Ruoholahdessa olevan kaupan alla on robottien valtakunta, jollainen voi pian löytyä monista suurista marketeista

Keskon Ruoholahden Citymarketiin rakennuttama robottiavusteinen keräysjärjestelmä nopeuttaa verkkokaupan tilausten tuotteiden etsimistä.

Helsingin Ruoholahden Citymarketin alla olevassa kerroksessa liikkuu nykyisin robotteja.

Kesko rakennutti tilaan automaattiavusteisen keräilyjärjestelmän. Robotit keräävät verkkokaupan tilauksia.

HS kävi katsomassa, kuinka robottien pyörittämä keräysjärjestelmä toimii. Keskon hankepäällikkö Jussi Hytönen ja verkkokaupasta vastaava johtaja Antti Rajala ovat lupautuneet oppaaksi.

Keskon hankepäällikkö Jussi Hytönen kertoo, että robottiavusteinen keräysjärjestelmä otettiin käyttöön elokuun alussa.

Laskeudumme kuvaajan kanssa pysäköintihallin alla olevaan tilaan, jossa aikaisemmin oli HopLopin sisähuvipuisto.

Osassa tilasta on perinteisiä tuotteilla täytettyjä hyllyjä. Robotit operoivat lopputilassa. Kylmä- ja kuivatuotteille on omat osastonsa.

Lähdemme tutustumaan kuivatuotteiden robottijärjestelmään.

Robottiavusteinen keräysjärjestelmä on rakennettu Ruoholahden Citymarketin alapuoliseen kerrokseen.

Robottien pyörittämässä keräysjärjestelmässä tavarat pakataan ensin laatikoihin varastoitavaksi.

Kuljetusrobotti nostaa tämän jälkeen laatikon katonrajaan ja laskee sen tiettyyn paikkaan.

Kun robotti alkaa täyttää tilausta, se liikkuu ylhäällä ja etsii tuotteita noin kymmenestätuhannesta laatikosta, poimii ne ja kiidättää keräyspisteelle.

Robotit keräävät varastolaatikoista verkkokauppa-asiakkaiden ostokset.

Pisteellä henkilökunta pakkaa tavarat ja lisää tilaukseen kellarikerroksessa olevat isot tuotteet, joita robotti ei hae laatikoista.

Isoja tuotteita ovat kuivapuolella esimerkiksi vessapaperipaketit ja isot limonadipullot.

Keskon verkkokaupan logistiikan kehityspäällikkö Perttu Laakoli näyttää, miten pakataan robotin keräämät tuotteet.

Keskon rakennuttama automaattiavusteinen keräysjärjestelmä nopeuttaa verkkokaupan tilausten tuotteiden etsimistä. Aikaisemmin henkilökunta on kerännyt tilaukset Citymarketin myymälätiloissa.

”Noin 80–90 prosenttia tilatuista tuotteista löytyy järjestelmästä. Vähemmän myydyt tuotteet tai esimerkiksi palvelutiskin tuotteet haetaan erikseen yläkerrasta tilaukseen”, hankepäällikkö Hytönen kertoo.

Erilaisia robotiikkaan liittyviä ruoankuljetuskeinoja on alkanut näkyä pääkaupunkiseudulla konkreettisesti kadulla asti.

Esimerkiksi Espoossa on äimistelty Alepasta kotiin ruokaa kuljettavia robotteja.

Keskon robottijärjestelmä Ruoholahdessa jää kuitenkin katseilta piiloon. Järjestelmä otettiin täysillä käyttöön elokuun alussa, ja se maksoi noin kymmenen miljoonaa euroa.

Ruoholahden Citymarket on ensimmäinen K-ryhmän myymälä, jossa robotit avustavat tilausten keräämisessä. Verkkokaupasta vastaava johtaja Rajala kertoo Ruoholahden valikoituneen kokeilupaikaksi, koska myymälällä on paljon verkkokaupan asiakkaita.

”Ruoholahden Citymarketilla on paljon verkkokaupan asiakkaita muun muassa Jätkäsaaressa ja Lauttasaaressa. Asiakkaina on esimerkiksi lapsiperheitä, joilla on tarvetta säästää aikaa ostoksia tehdessään. Alueen yritykset käyttävät myös paljon verkkokauppaa esimerkiksi kokoustarjoiluja tilatessaan”, Rajala kertoo.

Robottiavusteisen keräysjärjestelmän rakentaminen maksoi noin kymmenen miljoonaa euroa.

Kun Kesko on saanut riittävästi kokemuksia robottiavusteisesta keräilystä, se aikoo rakentaa samanlaisen järjestelmän myös useampaan kauppaan.

”Tarkoitus on kattaa koko pääkaupunkiseutu automaattiavusteisella keräysjärjestelmällä. Automaattiavusteinen järjestelmä voisi tulla esimerkiksi Espooseen, Itä-Helsinkiin ja pääkaupunkiseudun pohjoisosaan”, Rajala hahmottelee. Hän ei halua vielä kertoa tarkemmin, mistä myymälöistä on kyse.

Järjestelmää on hahmoteltu myös muualle Suomeen suurimpiin kasvukeskuksiin.

”Tilan löytäminen voi olla haaste, kun keräysjärjestelmää rakennetaan. Ruoholahdessa järjestelmä oli mahdollista rakentaa, kun Citymarketin alla oleva kerros oli tyhjillään”, Rajala sanoo.

Keskon päivittäistavarakaupassa verkkokaupan osuus on edelleen pieni, mutta sen osuus on noussut viime vuosina.

Ennen koronapandemiaa verkkokaupan osuus oli prosentti Keskon koko päivittäistavarakaupasta. Kun pandemian aikana oli tarvetta pitää kontaktien määrä pienenä, verkkokaupan osuus nousi korkeimmillaan kuuteen–kahdeksaan prosenttiin vuoden 2020 huhtikuussa.

Nyt koronapandemian rauhoittuessa verkkokaupan osuus on noin kolme prosenttia kaikesta päivittäistavarakaupasta.

”Pääkaupunkiseudun myymälöissä verkkokaupan osuus on suurempi. Joissakin myymälöissä osuus on yli 20 prosenttia kaikesta päivittäistavarakaupasta.”

Verkkokaupan kautta tehtävät ostokset ovat kalliimpia, koska ostosten hinnan lisäksi maksetaan toimitusmaksu. Vaikka kuluttajien ostovoima on heikentynyt, Kesko uskoo verkkokaupan kasvavan jatkossakin.

”Ostokorin sisältö voi muuttua, mutta kuluttajat ovat valmiista maksamaan ruoan kuljetuksesta jatkossakin”, Rajala arvioi.

