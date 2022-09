Elokuun lopussa ilmestynyttä töhryä on yritetty pestä pois Kisahallin seinästä. Rapattu pinta on kuitenkin kinkkinen puhdistettava.

Töhrijä jätti jälkensä Töölön suojellun Kisahallin seinään, vaikka spraymaalilla tehtyä tekstiä on yritetty pestä pois.

”Kyllä siihen jäi melkoinen jälki”, kertoo Kisahallin tiimiesimies Kristian Kosonen.

Töölön Kisahallin seinä on rapattu. Rapatun pinnan puhdistaminen on vaikeaa, sillä rappaus murenee helposti liian kovakouraisesta puhdistuksesta.

Kosonen on tapauksesta harmistunut, sillä töhryn häivyttäminen tulee vaatimaan vielä lisää aikaa ja vaivaa. Tämä taas aiheuttaa kustannuksia.

Suurikokoinen töherrys ilmestyi Kisahallin seinään elokuun lopulla, HS uutisoi.

Graffiti on poikkeuksellisen korkealla, sillä se on tehty Kisahallissa olevan ravintolan yläpuolelle. Sen tekijä on jotenkin päässyt kiipeämään hallin katolle, vaikka pääsy tikapuille on yritetty estää.

Kisahalli on vuoden 1952 olympialaisten kisapaikka ja Museoviraston suojelema rakennus.

