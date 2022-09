Ressun yläasteella on muutaman oppilaan ryhmä, jotka käyttävät sähkötupakkaa vessoissa toistuvasti. Ryhmä tiettävästi sopii etukäteen, missä milloinkin poltellaan.

Helsingissä Ressun yläasteella on tällä viikolla jouduttu sulkemaan osa vessoista niissä tapahtuvan sähkötupakoinnin kitkemiseksi.

Asiasta kertoo HS:lle koulun henkilökunnan jäsen, jonka mukaan suuri osa Ressun Ruoholahdenkadun toimipisteen oppilasvessoista on suljettu ja avoimia vessoja valvotaan välitunneilla.

Ressun peruskoulun rehtorin Leena Liusvaaran mukaan kyse on väliaikaisesta toimenpiteestä, joka on käytössä vain tällä viikolla. Vaikka kahdessa kerroksessa vessoja on suljettu, on niitä hänen mukaansa edelleen tarpeeksi oppilaiden käytössä.

Liusvaaran mukaan vessojen sulun syynä on muutaman yläasteikäisen oppilaan ryhmä, joka käyttää sähkötupakkaa vessoissa toistuvasti. Oppilaat sopivat hänen mukaansa oppituntien aikana, missä vessassa milloinkin tavataan.

”Välituntivalvoja ei pystyisi millään kiertämään joka kerroksen kaikkia vessoja. Siksi olemme päätyneet sulkemaan osan vessoista, että saamme selvittelyaikaa ongelman ratkaisuun”, Liusvaara kertoo.

Käytännössä valvontaa toteutetaan hänen mukaansa niin, että välituntivalvoja kiertää avoinna olevaa vessakäytävää ja katsoo, että vessoihin menee vain yksi oppilas kerrallaan. Lisäksi opettajat pyrkivät pitämään ”sieraimet ja silmät auki” vessojen läheisyydessä.

HS kertoi toukokuussa, että sähkötupakointi on selvästi lisääntynyt pääkaupunki­seudulla nuorten keskuudessa. Trendin on arveltu alkaneen alun perin Tiktok-videopalvelun haasteesta, ja koulut ovat olleet siitä aiemminkin huolissaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sähkösavukkeiden käyttöön liittyy monia haittoja. Ne voivat esimerkiksi alentaa keuhkojen toimintakykyä ja niiden sisältämä nikotiini voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

Myös HS:n haastattelema Ressun työntekijä allekirjoittaa sähkötupakoinnin haitat. Hänen mukaansa työyhteisössä ja oppilaiden keskuudessa on kuitenkin ihmetelty, miksi pienen porukan aiheuttamaa ongelmaa pyritään kitkemään kaikkia tarkkailemalla.

”Tällainen pakkokeino ei ehkä ole ihan nykyaikaa. Miksi ei sen sijaan puututa tupakointiin mahdollisesti johtaviin syihin, kuten nuorten kokemaan koulustressiin tai ryhmäpaineeseen?” hän pohtii.

Toimenpiteessä ei kuitenkaan rehtori Liusvaaran mukaan ole mitään ihmeellistä ja se antaa henkilökunnalle aikaa puuttua yksittäisten oppilaiden toimintaan ja olla yhteydessä näiden perheisiin.

”Koska kouluvuosi on aika alussa, haluttiin tietty myös oppilaille näyttää, että tiedämme asiasta ja otamme sen vakavasti.”

Ressun peruskoulussa toimii luokat 1.–9. ja se sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä: Lapinlahdenkadulla ja Ruoholahdenkadulla. Vessoja on suljettu vain jälkimmäisessä rakennuksessa.