Tällä klubilla kaikki on nurin kurin: tanssilattia täyttyy jo alkuillasta ja paikat kiiltävät puhtauttaan, koska tiskillä ei myydä viinaa

Nuorten keskuudessa kasvava sober curious -ilmiö on lisännyt kysyntää yökerhoille, joissa voi tanssia ja tavata ihmisiä myös selvin päin. HS kävi seuraamassa, mitä klubilla tapahtuu.

Tanssilattia on täynnä ja diskovalot vilkkuvat. Soimaan lähtee PMMP:n Rusketusraidat-kappale, ja moni huutaa nostaen kädet ilmaan. Näky on kuin mistä tahansa yökerhosta.

Paitsi että nyt on keskiviikkoilta, kello on vasta hieman yli kahdeksan ja joka ikinen villisti tanssiva nuori on täysin selvin päin.

Kyse on Laura Wathénin ja Katri Ylisen eli Darravapaa-yhteisön perustajien järjestämästä Sober Furious -yökerhoklubista, jossa biletetään ilman päihteitä. Tällä kertaa se järjestettiin Helsingissä Kaiku ja Kuudes linja -yökerhoissa.

Tapahtuma juontaa juurensa sober curious -ilmiöön, jossa kyseenalaistetaan omaa suhdetta alkoholiin.

Ovet aukesivat seitsemältä illalla, ja tanssilattialle saapui heti tämän jälkeen porukkaa. Sober Furious -tapahtumia on toistaiseksi järjestetty vain arki-iltaisin.

Ensimmäistä kertaa Sober Furioukseen saapuneet Riikka Soili, 23, (vas.) Aurora Nieminen, 23, ja Emma Laine, 24, odottivat innoissaan mutta hieman jännittyneinä, mitä ilta toisi tullessaan.

Alkuillasta tanssilattian vieressä meininkiä katselee lähes vuoden juomatta ollut Aurora Nieminen, 23, joka on tullut ensimmäistä kertaa Sober Furioukseen ystäviensä Riikka Soilin, 23, ja Emma Laineen, 24, kanssa.

”Vähän jännittää. Kiinnostavaa nähdä, millaista meno on, kun kukaan muukaan ei juo”, Nieminen sanoo alkoholiton juoma kädessään.

Päihteettömyyden lisäksi klubin periaatteisiin kuuluu, että jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja häirintään puututaan matalalla kynnyksellä. Soilin mielestä on hienoa, että tällaisia tapahtumia järjestetään.

”Täällä on paljon turvallisempi olo kuin baareissa, joissa kaikki örveltävät.”

Örvellystä ei tässä yökerhossa esiinny, vaan ilmapiiri on ystävällinen ja muut huomioon ottava. Vahingossa tönäistessä pahoitellaan eikä vessajonossa ohitella.

Unisex-vessat ovat niin siistissä kunnossa, että sitä on baariympäristössä vaikea uskoa todeksi. Missään ei näy lasinsiruja tai kaatuneita juomia.

Julia Raistakka, 27, (vas.) ja Mira Lind, 22, ottivat tanssilattian ensimmäisten joukossa haltuun.

Tanssilattialla on jo alkuillasta vapautunut tunnelma. Rohkaisuryyppyjä ei täällä tarvita, sanovat Mira Lind, 22, ja Julia Raistakka, 27, jotka ovat ensimmäisten joukossa valtaamassa lattiaa.

Sober Furious on molemmille uusi kokemus. He ovat paikalla osana isompaa helsinkiläisen Stop Huumeille -yhdistyksen ryhmää ja kertovat olevansa itsekin päihteettömiä.

”On ihanaa, että ihmisillä on täällä käytöstavat eivätkä jalat tartu lattiaan kiinni. Tapahtuma on todellakin positiivinen yllätys”, Lind sanoo.

Samaa mieltä on Antti Komulainen, 21, joka on käynyt Sober Furious -klubilla ennenkin. Yli yhdeksän kuukautta juomatta ollut Komulainen kertoo alun perin kiinnostuneensa tapahtumasta, sillä halusi kokea selvin päin olemisen ”kaikki eri puolet”.

Tällä kertaa hän on tuonut mukanaan myös ystävänsä Eemil Lähteenmäen, 20, Mette Hedbogrin, 21, ja Lotta Janssonin, 21. Ystävykset ovat kaikki Aalto-yliopiston fukseja eli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Päätös lähteä keskiviikkoiltana bailaamaan syntyi sattumalta.

”Tultiin tänne ex tempore suoraan koulusta. Napattiin energiajuomat mukaan ja lähdettiin”, Komulainen kertoo nauraen.

Yli yhdeksän kuukautta selvin päin ollut Antti Komulainen (vas.) haluaa kokea monipuolisesti päihteettömään elämään liittyviä asioita.

Jotain alkoholittoman baarin ilmapiiristä ja turvallisuuden tunteesta kielii se, että useampi kävijä uskalsi jättää laukkunsa tanssilattian vierustalle tanssimisen ajaksi.

Baaritiskin takana ei ole perinteisiä vodka- ja likööripulloja, vaan ne on tätä iltaa varten korvattu erilaisilla alkoholittomilla kuohuviineillä, oluilla ja ”väkevillä”. Tilatessaan juomaa asiakas voi olla varma siitä, että saa alkoholittoman version.

Mocktailvalikoima oli laaja. Kuvassa 12 euroa maksanut inkiväärin makuinen drinkki.

Tapahtumaan on suunniteltu kuusi erilaista mocktailia, joiden hinnat pyörivät tavallisten drinkkien kanssa samassa luokassa. Tämä johtuu siitä, että niiden valmistamiseen käytetään alkoholittomia tisleitä, joiden litrahinnat eivät juuri eroa alkoholillisista.

Anna Aarniluoto, 31, (vas.) juhlisti ystävänsä Emma Kingin 31-vuotissyntymäpäiviä tilaamalla alkoholittomat drinkit.

31-vuotissyntymäpäiviään viettävä Emma King tilaa kitkerän appelsiinin makuisen mocktailin, joka maistuu hänen mukaansa ”superhyvältä”. Anna Aarniluoto, 31, taas päätyy vesimelonin ja mintun makuiseen juomaan.

Monien muiden tavoin naiset ovat paikalla ensimmäistä kertaa. Aarniluoto ei ole juonut moneen vuoteen ja on yleensä baarissa itse ainoa, joka on selvin päin. King taas on ollut viimeiset puoli vuotta juomatta terveyssyistä.

”Tuntuu hyvältä, ettei enää ole darroja. Tulin tänne autolla, eli biletyksen jälkeen voin ajaa suoraan kotiin”, hän sanoo.

Lue lisää: Helsingissä alkaa toimia klubi, jossa kaikki ovat selvin päin – taustalla on kahden naisen idea, sillä he kyllästyivät krapuloihin

Lue lisää: Häiritsevä toljotus ja lääppiminen ovat naisille arkea Helsingin yössä – Laura Wathén haluaa juhlia turvassa ja löysi siihen keinon

Lue lisää: Kun ihminen lopettaa alkoholinkäytön, muutaman viikon päästä olo voi muuttua euforiseksi

Lue lisää: Sijoitusvaikuttaja Hanna Tikander antaa kasvot bilehuumeiden käyttäjille. ”En mä vaan jaksa peitellä enää mitään.”