Finneco II -alus lipui Helsingin Eteläsatamaan, jossa käy harvoin rahtialuksia.

Helsingin Eteläsataman suunnalle sattuneet helsinkiläiset saattoivat tiistaina hieraista silmiään kahdesti, kun laituriin oli kiinnittynyt Finnlines-varustamon uusimmista hankinnoista isokokoinen Finneco II -rahtialus.

Tavanomaisesti rahtilaivat ovat suurelta yleisöltä piilossa Vuosaaren satamassa. Nyt kyseessä oli varustamon 75-vuotisjuhla 1 300 vieraan kera.

”Kerran viidessä vuodessa”, Finnlinesin toimitusjohtaja Tom Pippingsköld totesi keskiviikkona juhlinnan taajuudesta.

Onko juhlien jälkeen paha olo?

”Ei ollenkaan. Tässä mennään jo seuraaviin tapaamisiin, ja aamulla oli jo Teams-kokous.”

Asiaan. Finnlines laski tänä vuonna liikenteeseen kolme uutta hybridiroro-alusta. Eteläsatamassa piipahtanut Finneco II on niistä yksi.

Roro-alus (roll on, roll off) kuormataan rullaamalla keulasta, sivusta tai perästä erotuksena lolo-aluksiin (lift on, lift off), jotka lastataan ja puretaan nosturilla.

Mikä uusissa aluksissa sitten on sitä hybridiä? Pippingsköldin mukaan aluksissa on valtavat akut ja päästöt satamissa nollassa.

Finnlinesin uusi Finneco II oli tiistaina jykevä näky Eteläsataman laiturissa.

FINNLINES aloitti toimintansa kuudella vanhalla höyrylaivalla vuonna 1947. Nykyään varustamolla on 23 aluksen laivasto, joista 20 purjehtii Suomen lipun alla. Yhtiö kuuluu italialaiseen Grimaldi-konserniin.

Pippingsköld sanoo, että 90 prosenttia Suomen viennistä ja 80 prosenttia tuonnista kulkee meriteitse: ”Suomi on tuonnin ja viennin kannalta saari, jolla on kolme merkittävää merisiltaa Tallinnaan, Saksaan ja Ruotsiin.”

Finnlines kulkee kahteen viimeksi mainittuun. Jo vuosikymmenten ajan jatkunut liikennöinti Espanjaan jatkuu nyt uusilla Finneco I, II ja III -aluksilla.

Pippingsköld toteaa, että ”vaikka geopoliittinen tilanne maailmassa on huonompi kuin koskaan aiemmin, niin tulevaisuuden näkymät ovat yllättävän hyvät”. Korona-pandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan eivät siis ole onnistuneet tappamaan liikennöintiä.

”Rahdin määrä on säilynyt yllättävän hyvänä. Suomen viennin määrä on alentunut, mutta tuonti pysynyt hyvänä.”

Matkustajien määrä Finnlinesilla on viime vuodesta kasvanut 60 prosenttia ja on nyt korona-pandemiaa edeltäneellä, vuoden 2019 tasolla.

Finnlines rakennuttaa parhaillaan kahta Superstar ropax -alusta. Yhdistetyssä rahti- ja matkustajalaivassa on tilaa noin 300 rekalle, 200 henkilöautolle ja 1 100 matkustajalle. Laivat aloittavat liikenteessä vuonna 2023.

