Matala merivesi paljasti uusia näkyjä eri puolilla pääkaupunkiseudun saaristoa. Yksi sellainen on Kallahdessa, jossa pitää kuitenkin liikkua tarkkaavaisesti.

Vuosaaressa sijaitsevan Kallahden matalikon alueella on nimensä mukaisesti aina matala vesi. Nyt vesi on paikoin väistynyt kokonaan.

Mellunkyläläinen Leif Grip inspiroitui valokuvaamaan merenpinnan alta paljastunutta aluetta Kallahdenniemen edustalla.

”Ihan ainutlaatuista tämä ei ehkä ole, mutta en tiedä onko edes jokavuotinen ilmiö. Vaikka olen paljasjalkainen helsinkiläinen, olen vain kerran aikaisemmin elämässäni nähnyt tämän”, hän kuvailee.

Grip kertoo pyöräilleensä Kallahdenniemen uimarannalle ihmettelemään näkyä.

Maisemat olivat sen verran vaikuttavat, että hän suunnittelee palaavansa viikonloppuna uudestaan.

Poikkeuksellisen matala merivesi on avannut runsaasti uusia maastoja kaupunkilaisten ihmeteltäväksi. Helsingin Sanomat uutisoi torstaina Lauttasaaren edustan Sisä-Hattu -nimisestä saaresta, jonne pääse nyt kävelemään.

Väistynyt vesi on kuitenkin avannut reittejä myös sellaisiin paikkoihin, jonne ihmiset eivät saisi mennä. Esimerkiksi Kallahden matalikko on luonnonsuojelualuetta, jossa on paikoin rajoitettu liikkumista syyskuun loppuun asti.

Rajoituksista ja niiden voimassaoloajoista tiedotetaan alueella opasteissa.

Kallahden matalikko ulottuu noin kaksi kilometriä Kallahdenniemen eteläkärjestä. Sieltä löytyy harvinainen hiekkapohjainen ekosysteemi, joka sisältää erilaisia uhanalaisia luontotyyppejä.