Mistä johtuu, että kahteen helsinkiläiseen paikkaan on kertynyt valtava määrä Linnanmäen sisäänpääsyrannekkeita? Syy lienee tietynlaisessa ketjureaktiossa.

Jostain syystä Tivolitien verkkoaita on täyttynyt Linnanmäen rannekkeista. Taustalla näkyy huvipuiston vetonaula, vuoristorata Taiga.

Linnanmäen huvipuiston kausi lähenee loppuaan, mutta jos kävelee oikeita reittejä, voi konkreettisesti havaita, kuinka paljon kävijöitä laitteissa onkaan riemuinnut.

Kahteen paikkaan huvipuiston kupeessa on nimittäin kerääntynyt massoittain Linnanmäen rannekkeita.

Kyse on selvästikin ketjureaktiosta: joku on keksinyt jättää rannekkeensa näytille huvipuistosta poistuessaan, ja sadat muutkin ovat seuranneet esimerkkiä.

ensimmäinen ranneke-esiintymä löytyy huvipuiston verkkoaidasta Tivolitieltä Alppipuiston ja merimaailma Sealifen vierestä jyrkän alamäen reunalta. Aitaan on kiinnitetty rannekkeita varovaisen arvion mukaan satoja.

Toinen rannekkeiden loppusijoituspaikka löytyy Vauhtitieltä junaradan ja Uimastadionin välistä kallioseinämän metalliverkosta. Vauhtitiellä sijaitsee parkkipaikka, jonne moni kävijä jättää autonsa Linnanmäellä käynnin ajaksi.

HS:n tietojen mukaan rannekkeita on kerääntynyt ainakin Vauhtitielle myös edeltävinä kesinä.

Vauhtitielläkin rannekkeita on valtava määrä. Kuva on vuodelta 2021.

HS kysyi Linnanmäen viestinnästä, onko heillä tietoa villityksen taustoista.

”Selvittelimme asiaa täällä päässä, ja ainoa mitä asiasta tiedämme, on se, että rannekkeita on kerääntynyt Vauhtitien verkkoaitaan jo vuosien ajan. Nyt rannekkeita on kerääntynyt myös Tivolitien verkkoaitaan”, kertoi huvipuiston viestintäpäällikkö Kati Parkkonen sähköpostitse syyskuussa.

Tarkkaa tietoa ilmiön alkuperästä Linnanmäeltä ei kuitenkaan tällä erää löytynyt. Myös Parkkonen järkeili syyksi orgaanisesti syntynyttä kaupunkikulttuurin ketjureaktiota.

”Mistä tämä ilmiö on saanut alkunsa, siitä meillä ei ole valitettavasti tarkempaa tietoa. Epäilemme, että joku on aikanaan ripustanut omat rannekkeensa verkkoaitaan ja muut Linnanmäen vierailijat ovat seuranneet esimerkkiä perässä”, Parkkonen jatkoi.

Tivolitiellä rannekkeita piisaa.

Linnanmäki avattiin tänä vuonna perjantaina 29. huhtikuuta.

Huvipuiston sesonki alkoi juhannusviikolla ja kesti elokuun alkuun. Sen jälkeen puisto on ollut pääsääntöisesti auki ilta- ja viikonloppupainotteisesti.

Huvittelukauden päättää Valokarnevaali 13.–23. lokakuuta.

