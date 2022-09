Helsingin kaupunginmuseo julkaisi ensimmäistä kertaa kokonaan värivalokuvista koostuvan teoksen.

Kesällä 1970 otetussa valokuvassa lapset katsovat kummissaan, kun kaksi miestä esiintyy hassutellen Kallion Karhupuistossa. Nuoret katsojat odottavat laulaja Jukka Kuoppamäen esiintymistä, mutta saavat ylimääräisen hupinumeron.

Kuvan on ottanut Eeva Rista, yksi tunnetuimmista Helsinkiä kuvanneista valokuvaajista.

Kuva Karhupuistosta on yksi Helsingin kaupunginmuseon uudessa Helsinki värikuvissa -teoksessa esiintyvistä kuvista. Kyseessä on museon ensimmäinen kokonaan värivalokuvista koostuva julkaisu.

1960-luvun alku. Matkustajia vuoristoradassa Linnanmäen huvipuistossa.

Kun kyse on Helsingin kaupunginmuseon valokuvista, katsoja odottaa näkevänsä mustavalkokuvan. Niitä ovat esimerkiksi sosiaalisen median historiasivustot täynnä.

Suurin osa kaupunginmuseon noin miljoonasta valokuvasta on toki mustavalkoisia, mutta joukossa on myös noin 150 000 värivalokuvaa. Kaupunginmuseon uutuusteokseen on valittu kuvia 1950–1970-luvuilta.

”Värivalokuvaus alkoi yleistyä Suomessa 1950-luvun puolivälissä. Sitä ennen värifilmit olivat hyvin kalliita, ja ne oli lähetettävä ulkomaille filmien valmistajien keskuslaboratorioihin kehitettäviksi”, kertoo Helsinki värikuvissa -kirjan toimittaja Satu Savia.

”1950-luvulla valokuvausmateriaalien valmistajia tuli lisää ja myyntiin tuli filmejä, joita taitavimmat valokuvaajat pystyivät kehittämään itse.”

Mannerheimintie 61 ja liikennepoliisi.

Harrastajien ottamat valokuvat ovat merkittävässä osassa kaupunginmuseon värivalokuvakokoelmassa.

Syynä on se, ettei värivalokuvien värien säilymiseen luotettu, joten Helsingin palkkaamat valokuvaajat ottivat pääsääntöisesti mustavalkokuvia pääkaupunkia dokumentoidessaan. Mustavalkokuvissa sävyjen tiedettiin säilyvän ainakin sata vuotta.

”Muutos tuli 1970-luvulla, jolloin taloon tuli nuoria kuvaajia, jotka alkoivat käyttää värivalokuvausta enemmän. Sen jälkeen kaupungin valokuvaajilta tilattiin rinnan samoista kohteista sekä mustavalko- että värikuvia”, Savia kertoo.

Harrastajien värikuvakokoelmia on päätynyt kaupunginmuseolle pääasiassa lahjoituksina.

Kauppatori, 1950-luku.

Harrastajien kuvat erottuvat aikakauden ammattikuvaajien otoksista, sillä heillä ei ollut tarvetta dokumentoida näkemäänsä. Katse on ollut arkisemmissa asioissa kuin arkkitehtuurissa tai liikenneratkaisuissa.

”Paljon on satunnaisia otoksia kaduilta tai juhlista. Olemme ottaneet kokoelmiimme erityisesti sellaisia värivalokuvia, joissa näkyy kaupunki ja sen muutos.”

Näkymä Jätkäsaaresta Ruoholahteen, 1960-luku.

Pasila, Vanhan Pasilan Selmanmäkeä. Oikealla Elannon myymälä osoitteessa Hertankatu 15.

Hämeentie 33 rakentaminen, 1960-luvun alku.

Kesäkuu 1960, Hämeentie 33 rakennustyömaa. Katri Valan puisto näkyy oikealla.

Torkkelinmäki, asukkaita vuonna 1970.

Taksinkuljettajia Kalevankadulla 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.

Lasipalatsi iltavalaistuksessa, 1960-luku.

Elokuvateatterit Aloha ja Arita toimivat niin sanotussa Heimolan talossa. Nimi viittasi talossa ensimmäisenä toimineeseen teatteriin, Kino-Starin perustaneeseen Heimola-Kino Osakeyhtiöön. Rakennuksen kolmannessa kerroksessa sijainnut Aloha oli kaupungin suurin elokuvateatteri. Syyskuussa 1952.

Kluuvikatu. Hallituskadun, (nyk. Yliopistonkadun) suuntaan. Taustalla näkyy purettava Heimolan talo, 1960- ja 1970-lukujen vaihde.

Helsingin olympialaiset 1952. Maantiepyöräily, kilpailijat kääntymässä Käpyläntieltä Koskelantielle.

Rikhardinkatu–Kasarminkatu, 1978.

Vapun aikaan, 1960-luku

Meritullinkadun ja Rauhankadun risteys, noin vuonna 1970. Päiväkodin lapset ylittämässä katua hoitajineen.

Sirkusnorsuja Havis Amandan suihkulähteellä vuonna 1974, vasemmassa reunassa kaupungintalo. Kyseessä on ilmeisesti vierailevan sirkuksen järjestämä mainostempaus.

Pasila. Lapset Elannon myymälässä, heinäkuun 28. päivä vuonna 1977.

Ruuhkaliikennettä Itäväylällä Kulosaaren sillan kohdalla, 1960-luvun loppu.