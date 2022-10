Sähköauton julkinen lataus kallistui vaivihkaa, mutta suomalaiskuskeilla on silti etu

Energiakriisi alkaa nyt näkyä sähköautoilijoiden arjessa Helsingissä. Useat julkisia latausasemia pyörittävät yritykset ovat nostaneet hintojaan ylöspäin vastikään.

Mutta käyvätkö korotukset rajustikin kuljettajien kukkaroille?

HS selvitti, miltä tuleva talvi näyttää Helsingissä sähköautoilijan näkökulmasta, mutta käydään ensin pysäköintihallissa.

Sähköautoaan Elielinaukion P-Eliel-hallissa tiistaina ladannut Jone Kaipainen ei ole henkilökohtaisesti huolissaan siitä, että sähköautojen lataushinnat nousisivat sietämättömiksi, ainakaan toistaiseksi.

”Tietyillä operaattoreilla on hieman korkeammat hinnat kuin muilla, mutta kyllä ne ovat mielestäni ihan kohtuullisia, varsinkin kun energiakriisi otetaan huomioon.”

Kaipaisella on työpaikan kautta vapaa autoetu, jolla työnantaja sitoutuu maksamaan kaikki auton kulut. Työsuhdeautosta saatu etu verotetaan puolestaan palkkana, josta palkansaaja maksaa verot normaaliin tapaan.

”Autoedun myötä julkinen lataaminen on parempi vaihtoehto. Nykyään lataan julkisilla latauspisteiltä lähes sataprosenttisesti.”

Kohtuullisista hinnoista huolimatta Kaipainen on huomannut, että tietyt toimijat ovat ilmoittaneet korottavansa latauspisteidensä hintoja.

Suomen suurimpiin sähköautojen latauspalveluihin lukeutuva K-lataus ilmoitti syyskuun lopussa korottavansa hintojaan 3.10. alkaen. Peruslatauksen ja suurteholatauksen hintoja nostettiin 10 sentillä kilowattituntia kohden.

Lokakuun alussa lataushintojaan Helsingissä korotti myös Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen, jossa hintatasoa nostettiin latausmuodosta riippuen 5–8 sentillä kilowattitunnilta.

Ohessa oleva grafiikka näyttää, mitä lataaminen maksaa yleisimmillä operaattoreilla.

Asemilla on tyypillisesti tarjolla kolmea erilaista lataustapaa: peruslataus, pikalataus ja tehokkain suurteholataus.

Taulukossa ei ole huomioitu pikalatausta, sillä siitä veloitetaan tavallisesti tolpalla kulutetun ajan perusteella. Eri autojen latausajoissa voi olla merkittäviä eroja.

Pohjoismaiden suurin sähköautojen latausverkosto on Rechargella. Sen maajohtaja Sami Saarilahden mukaan on selvää, että kaikilla operaattoreilla on tällä hetkellä paineita nostaa latauspalvelujensa hintoja.

”Ruotsissa ja Norjassa olemme joutuneet nostamaan hintoja jonkin verran. Suomessa meidän on ollut mahdollista pitää hinnat vakaana, sillä voimassa olevien sopimusten myötä energiaostot on aika hyvin suojattu.”

Norjassa tai Ruotsissa sähköautojen lataushinnat voivat latausmuodosta riippuen olla jo 70 sentin luokkaa kilowattitunnilta.

Saarilahti muistuttaa, ettei energiahintojen hintariskiä koskeva suojaus välttämättä kata kaikkea ostettua energiaa. Hyvät sopimukset ovat kuitenkin Saarilahden mukaan pitäneet huolen siitä, että eri operaattorien pyörittämien latauspalvelujen hinnat ovat nousseet kuluttajasähköä maltillisemmin.

”En tällä hetkellä pidä todennäköisenä, että lataushintoihin olisi syksyn aikana tulossa suuria muutoksia.”

Myöskään Sähköautoilijat ry:ssä ei olla tällä hetkellä erityisen huolissaan.

”Prosentuaalisesti muutaman sentin korotukset saattavat näyttää suurilta, mutta lataaminen on Suomessa edelleen hyvin halpaa”, yhdistyksen varapuheenjohtaja Kari Kallonen toteaa.

”Investoinnit Suomen latausverkoston laajentamiseksi ovat olleet suuret, ja palvelut ovat nykyään sen verran hyvällä tasolla, että niistä maksaa mielellään hieman korkeampaa hintaa”, hän jatkaa.

Kallonen uskoo, että sähköautoilijat voivat Suomessa jatkossakin ladata autojaan levollisin mielin.

Sähköautojen latauslaitteita sekä -järjestelmiä kotimaahan ja ulkomaille myyvässä Liikennevirta oy:ssä energiakriisin kehittymistä ollaan seurattu tarkoin silmin. Yrityksen toimitusjohtaja Jussi Palolan mukaan sähkön hinta on noussut tänä vuonna maailmanlaajuisesti 10 prosentilla.

”Tässä vaiheessa on selvää, että suuria hintapiikkejä sähkön hinnoissa tullaan talven aikana näkemään. Talvisin sähkö on tavallisestikin kalliimpaa kuin muina vuodenaikoina.”

Valtaosa sähköautojen lataamisesta tapahtuu edelleen sähköautoilijoiden omassa kotipihassa tai työpaikalla. Kotona lataushinnat määräytyvät kunkin talouden oman voimassa olevan sähkösopimuksen mukaan.

”Kotimaisten latausoperaattorien kohdalla hintojen nousu ei ole voimassa olevien sopimusten myötä vielä realisoitunut, mutta hintapiikit näkyvät jo pörssisähkön puolella. Kotonaan autoaan lataavien kannattaa ladata autoa yöaikaan, jolloin se on huomattavasti halvempaa”, Palola neuvoo.

Jone Kaipainen on hommannut lähet kaikkien latauspalvelujen sovellukset. ”Toimijoiden suuri määrä tekee julkisesta lataamisesta hieman sekavaa, varsinkin uusille sähköautoilijoille.”

Palataan Elielinaukion pysäköintihalliin.

Jone Kaipaisen mukaan julkisten latauspisteiden sijainnit on hyvin dokumentoitu, mutta pisteen löytäminen vaatii aina etukäteissuunnittelua.

”Eri mobiilisovellukset ovat aika hyviä kertomaan, missä löytyy vapaita tolppia, mutta ei minulla esimerkiksi tänään ollut mitään tietoa siitä, miten lataus täällä toimii”, hän sanoi tiistaina.

”Minulla on lähes kaikkien latauspalvelujen sovellukset asennettuna, mutta tuntuu siltä, että uusia toimijoita tulee joka päivä lisää. Toimijoiden suuri määrä tekee julkisesta lataamisesta hieman sekavaa, varsinkin uusille sähköautoilijoille.”