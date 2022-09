”Mitähän ne etsii, mietin. Sitten ajattelin, että ei hitto, etsiköhän ne mua”, Nokkala kertoo nyt.

Lauttasaarelainen Olli Nokkala päivitti vastikään Facebook-tilinsä kansikuvan. Kuvassa on otsikoita lehtien verkkosivuilta 23. elokuuta:

”Vaarallista henkilöä ei löytynyt Helsingin Lauttasaaressa”

”Aseistautunutta henkilöä etsittiin Lauttasaaressa tiistai-iltana”

”Poliisi etsi mahdollisesti aseistautunutta henkilöä Helsingin Lauttasaaressa”

Nokkala vaihtoi otsikot Facebook-tilinsä kansikuvaksi siksi, että hän uskoo itse olleensa tuo poliisin etsimä ”aseistautunut henkilö”, tosin tietämättään.

”Odotin bussipysäkillä ystävääni saadakseni häneltä kotiavaimen. Hän oli lähdössä matkoille ja tarvitsin avaimen päästäkseni kastelemaan hänen kukkiaan”, Nokkala kertoo.

”Olin etuajassa, seisoskelin siinä, kävelin eestaas, kuuntelin musiikkia. Kaveri tuli bussista, ja hiukan myöhemmin katselin parvekkeelta, että mitähän ne [poliisit] etsii.”

Uutinen Lauttasaaren suuresta operaatiosta julkaistiin muun muassa HS:n verkkosivuilla tiistai-iltana 23. elokuuta. Jo tuolloin otsikossa kerrottiin poliisin epäilevän ilmoituksen todenperäisyyttä.

Lue lisää: Aseistautunutta henkilöä etsittiin Lautta­saaressa tiistai-iltana – Poliisi epäilee ilmoituksen toden­peräisyyttä

Nokkala kertoo heränneensä miettimään poliisioperaatiota tarkemmin vasta myöhemmin.

”Kaupunginosan pesäpalloryhmässä juteltiin, että aseistanut henkilö liikkuu Larussa. Facebookin Lauttasaari-ryhmässä oli paniikki”, Nokkala muistelee.

Aseistautunutta ja vaaralliseksi luonnehdittua henkilöä etsittiin myös porraskäytävistä.

Asia jäi vaivaamaan Nokkalaa, ja hän palasi uutisten pariin. Poliisioperaation paikka Itälahdenkadun ja Nahkahousuntien risteyksessä sekä tiistai-illan kelloaika täsmäsivät hänen omien liikkeidensä kanssa.

”Mietin vain, että näinköhän mä ketään. Sitten hätkähdin, että ei hitto, etsiköhän ne mua?”

”Soitin elämäni hämmentyneimmän puhelun 112:een. Kysyin, että onkohan mahdollista, että se olen minä, jota etsittiin”, Nokkala kertoo kysyneensä.

Nokkalaa pyydettiin kuvailemaan hiuksiaan, vaatteitaan ja muuta ulkonäköään. Hätänumerosta kerrottiin, että ”kyllähän tämä aika hyvin osuu etsityn profilointiin. 100-prosenttisesti”, Nokkala kertoo.

Nokkala kertoo, että hänellä on kyllä rastat ja ettei hän varmaankaan noudata peruslauttasaarelaisen keskimääräistä pukukoodia, mutta ettei hänellä kyllä mitään aseita ole eikä hän ole muutenkaan vaarallinen.

Olli Nokkala kutsui poliisit kahville. He tulivatkin, seisoivat Nokkalan työpaikan ulko-oven takana hiukan erillään toisistaan ja Nokkalan tulkinnan mukaan selkeästi varovaisina.

”Kysyin heiltä, että no mimmonen päivä teillä on ollut, mulla on ollut vähän erikoinen.”

HS ei ole saanut poliisilta varmistusta siihen, että etsitty ja Nokkala olisivat sama henkilö.

Nokkala kertoo olleensa tapahtuneesta ”šokissa”. Epämiellyttävältä tuntui Nokkalan käsitys siitä, että poliisille tehtiin ilmoitus toisen ihmisen ulkoisen habituksen perusteella.

”Kerroin mun ystäville asiasta. He olivat sitä mieltä, että mun pitää ottaa perusteellisesti selvää tapahtuneesta. Heidän mielestään on ihan kauheata, että ihmistä kiusataan pelkän ulkonäön perusteella.”

Sittemmin Nokkala on jo naureskellut tapauksen absurdiudelle. Se näkyy myös julkaisussa, jonka hän teki Lauttasaaren Facebook-ryhmään.

”Mun perään soitettiin 15 partioo ja Karhu-ryhmä, kun seisoin bussiasemalla vartin verran. Olin kuulemma jonkun ’kyläpuuttujan’ mukaan vaarallinen ja aseistettu”, Nokkala kirjoitti Facebookin Lauttasaari-ryhmässä.

”Jonkinlainen ennätys myös päästä Iltalehteen, Ilta-Sanomiin ja Hesariin pelkästään seisomalla bussitolpalla.”