Redi-kauppakeskuksen hiljentyneeseen kerrokseen ilmestyi second hand -vaatteiden keskittymä. ”Tämän alueen avautuminen on mahtava juttu”, sanoo 21-vuotias shoppailija.

Ville (vas.), 22, ja Jere, 24, ihailivat Uffin myymälässä muotitalo Moschinon ja H&M:n yhteistyönä valmistettua kimalletakkia, joka maksoi 28,50 euroa. Myös Jeren päällä oleva liivi on ostettu käytettynä.

Helsingin Kalasatamaan kauppakeskus Redin kolmanteen kerrokseen on ilmestynyt second hand -vaatteiden keskittymä.

Aiemmin vajaakäytöllä olleissa tiloissa aukesi kesäkuun alussa Kierrätyskeskuksen myymälä, ja syyskuun alussa sen yhteyteen avattiin myös Uffin ja Fidan myymälät.

Lisäksi niiden läheisyydestä löytyy uudenlainen kiertotalouskeskittymä, jossa toimii muun muassa vaatelainaamo, vaatteiden korjauspiste sekä useita tunnettuja vastuullisen muodin merkkejä, kuten Pure Waste ja Globe Hope.

Aivan Redin lähellä asuva Julia Mäkilä, 21, on innoissaan second hand -alueen avautumisesta ja on ehtinyt käydä siellä jo monta kertaa.

Kalasatamassa asuva Julia Mäkilä esittelee Kierrätyskeskuksesta löytämäänsä Monkin vaaleaa neuletakkia.

”Rakastan kirppareita, mutta kun muutin Kalasatamaan, ei niitä ollut täällä juuri ollenkaan. Tämän alueen avautuminen on mahtava juttu”, hän sanoo.

Tällä kertaa Mäkilän mukaan tarttui Kierrätyskeskuksesta Monkin kahdeksan euron vaalea neuletakki, joka sopii hänen mukaansa yhteen lähes kaiken kanssa ja lämmittää mukavasti syyssäässä.

Redin asiakkaat ovat pitkään toivoneet kierrätysaluetta, ja kävijöitä on ensimmäisinä viikkoina ollut runsaasti, kertoo kauppakeskusjohtaja Tanja Linsiö.

”Perinteisesti kauppakeskuksissa myydään uutta tavaraa, mutta on upeaa nähdä, että samassa paikassa voidaan myydä myös second hand -tuotteita. Kiertotalous on selvästi tulevaisuutta”, hän sanoo.

Lompakko, 14 euroa

Perinteisestä kirpputoriajattelusta on Linsiön mukaan päästy eteenpäin ja nykyään käytettyjä tavaroita osataan arvostaa aivan eri tavalla. Myös tyylikkäät myymälät luovat niille osaltaan lisäarvoa, hän sanoo.

Paita, 38 euroa

Second hand -keskittymään ostoksille ovat saapuneet myös belgialainen vaihto-opiskelija Dakota, 22, ja hänen ystävänsä Suzanna, 22. Naisten mielestä alue on todella viihtyisä, ja varsinkin Fidan pieni myymälä saa kehuja.

Sukat, 4 euroa

Heidän ostoskoriinsa päätyi pelkkiä Marimekon tuotteita. Suzanna opiskelee muotia ja tiesi suomalaismerkin entuudestaan.

Hänen mukaansa lähti 38 euron paita ja neljän euron sukat, Dakota taas osti 38 euron olkalaukun ja 14 euron lompakon.

Laukku, 38 euroa

”Kävimme myös Marimekon varsinaisessa myymälässä ja näimme uusien tuotteiden hinnat. Siksi päätimme saapua second hand -alueelle”, Dakota kertoo.

Vaikka monet käytetyt tuotteet ovat reilusti uusia halvempia, ei Redin second hand -alue ole kirpputorien halvimmasta päästä.

Belgialainen Suzanna (vas.) oli saapunut Suomeen tapaamaan vaihto-opintoja suorittavaa ystäväänsä Dakotaa. Redin Fidasta naiset ostivat Marimekon tuotteita.

Helsinkiläinen Hugo, 28, osti Uffista Lee x H&M -merkkiset farkut 13 eurolla.

Kauppakeskusjohtaja Linsiön mukaan kiertotalous on pandemiasta kärsineelle kauppakeskukselle hyvää bisnestä.

”Second hand -alue on tuonut meille asiakkaita, jotka eivät ole välttämättä tottuneet asioimaan Redissä, mutta päätyvät käyttämään muitakin palveluitamme”, Linsiö sanoo.

Lue lisää: Nämä pääkaupunkiseudun kauppakeskukset ovat menestyneet koronan jälki­mainingeissa parhaiten – Redi ja Tripla vertailun hännillä

Lue lisää: Kierrätyskeskus laajenee kahteen kauppakeskukseen Helsingissä

Lue lisää: ”Redin vahvuus on sen erikoisuus” – Kauppa­keskus sai uuden johtajan, joka ei aio ensi­töikseen laittaa kaikkea uusiksi