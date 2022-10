”Tämä on aika intensiivistä” – Kolmekymppiset ramppaavat deitti­tapahtumassa, jonka jäljiltä moni on poikki

Kirkko järjestää Helsingissä ripeäliikkeisiä pikadeittitapahtumia, joissa monelta menee voimat. Paavalin seurakunta selittää, mistä on kyse.

Mistä nykykaupunkilainen löytäisi elämänkumppanin?

Moni käpertyy kännykälleen ja avaa deittisovellus Tinderin. Siellä odottaa potentiaalisten kumppaneiden loputon virta.

Joskus Tinder-treffit ovat pettymys tai ne jäävät kokonaan toteutumatta. Toisinaan deittikumppani vaikuttaakin olemukseltaan täysin erilaiselta, mitä profiili antoi ymmärtää.

Tinderin hegemonialle löytyy kuitenkin ruohojuuritason vaihtoehto. Mistä?

No kirkosta!

Paavalin seurakunta aikoo järjestää seurakuntasalissaan pikadeittitapahtuman. Tapahtuma järjestetään 4. marraskuuta ja se on maksuton. Paikalle pitää kuitenkin ilmoittautua etukäteen netissä.

Kirkko ei välttämättä ole ensimmäinen paikka, josta kaupunkilainen kuvittelisi löytävänsä kumppanin.

Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanalalla on toinen näkemys.

”Olemme seurakunta, eli tarjoamme seuraa”, hän sanoo.

Kanala toimii pikadeittitapahtuman epävirallisena suojelijana. Kanala on tunnettu muun muassa Ensitreffit alttarilla -ohjelmasta.

”Urbaania ihmistä vaivaa yksinäisyys. Ajattelisin, että seurakunta tai kirkko deitin järjestäjänä on luotettava taho”, Kanala sanoo.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Paavalin seurakunnan tiloissa järjestetään deitit. Siksi tulevan tapahtuman nimi onkin Paavalin seurakunnan deittitapahtuma vol 3.

Tapahtumat organisoi live-kohtauttajaksi itseään luonnehtiva Anna Uusiheimala.

Tapahtumaan otetaan yhteensä 60 osallistujaa, ja tapahtumapaikalla heidät jaetaan kahteen ryhmään.

Tapahtuma on suunnattu heteroille.

”Tässä ei pysty tekemään enempää ryhmäytymisiä, joten tapahtuma on heteropareille”, Uusiheimala sanoo.

Parin tapaaminen toimii speed dating -hengessä.

Jokaiselle osallistujalle annetaan osallistujanumero. Naiset istutetaan pöytien ääreen, ja miehet kiertävät naisten pöydissä siirtyen aina yhtä numeroa suurempaan naiseen.

Sitten pidetään tauko. Tauon jälkeen naiset pysyvät paikoillaan, ja miehet siirtyvät toisen ryhmän luokse toiselle kierrokselle.

Anna Uusiheimala toivoo, että pikadeittailun avulla ihmiset kohtaisivat toisiaan rennosti ja matalammalla kynnyksellä.

”Tämä on aika intensiivistä ja salissa käy tosi kova puheensorina. Toiset ovat tilaisuuden jälkeen ihan poikki ja toiset taas vain innostuvat lisää, se riippuu persoonasta”, Uusiheimala kuvaa.

Parin kanssa on tarkoitus jutella hetki, ja lopuksi halutessaan voi vaihtaa myös yhteystietoja.

Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki vakaumuksesta riippumatta, Uusiheimala kertoo.

”Idea on se, ettei tarvitse olla uskovainen. Paikalle tulevat varmaan kuitenkin sellaiset ihmiset, jotka eivät ainakaan vastusta kristillistä maailmaa.”

Kokemukset edellisistä tapahtumista ovat olleet hyviä, ja uusien deittitapahtumien perään on kyselty paljon, kertoo kirkkoherra Kanala.

Tilaisuuksissa on ollut paljon liikkeellä noin kolmikymppistä väkeä, mutta ikähaarukkaa ei tapahtumassa ole erikseen rajattu.

”Tunnelma on hyvä ja Anna juontaa tilaisuutta hyvin. Se on hauskaa, helppoa ja hyvin ohjattua, mielestäni se sopii suomalaiselle luonteelle”, Kanala sanoo.

Hän on yleensä avannut tapahtuman toivottamalla osallistujat tervetulleiksi. Rukousta hän ei ole tapahtuman aluksi lausunut.

Hengellisyys välittyy tapahtumassa Kanalan mukaan lähinnä ympäristön, eli seurakuntasalin kautta.

Kanala haluaa vielä perustella, miksi kirkollakin voi olla rooli ihmisten saattamisessa yhteen.

”Yhteiskuntamme on helposti aika kova ja rakkaudettomuutta on paljon. Jos voimme siihen jotenkin vaikuttaa, että ihmiset voisivat löytää ainakin omalle kohdalleen rakkauden, niin se on tämän kaiken väärti.”