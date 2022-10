Bar Loose ja Gate A21 tarjoavat Annankadulla alle neljän euron after work -juomat, mutta sekin kalpenee sunnuntaiyön tarjousten rinnalla.

Bar Loosen ja Gate A21:n after work -hinnoittelu on lähes identtistä.

Helsingin Annankatua pitkin kävelevä saattaa hämmästyä, sillä talonnumero 21:n edessä katukyltit kiljuvat halvasta alkoholista. After work -aikaan perusolut, siideri ja lonkero maksavat vain 3,90 euroa.

Ydinkeskustan baareissa vieraileva asiakas on saanut tottua hintoihin, jotka ovat kaksinkertaisia.

Asialla on vieläpä kaksi samassa osoitteessa sijaitsevaa baaria: Bar Loose ja Gate A21. Onko naapuruksilla menossa kovakin nokittelu ja hintasota?

”Ei tämä ole mitään veristä kisaamista, hauskanpitoa vain”, sanoo Gate A21:n ravintolapäällikkö Tuomas Roitto.

”Emme kilpaile keskenämme. Loose ja Gate A21 ovat erilaisia baareja, ja niillä on eri asiakaskunta.”

Roitto kertoo, että kun Gate A21 avattiin liki neljä vuotta sitten, Bar Loosella oli jo after work -tarjouksia. Myös Gate A21 otti after work -hinnoittelun käyttöön ja alensi vielä hintoja hieman. Bar Loose tuli perässä, ja sen jälkeen naapuruksilla on ollut samat hinnat.

Halvimmillaan olut, siideri ja lonkero maksoivat kummassakin 3,50 euroa.

”Nyt sillä hinnalla ei voi myydä mitään, kulurakenne on se verran noussut.”

Bar Loosen ravintolapäällikkö Joni Bitter säestää naapuria: baarit eivät halua lähteä hintasotaan.

Hänen mukaansa asiakas saa päättää, haluaako mennä rokkipaikkaan vai cocktailbaariin.

Bitter jatkaa, että Annankadun ravintoloiden hintojen taustalla on myös baarimaantiede.

Läheisen Kalevankadun alkupäähän on tullut melkoinen baarikeskittymä, joka vie huomiota taempana sijaitsevilta ravintoloilta.

Kalevankadun alkuun avattu Old Irish Pub on myynyt oluttuoppia jopa 2,95 euron hintaan.

”Vähän me ollaan skutsissa täällä Annankadulla. Kalevankadun alkupäästähän on tullut ulkomaisten lomakohteiden bilekatujen veroinen paikka. Yritys on, että ihmiset jatkaisivat matkaa sieltä Kalevankadulta Annankadun suuntaan”, Bitter kertoo.

Gate A21 ja Bar Loose ovat seinänaapureita Annankatu 21:ssä.

Bar Loosella on myös toinen haaste, joka sekin liittyy maantieteeseen: Kallion baarit. Loosen asiakaskunta koostuu paljolti ihmisistä, jotka saattavat jäädä Pitkänsillan toiselle puolelle. Konstit saada väki liikkeelle kohti Annankatua ovat monet.

”Ollaan myyty sunnuntaina klo 23:n jälkeen 0,4 litran oluttuoppia kahdella eurolla. Saattaa hyvinkin olla kaupungin halvin tuoppi”, Bitter sanoo.

Gate A21 taas suosii sunnuntai-iltaisin prosenttiperusteisia alennuksia.

After work -hinnoittelulla baarit hakevat myös uutta asiakaskuntaa ja täyttävät iltapäivän hiljaisia tunteja.

Olennaista baarien mukaan on, että asiakkaat suosittelevat niitä eteenpäin. Tässä sosiaalinen media on merkittävässä roolissa.

Annankadun baareista onkin tullut etenkin opiskelijoiden appro-juhlinnan pitopaikkoja. Kansoitettu baari on magneetti, joka vetää lisää asiakkaita.

”Kun ihmiset lähtevät ulos, he haluavat mennä paikkaan, jossa on muita ihmisiä”, Roitto sanoo.

