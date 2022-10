Psykoterapeuteista on ollut jo pitkään kova pula. Helsinkiläistä Jaan Nuutista kehotettiin liioittelemaan omia mielenterveys­ongelmiaan, jotta terapeutti löytyisi helpommin.

Terapiaa etsivät joutuvat Mieli ry:n mukaan ”myllytykseen”, kun avun hakeminen on potilaan vastuulla.

Helsingissä psykoterapeuteista on jo niin kova pula, että potilaita saatetaan kehottaa liioittelemaan omaa avun tarvettaan.

Näin kävi 33-vuotiaalle helsinkiläiselle Jaan Nuutiselle, joka yritti viime vuoden kesällä päästä terapiaan vaikean masennuksen takia.

Vaikka Nuutisen mielenterveysongelmat olivat jo itsessään kuormittavia ja avun tarve selkeä, hänen mukaansa kaupungin erikoislääkärin vastaanotolla kehotettiin värittämään omaa tarinaa, jotta terapeutti kiinnostuisi ottamaan asiakkaakseen.

Lääkäri oli antanut Nuutiselle pitkän listan Helsingissä toimivista psykoterapeuteista mutta totesi välittömästi, että listan pituudesta huolimatta terapeuttia saattaa olla vaikeaa löytää.

Tämä kävi ilmi myös HS:n torstaina julkaisemasta jutusta, jossa psykoterapeutit kertoivat alan kaaoksesta.

Terapeutit ovat yksinkertaisesti ylityöllistettyjä ja siksi oma tilanne kannattaisi esittää mahdollisimman houkuttelevasti, lääkäri oli Nuutisen mukaan sanonut.

Lääkäri jatkoi toteamalla, että terapeutin etsiminen on kuin työn hakemista, ja siksi omassa ”ansioluettelossa” kannattaa hieman liioitella. Tilanne oli Nuutisen mukaan hyvin hämmentävä.

”Tuli olo, että mielenterveystilanteeni sellaisenaan ei ole riittävä syy avun saamiseen, vaan terapeutit tekevät kilpailutusta, että kenellä on kaikkein kiinnostavin ja mehukkain keissi”, hän sanoo.

”Lähtiessäni vastaanotolta totesin lakonisesti, että ’lähdenpä tästä myymään itseäni’, mihin lääkäri naurahti että ’joo, se kannattaa’.”

” ”Miksi terapeuttien kapasiteetista ei ole otettu selvää, vaan vastuu on jätetty potilaalle?”

Nuutinen päätyi ottamaan yhteyttä kahteen listalla olleeseen terapeuttiin. Toinen vastasi, ettei pysty ottamaan uusia asiakkaita. Toiselta hän ei saanut koskaan vastausta.

Hakuprosessi tuntui lopulta niin kuormittavalta ja epämiellyttävältä, että Nuutinen päätti lopettaa terapeutin etsimisen kokonaan. Hän on kuullut tuttavapiiristään, että muutkin Helsingistä terapeuttia etsineet ovat saaneet kehotuksia liioitella omia ongelmiaan.

”Minulla ei ollut energiaa tai henkistä jaksamista jatkaa hakemusten tekoa, enkä halunnut liioitella tilannettani. On jo tarpeeksi kauheaa kärsiä vakavista mielenterveys­ongelmista, ja sitten pitäisi vielä alkaa valehdella niistä.”

Hän myös ihmettelee, miksi on jätetty muutenkin henkisesti kuormittuneiden ihmisten vastuulle selvittää, ketkä psykoterapeuteista ottavat uusia asiakkaita.

”Listalla saattaa olla ihmisiä, jotka eivät ole vuosiin ottaneet uusia asiakkaita. Miksi terapeuttien kapasiteetista ei ole otettu selvää, vaan vastuu on jätetty potilaalle?”

Vaikka terapeuttia ei lopulta löytynyt, on Nuutinen pyrkinyt pitämään oman elämänsä tasapainossa selkeiden rutiinien ja masennuslääkityksen avulla. Hän ajattelee kuitenkin niitä, joiden ongelmat ovat vielä vaikeampia ja avun tarve akuuttia.

”Miten sellainen ihminen jaksaa lähteä tällaiseen valmiiksi raskaaseen prosessiin, jossa apua saadakseen on kaiken lisäksi valehdeltava?”

Terapialle ei ole hyvä lähtökohta, jos avoimuuden sijaan joutuu kaupittelemaan itseään psykoterapeutille ”keissinä”

Nuutisen tarina ei valitettavasti ole lainkaan poikkeuksellinen, sanoo Mieli ry:n johtava asiantuntija Kristian Wahlbeck.

Hänen mukaansa tilanne terapeuttien löytämisen suhteen on todella huono, sillä useimmat terapeutit eivät yksinkertaisesti pysty ottamaan enempää uusia asiakkaita. Tämä kävi ilmi myös HS:n torstaina julkaisemasta jutusta.

Se, että lääkäri on kehottanut asiakasta liioittelemaan oireitaan, kuvastaa Wahlbeckin mukaan tilanteen epätoivoisuutta.

”Eikä se myöskään ole hyvä lähtökohta terapialle, jonka pitäisi rakentua avoimuuteen ja rehellisyyteen eikä liioitteluun tai piilotteluun”, hän sanoo.

Terapeutin löytämisen haasteet eivät Wahlbeckin mukaan koske pelkästään Helsinkiä vaan terapeuteista on pulaa maanlaajuisesti. Helsingissä tilanne on jopa siinä mielessä parempi, että terapeutteja on suhteellisesti enemmän kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Erityisen ongelmallista Wahlbeckin mukaan kuitenkin on, että mielenterveyshaasteista kärsivä ihminen joutuu itse etsimään itselleen terapeutin. Hänen mukaansa järjestelmä rasittaa sekä asiakkaita että terapeutteja, jotka joutuvat jatkuvasti tarjoamaan ei-oota.

”On kamalaa, että terapiaa etsivät joutuvat tällaiseen myllytykseen. Asian pitäisi järjestelmätasolla mennä niin, että terapeutti järjestyy terveyspalveluiden puolelta.”

Psykoterapian toteutuminen kohtuudella vaatisi Mieli ry:n mukaan järjestelmän täydellistä remonttia.

Tilanteen ratkaiseminen edellyttääkin Wahlbeckin mukaan järjestelmän täydellistä remonttia.

Hänen mukaansa yksi keskeinen askel olisi terapiatakuun kirjaaminen lakiin. Sen perusteella vuodenvaihteessa aloittavien hyvinvointi­alueiden tulisi esimerkiksi mahdollistaa asiakkaalle nopea pääsy lyhytpsyko­terapiaan, joka riittää Wahlbeckin mukaan useimmille avun tarpeessa oleville ihmisille.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) psykiatrian puolella ongelmaa on myös yritetty ratkaista rakentamalla järjestelmää, jossa terapiaa tarvitseva voitaisiin suoraan ohjata vapaana olevalle terapeutille.

Ensi vuoden loppuun asti kestävän Terapiat etulinjaan -hankkeen tavoitteena on, että lievistä ja keskivaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsivät ihmiset pääsevät nopeasti vaikuttaviin hoitoihin. Hanke petaa myös terapiatakuun realisoitumista.

”Meillä alkaa olla valmius terapiatakuun toteuttamiseen, kunhan eduskunta saisi asian päätökseen”, Wahlbeck toteaa.

