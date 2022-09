Veikkauksen uudistukset ovat ajamassa malmilaisen pienyrittäjän kioskin nurin. ”Eivät vanhemmat asiakkaat hanki Veikkaus-korttia.”

”Kioskini toimintaa on takana reilut 13 vuotta, ja tulevaisuuden ’uudistusten’ (Veikkaus) myötä ei kioskin toiminnalla ole enää oikein sijaa . . . joten on tullut aika tehdä raskas päätös ja lopettaa kioskin toiminta.”

Näin dramaattisesti kirjoitti Helsingin Malmilla sijaitsevan Veikkauskioski TS Pelipisteen yrittäjä Sanna Riipi kioskinsa Facebook-sivuilla keskiviikkona 21. syyskuuta.

Asiantunteva veikkaus- ja totokioski Malmintorilla pääovien vieressä, TS Pelipiste mainostaa. Kioski on ollut suosittu pelipaikka, mistä nyt siis lopettamispuheet?

”Kyllä Veikkauksen muutokset ovat pienyrityksen kannalta muutoksia huonompaan suuntaan. Tulevaisuuden suunnitelmat menevät nyt uusiksi”, Riipi sanoo puhelimessa.

TS Pelikioskin myyntituote ovat nimen mukaisesti pelit. Piskuisessa kioskissa muun muassa veikataan, lototaan ja tototaan.

”Isot porukkapelit ja urheilupelit ovat olleet meidän suola. Nyt kun pelaamiseen tulee tunnistautuminen, pelaajia tulee jäämään paljon pois”, Riipi sanoo.

”Minulla on aika paljon vanhempaa asiakaskuntaa. Eivät he hanki Veikkaus-korttia tai tunnistaudu mobiililla. Jotkut ovat pelanneet puolison puolesta, kun tämä on sairaana kotona. Pian se ei enää ole mahdollista.”

Tunnistautuminen on avain pelaamisen hallintaan. Kaikki Veikkauksen pelit edellyttävät tulevaisuudessa tunnistautumista, Veikkauksen kotisivuilla sanotaan.

Peliautomaattien sekä Pitkävedon pelaaminen myyntipaikoissa edellyttää tunnistautumista jo nyt, Veikkaus kertoo.

Vuonna 2023 kaikissa myyntipaikoissa, kuten kaupoissa, kioskeissa, ravintoloissa ja liikenneasemilla on tunnistauduttava pelatakseen kuponkipelejä.

Lue lisää: Komponentti­pula lykkää Veikkauksen uudistusta: Pakollinen tunnistau­tuminen kuponki­peleissä ei alakaan vuoden alussa

Tunnistautumisen kautta Veikkaus uskoo pelaamisen pysyvän monella tapaa paremmin hallinnassa ja voitot turvassa. Sanna Riipiltä uudistus vie kuitenkin leivän suusta.

Pelikioski on ollut pelipaikka, mutta myös kohtaamispaikka. Jonkin verran on vielä peliaikaa jäljellä. Kioski sulkeutuu 25. marraskuuta, mutta sitten TS Pelikioskin peli on pelattu.

”On tullut myös aika sanoa kiitos kuluneista vuosista, hetkistä, hymyistä, jaetuista iloista ja suruistakin, voitoista mutta ennen kaikkea kohtaamisista”, Riipi kirjoittaa.

”Mutta vielä siis jatketaan tovi, ja napataan suuria voittoja. Ovi on viimeisen kerran auki 25. marraskuuta perjantaina, joten rokataan siihen saakka täysillä.”