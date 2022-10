Marski by Scandic -hotellissa on 55 ikkunatonta huonetta. Hotelli kertoo, millaiset asiakkaat haluavat nukkua konkreettisesti neljän seinän sisällä.

Marski by Scandicin ikkunattomassa huoneessa on valoseinä ikkunan sijaan.

Helsingin keskustassa Mannerheimintiellä sijaitseva hotelli Marski by Scandic rakennutti remontin yhteydessä tiloihinsa ikkunattomia hotellihuoneita.

HS kävi oppaaksi lupautuneen hotellinjohtajan Jouko Purasen kanssa katsomassa, miltä ikkunattomat huoneet näyttävät.

Huoneet sijaitsevat yhden kerroksen Marskin katutasoa alempana. Päällisin puolin ikkunattomassa huoneessa ei näytä olevan mitään erityistä. Esimerkiksi sänky, pöytä, verhot ja kylpyhuone näyttävät samanlaiselta kuin hotellin muissa huoneissa.

Verhojen takaa paljastuu sen sijaan valoseinä, jossa näkyy suomalainen metsämaisema. Tämä paljastaa, ettei huoneessa ole ikkunaa.

Ikkunattomassa huoneessa on hyvin hiljaista. Mannerheimintien liikenteen melu ei kuulu. Ilmastointikaan ei liiemmälti pidä ääntä.

Hotelli Marskin 363 huoneesta 55 on nyt ikkunattomia.

Ikkunattomat huoneet rakennettiin maanalaiseen kerrokseen, jossa oli aikaisemmin pysäköintitilaa.

Hotelli Marskissa oli ennen vuonna 2019 valmistunutta, yli vuoden kestänyttä remonttia kolme pysäköintikerrosta maan alla.

”Pysäköinnin tarve oli vähentynyt ja päätimme rakentaa ylimpään pysäköintikerrokseen huoneita. Halusimme hukkaneliöt tehokkaaseen käyttöön. Kahdessa muussa kerroksessa on edelleen parkkitilaa”, hotellinjohtaja Puranen kertoo.

Ikkunattomia huoneita tehtiin remontin yhteydessä myös ylempiin maanpäällisiin kerroksiin käytävien päässä oleviin tyhjillään oleviin varastotiloihin.

”Hieman askarrutti, minkälainen kysyntä ikkunattomilla huoneilla on. Osoittautui, että ikkunattomien käyttöaste on samanlainen kuin ikkunallisten”, Puranen sanoo.

Ikkunattomat huoneet ovat hotelli Marskissa hieman edullisempia kuin vastaavat ikkunalliset huoneet.

Hinta ei ole kuitenkaan Purasen mukaan ratkaiseva tekijä, kun asiakas päättää valita ikkunattoman huoneen.

Hotellinjohtaja Jouko Purasen mukaan ikkunattomien huoneiden asiakkaat ovat kaiken ikäisiä.

”Ikkunattomiin huoneisiin majoittuvat asiakkaat kaipaavat hiljaisuutta. Näiden huoneiden asiakkaat ovat kaiken ikäisiä. Ulkomaisia ja kotimaisia asiakkaita on yhtä paljon.”

Ikkunattomille huoneille on lisäksi osoittautunut olevan kysyntää vuoden vaihtuessa. Silloin omistajat hakeutuvat lemmikkinsä kanssa niiden suojiin, koska melu ja pauke ei kuulu maan alle.

Ikkunattoman huoneen varustus on samanlainen kuin ikkunnalisen.

Ikkunattoman huoneen valoseinässä näkyy metsää.

Scandic-ketjulla on Helsingissä ikkunattomia huoneita myös Brahenkentän vieressä sijaitsevassa Scandic Kallio -hotellissa. Ikkunattomia huoneita rakennettiin tiloihin, joissa toimi aiemmin hotellin yökerho Josafat.

Myös Scandic Kaisaniemessä on kolme ikkunatonta huonetta.

Muuten ikkunattomat hotellihuoneet ovat Suomessa melko harvassa.

”Hotelleja, joissa on ikkunattomia huoneita, on jonkin verran, mutta ei paljon. Ruotsissa tilanne on toinen. Siellä on hotelleja, joissa on pelkästään ikkunattomia huoneita”, kotimaista matkailu- ja majoitusalaa edustavan Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo.

Jatkossakaan Suomessa ei tule olemaan liiemmälti hotelleja, joissa olisi ikkunattomia huoneita.

”Muutama vuosi sitten tuli lakimuutos, joka estää ikkunattomien hotellihuoneiden rakentamisen. Kaupunki voisi myöntää poikkeusluvan. Esimerkiksi Helsinki ei taannoin kuitenkaan myöntänyt poikkeuslupaa jäsenyrityksellemme”, Lappi toteaa.

Hotelli Marskille rakennuslupa myönnettiin ennen lakimuutosta.

Lappi on pettynyt siihen, että lakimuutos estää ikkunattomien hotellihuoneiden rakentamisen.

”Ikkunattomien hotellihuoneiden kysyntä alkoi lakimuutoksen jälkeen. Esimerkiksi aasialaiset turistit olisivat halunneet yöpyä pimeissä huoneissa valoisina kesäöinä.”

Lue lisää: Helsinkiin on tulossa niin paljon uusia hotelleja, että se saa tutkijan varpailleen – ”Voi lisätä vihamielisyyttä”