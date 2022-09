Hakaniemessä lopettava Reinin Liha arvioi lihaa ostavien asiakkaiden siirtyvän marketteihin. Onko todella näin?

Marketit haastavat yhä enemmän kauppahalleja, kun asiakkaat pohtivat, mistä ostaa lihansa.

HS uutisoi keskiviikkona, että perinteikäs lihakauppa Reinin Liha lopettaa toimintansa Helsingin Hakaniemen kauppahallissa vuodenvaihteessa, kun nykyisten tilojen vuokrasopimus päättyy.

Keskon omistaman Reinin Lihan toimitusjohtaja Arto Pajukko perusteli lopettamispäätöstä sillä, että lihanmyynti kauppahallissa on vähentynyt viime vuosina.

Pajukko sanoi, että kuluttajien lihaostokset keskittyvät yhä enemmän ruokakauppoihin.

Hakaniemen hallissa lihaa myyvän Haka-Lihan yrittäjä Mika Mölsä ei näe kauppahallimyynnin tulevaisuutta aivan samalla tavalla.

”Lihamyynti on laskenut viime vuosina. Lasku johtuu siitä, että Hakaniemen hallin ympäristössä on ollut liikenteellisiä myllerryksiä, jonka vuoksi parkkipaikoista on pulaa.”

Mölsä myöntää, että marketeista on tullut yhä enemmän kauppahallien kilpailijoita lihamyynnissä. Kauppias ei ole kuitenkaan huolissaan, koska heillä on valttina uskolliset asiakkaat.

”Marketit ovat parantaneet kuin sika juoksuaan. Kauppahallin asiakas ei kuitenkaan kovin helposti mene markettiin. Asiakkaistamme jotkut ovat asioineet meillä jo 20–30 suven ajan.”

Lihatiskin antia Hakaniemen hallissa.

Mölsän mielestä kauppahallissa myytävän lihan hinta on kilpailukykyinen.

Mölsä väittää, että esimerkiksi K-Citymarketin altaissa myytävä liha on halvempaa kuin heidän kauppahallinsa liha. Sen sijaan Mölsän havaintojen mukaan K-Citymarketin palvelutiskien liha on puolestaan kalliimpaa.

Helsingin Vanhassa kauppahallissa lihakauppiaana toimivan Annan Villilihan kauppias Anna Härö-Köresaar tunnistaa muutoksen lihaa ostavien kuluttajien ostotottumuksissa.

Anna Härö-Köresaar kuvattuna myymälässään vuonna 2017.

”Pitemmällä aikavälillä myös ennen korona-aikaa tarkasteltaessa myymälän lihamyynnissä ei ole tapahtunut muutoksia. Meillä on uskollisia asiakkaita, jotka käyvät säännöllisesti myymälässä”, Härö-Köresaar sanoo.

”Yleisesti ottaen tunnistan kuitenkin ilmiön, että asiakkaat ostavat yhä enemmän lihansa marketeista.”

Lisääntyneisiin lihaostoksiin ruokakaupoista voi vaikuttaa se, että ruokakauppojen lihan hinta on halvempi kuin kauppahallin.

”Ei ole tuulesta temmattu ajatus, että asiakkaat ostavat lihaa marketeista halvemman hinnan vuoksi. Kauppa on painanut hinnat alas. Toisinaan marketit näyttävät myyvän lihaa ulos halvemmalla kuin mitä olemme ostaneet myymäläämme.”

