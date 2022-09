Helsinkiin rakennetaan nyt ennätyksellisen paljon yksiöitä opiskelijoille.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asunto- ja erityisesti yksiötarjonta kasvaa tänä syksynä ja talvena ennätyksellisen paljon, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Puolen vuoden sisällä uusia Hoasin asuntoja valmistuu yhteensä 594. Uusista asunnoista 80 prosenttia on yksiöitä. Tämä on Hoasin mukaan opiskelijoiden toiveiden mukainen painotus.

Yksiöiden osuus on myös lisääntynyt aikaisemmasta, kun tarkastellaan Hoasin koko asuntokantaa: vuonna 2016 asunnoista 26 prosenttia oli yksiöitä, nyt luku on noussut 32 prosenttiin.

Seitsemän uutta kohdetta ja 594 uutta asuntoa valmistuu ja avaa ovensa uusille asukkaille puolen vuoden sisällä.

”Tällaisia lukuja ei ole nähty sitten Hoasin alkuaikojen. Osa kohteista valmistuu jopa suunniteltua nopeammin”, tiedotteessa kerrotaan.

Kasvaneen asuntotuotannon taustalla ovat tiedotteen mukaan valtioneuvoston asuntopoliittiset toimenpide-ehdotukset vuosiksi 2021‒2028.

Opiskelija-asuntojen tuotantoa halutaan lisätä niin, että vuosikymmenen lopulla opiskelija-asunto on korkeakouluopiskelijoiden piirissä yleisin asumismuoto nykyisen vapaarahoitteisen vuokra-asumisen sijaan.

Asukkaat pääsivät muuttamaan Kalasatamaan Työpajankadulle ja Espoon Vermonniittyyn Anna Sahlsténin kadulle valmistuneisiin uusiin kohteisiin elo-syyskuun taitteessa. Myllypuroon valmistuu yhteensä neljä kohdetta, joista kahteen pääsee muuttamaan joulukuun ensimmäisenä päivänä.

”Itä-Helsingissä yksiöiden tarjonta on rajallisempaa, joten haluamme tuoda alueelle opiskelijoille mieluisia asuntovaihtoehtoja Myllypuron kampuksen läheisyyteen. Uusien talojen myötä kampuksen tuntumaan syntyy iso opiskelijaelämän keskittymä”, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio kertoo tiedotteessa.

Hoasin Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen mukaan yksiö on opiskelijoiden keskuudessa suosituin asuntomuoto. Hoasin selvitysten mukaan opiskelijat kaipaavat entistä enemmän oman asunnon rauhaa, riittävästi tilaa ja mieluista asuinaluetta.

Yksiöiden suosioon vaikuttaa myös etäopiskelun arkipäiväistyminen. Tutkimuksen mukaan kodista on tullut toisiksi suosituin opiskeluympäristö oppilaitoksen jälkeen, mikä on nostanut entisestään yksiöiden kysyntää verrattuna soluasuntoihin.

”Kun maailma on myllerryksessä, koti on opiskelijalle turvallinen kiinnekohta elämässä. Meidän asumisen ammattilaisten ja päättäjien on yhdessä varmistettava, että asumisratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden hyvinvointia”, Tarhio muistuttaa.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.