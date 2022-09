Linnanmäen Iik!week-kauhufestivaali on kallis investointi, koska mukana on toistasataa näyttelijää. Somessa puhuttaneella pääsymaksulla pyritään takaamaan tapahtuman laatu jatkossakin, sanoo toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

Linnanmäen lipputuotteet ovat ihmetyttäneet sosiaalisessa mediassa.

Vielä tällä viikolla käynnissä olevaan Iik!week-kauhufestivaaliin päästäkseen jokaisen kävijän on ostettava ranneke, joka maksaa huvipuiston verkkosivujen perusteella 45 euroa kappaleelta. Ranneketta on myös myyty S-ryhmän toimipaikoissa 42 euron hintaan.

Ranneke on ostettava, vaikka ei haluaisi käydä laitteissa tai on mukana vain lapsenvahtina. Kesäkaudella Linnanmäen alueelle on päässyt kuka tahansa ilmaiseksi nauttimaan huvipuisto­tunnelmasta, ja myös siksi pakollinen ranneke on herättänyt ärtymystä. Vieraat ovat päivitelleet asiaa esimerkiksi Linnanmäen omilla Facebook-sivuilla.

Iik!week on aivan erilainen tapahtuma tavalliseen huvipuistotarjontaan verrattuna ja maksullisella rannekkeella pyritään osittain ehkäisemään jonojen syntymistä kauhufestivaalin aikana, sanoo toimitusjohtaja Pia Adlivankin.

8.–25. syyskuuta järjestettävään tapahtumaan on hänen mukaansa rakennettu paljon erilaisia kauhutaloja, joiden kapasiteetti on normaaleja huvilaitteita pienempi.

Adlivankin myös huomauttaa, että tapahtuma on kallis investointi, koska mukana on toistasataa näyttelijää. Sisäänpääsymaksulla pyritään takaamaan tapahtuman laatu jatkossakin.

”Totta kai se maksaa, kun koko huvipuisto rakennetaan uudenlaiseksi tapahtumaksi”, hän sanoo.

Lokakuussa Linnanmäellä järjestettävässä Valokarnevaalissa voi rannekkeen sijaan ostaa myös huomattavasti edullisemman sisäänpääsylipun. Miksei Iik!weekissä ole tätä vaihtoehtoa?

Kyseisissä tapahtumissa on Adlivankinin mukaan hyvin erilainen kustannusrakenne. Valokarnevaalissa puisto valaistaan kauniisti, mutta kauhufestivaali työllistää useita kymmeniä näyttelijöitä joka päivä ja on vaatinut uusien kohteiden rakentamista.

Hän myös ihmettelee, miksi oletetaan, että juuri Linnanmäellä kaiken täytyy olla ilmaista, vaikka maailmalla enää hyvin harva puisto tarjoaa ilmaista sisäänpääsyä.

Esimerkiksi Tampereen Särkänniemessä ja Alahärmän Powerparkissa täytyy kesälläkin maksaa sisäänpääsymaksu, jos ei osta laiteranneketta.

Adlivankin muistuttaa, että Lasten päivän säätiön omistama Linnanmäki on yksityinen ja toimii ilman mitään tukia. Jotta toimintaa voidaan ylläpitää ja kehittää, sen tulee olla kannattavaa.

Siitä huolimatta säätiölle on hänen mukaansa ollut tärkeää tarjota teemaviikkoja lukuun ottamatta ilmainen sisäänpääsy ja seitsemän ilmaista lastenlaitetta, jotta kaikki pääsevät huvittelemaan.

”Sama järjestely on tarkoitus pitää voimassa jatkossakin”, Adlivankin sanoo.

