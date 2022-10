16-vuotiaat kaverukset Nelli Lind ja Milla Heini muuttivat elokuussa yhdessä Janakkalasta Pasilaan. Nyt he kertovat, millaista on asua nuorena kimppakämpässä.

Janakkalassa asuneet parhaat ystävät Nelli Lind ja Milla Heini saivat yläasteen lopulla villin idean.

He halusivat muuttaa kahdestaan Helsinkiin ja käydä siellä lukion. Kun Lind ja Heini puhuivat haaveestaan esimerkiksi opettajilleen, nämä eivät aluksi uskoneet siihen lainkaan.

Sitten koitti viime kevään yhteishaku ja molemmat saivat paikan Mäkelänrinteen lukiosta. Opettajien ja vanhempien oli pakko vihdoin uskoa, että tytöt todella lähtevät ”isolle kirkolle”.

16-vuotiaat kaverukset muuttivat Pasilassa sijaitsevaan kaksioon elokuun alussa. Kumpikin asuu nyt ensimmäistä kertaa omillaan poissa lapsuudenkodista.

Kukaan heidän janakkalalaisista kavereistaan ei ole muuttanut yläasteen jälkeen toiseen kaupunkiin, harva ylipäätään on muuttanut vielä omilleen.

”Kaverimme ovat sanoneet, että elämme unelmaa”, Heini sanoo.

Lind harrastaa cheerleadingia ja siksi Mäkelänrinteen lukion urheilulinja tuntui luontevalta paikalta. Heinin laji on crossfit, mutta hän päätyi hakemaan samaisen lukion yleislinjalle.

Ystävykset olivat alun perin hakeneet sekä soluasuntoa että yhteistä perheasuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (Hoas). He olisivat myös olleet valmiita muuttamaan lukion yhteydessä toimivaan asuntolaan.

Kun nämä vaihtoehdot eivät onnistuneet ja koulun alku lähestyi, alkoivat tyttöjen vanhemmat etsiä asuntoa yksityisiltä markkinoilta. Lopulta löytyi noin 40-neliöinen kaksio Pasilasta, aivan lukion lähettyviltä.

Vaikka asunto on suhteellisen pieni, on asumisjärjestely Lindin ja Heinin mukaan ollut toimiva, sillä heidän unirytminsä ovat suhteellisen samanlaiset. Kaverukset kertovat, että usein päivän paras hetki on, kun he illalla kertaavat toisilleen päivän tapahtumia.

Lind ja Heini ovat olleet ystäviä yläasteen alusta lähtien. Heidän yhteisasumisensa on toistaiseksi sujunut lähes ongelmitta, vaikka moni etukäteen sanoi, ettei kaverin kanssa kannata muuttaa yhteen.

Koska omilleen muutto ja kämppiselämä ovat molemmille täysin uutta, oli yhteisestä arjesta aluksi vaikea saada kiinni.

Lind ja Heini haluaisivat viettää mahdollisimman paljon aikaa toistensa kanssa ja esimerkiksi kokata ja siivota yhdessä. Erilaisten koulu- ja treeniaikataulujen takia se ei aina kuitenkaan ole mahdollista.

Tätä on pyritty ratkomaan siten, että viikon aikataulut suunnitellaan etukäteen ja esimerkiksi siivoukselle varataan tietty ajankohta kalenterista.

Vaikka varsinaisia riitoja Lindillä ja Heinillä ei ole vielä ollut, on yhteiselo vaatinut kompromissien tekemistä. Tämä näkyy erityisesti ruokaostoksilla, jotka kämppikset tekevät ja maksavat niin ikään yhdessä.

”Aluksi oli hankalaa, kun toinen oli vaikka tottunut käyttämään tiettyä jugurttimerkkiä tai talouspaperia ja toinen taas jotain muuta”, Lind kertoo.

Eniten erimielisyyksiä on aiheuttanut se, kumpi ottaa mukaansa kotiavaimen, kun lähdetään yhdessä ulos.

”Kumpikaan ei halua ottaa vastuuta sen katoamisesta”, Heini sanoo ja naurahtaa.

Myös oman ajan ja rauhan löytäminen voi olla yhteisasumisessa välillä vaikeaa. Lind ja Heini eivät kuitenkaan ole toistaiseksi sellaista juuri kaivanneet, kun kylässä käyvät vieraatkin ovat pääasiassa yhteisiä kavereita.

Yleensä kaverukset huomaavat toisistaan, milloin toinen ei ehkä ole juttutuulella.

”Oma aika voi tarkoittaa meille myös sitä, että istumme vierekkäin sohvalla selaamassa hiljaa puhelimia”, Heini sanoo.

Nelli Lind ja Milla Heini suosittelevat muuttamaan kaverin kanssa yhteen, jos se on mahdollista ja tuntuu itsestä hyvältä.

Lind ja Heini aikovat käydä lukion neljässä vuodessa, minkä jälkeen kummankin haaveissa siintävät opinnot lääketieteellisessä. Paljon ehtii tapahtua neljässä vuodessa, mutta lähtökohtaisesti kaverukset aikovat asua yhdessä niin pitkään kuin viihtyvät.

Moni sanoi etukäteen, ettei parhaan kaverin kanssa ikinä kannata muuttaa yhteen, sillä se pilaa kaverisuhteen. Tätä Lind ja Heini eivät ymmärrä.

”En tiedä, miksi kaikki ajattelevat noin. Ehkä ongelmia voi tulla, mutta on tämä myös todella palkitsevaa”, Heini sanoo.

Lind on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa kämppiselämä opettaa paljon, ja samalla kotona on jatkuvasti tuki ja turva, johon nojautua.

Lind ja Heini eivät usko, että olisivat uskaltaneet yksin muuttaa Helsinkiin reilun 16 000 asukkaan Janakkalasta. He ovat kuitenkin viihtyneet pääkaupungissa hyvin, sillä täällä esimerkiksi kouluun on voinut pukeutua persoonallisemmin.

”Janakkala on Helsinkiin verrattuna ihan tuppukylä. Eihän siellä ole edes liikennevaloja”, Heini kertoo.

”Mutta kyllä me siellä yhä melkein joka viikonloppu käymme”, Lind lisää.

Vanhempien tuki onkin ollut tytöille todella tärkeää. He ovat molempien vanhempien kanssa tekemisissä jatkuvasti ja kysyvät apua käytännön asioihin, kuten uunin pesuun, pesukoneen käyttöön tai siihen, kauanko tietty ruoka säilyy syömäkelpoisena.

”Yleensä porukat vain nauravat, kun soittelemme heille. Mutta ovat he olleet meistä varmasti myös huolissaan ja tekevät kaikkensa meidän eteemme”, Lind sanoo.