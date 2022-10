Helsingin keskustan Sokoksen perjantainen tulipalo tärveli etenkin kosmetiikkaa. Viikonlopun kiinniolo aiheutti yritykselle merkittävät taloudelliset menetykset.

Helsingin keskustan Sokoksen perjantaisesta tulipalosta koitui eniten haittaa tavaratalon ensimmäiseen kerrokseen.

Sammutustöiden, sprinklereiden ja savuhaittojen suurimmat vaikutukset kohdistuivat ykköskerroksen kosmetiikkaosastolle.

”Kosmetiikkaosaston tuotteiden lisäksi olemme käyneet myös tavaratalon muiden osastojen tuotteet läpi. Myyntikelvottomat tuotteet on kerätty pois osastoilta”, kertoo Sokoksen ketjujohtaja Anna Vahteri.

Tulipalo syttyi ensimmäisessä kerrossa sijainneessa toimistohuoneessa. Vahterin mukaan palo saatiin nopeasti hallintaan ja sammutettua.

”Kuivaustöiden lisäksi perjantain ja lauantain välisenä yönä tavaratalossa aloitettiin sisäilmapuhdistustyöt ja tuotteiden ionisointi. Puhdistustöitä on jatkettu viikonlopun yli maanantaille.”

Paloautojen jono saapui sammutustöihin perjantai-iltana Sokoksen eteen.

Sokoksen näkökulmasta lisäharmia tilanteeseen tuo se, että tulipalo sattui kesken syksyn suurinta myyntikampanjaa.

”Syksyn 3+1 päivää -kampanja on yksi vuoden tärkeimmistä kampanjoistamme, joten viikonlopun kiinniololla on iso vaikutus koko vuoden myyntitavoitteeseen. Tulipalon ja kiinniolon euromääräistä tappiota on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida.”

Tavaratalo on tulipalon takia ollut suljettuna asiakkailta perjantai-illasta lähtien. Maanantaina tilanne näytti tavaratalossa jo hyvältä.

”Rajatun vaurioalueen korjaustöitä jatketaan, tavaratalon sisäilmapuhdistukset ovat edenneet. Pääsemme avaamaan liikkeen huomenna aamukymmeneltä.”

SOK kertoi lauantaiaamuna, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa teknisestä laitteesta, joka sijaitsi toimistohuoneessa. Poliisi kertoi lauantaiaamuna, ettei sillä ole syytä epäillä rikosta.

Lue lisää: Tulipalosta kärsinyt Helsingin Sokos pysyy suljettuna vielä ainakin maanantain

Lue lisää: S-marketissa Sokoksen alapuolella leijaili aamulla vielä savun haju, mutta muuten talo säästyi pahemmilta vaurioilta

Lue lisää: Sokoksen tulipalo syttyi ehkä teknisestä laitteesta, tavaratalo pysyy osin suljettuna