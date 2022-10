Kun perinteinen saksalainen ravintola Zinnkeller avautui Helsingin Kruununhakaan vuonna 1980, sen menestykseen ei uskottu.

Vanhempien herrasmiesten iloinen saksankielinen puheensorina täyttää huoneen.

Esillä on saksalaisia oluita ja viinejä. Seinällä lukee suurin kirjaimin Leben und Leben lassen, elä ja anna toisten elää.

Helsingin Kruununhaassa sijaitsevaan ravintola Zinnkelleriin astuessa ei voi erehtyä siitä, että tämä on perinteinen saksalainen ravintola.

Pian 42 vuotta samassa paikassa toiminut Zinnkeller on vakiinnuttanut asemansa Kruununhaan ravintolapiireissä, eikä toiminta ole hetkeen päättymässä.

Tällä viikolla ravintolan vuonna 1980 perustanut saksalainen Wolfgang Wiegand nimittäin luovutti ravintolan vanhan rauta-avaimen tyttärelleen Nina Wiegandille sukupolvenvaihdoksen yhteydessä.

Pitkän uran tehnyt Wiegand ei vielä tiedä, malttaako hän jäädä ensi viikolla kiltisti kotiin. Jonkin verran hän aikoo eläköitymisestään huolimatta olla yhä ravintolan taustatukena.

”Onhan tämä iso askel lähteä pois. En oikein osaa vielä sanoa, miltä minusta tuntuu”, hän sanoo haikeasti.

Nina Wiegand ei aio tehdä ravintolaan suurempia muutoksia, koska isänsä rakentama paketti on hänen mukaansa hyvin toimiva. Ravintola tarjoaa perinteistä saksalaistyyppistä ruokaa, saksalaisia oluita ja viinejä sekä eri sesonkien mukaisia erikoismenuja.

Yhden muutoksen tytär kuitenkin aikoo tehdä. Se koskee 1800-luvun lopulla rakennettua viini- ja olutkellaria, joka on ollut ravintolan käytössä vuodesta 1997 lähtien. Nyt tuore ravintoloitsija aikoo elvyttää sen toiminnan.

”Toivon, että asiakkaat löytäisivät kellarin ja alkaisivat viihtyä siellä esimerkiksi kahvin tai viinilasillisen äärellä”, hän sanoo.

Ravintola Zinnkeller sijaitsee Kruununhaassa osoitteessa Meritullinkatu 25.

Vaikka sukupolvenvaihdos kielii ravintolan hyvästä taloudellisesta tilanteesta, aina saksalaistyyppisen ravintolan menestykseen Kruununhaassa ei ole uskottu.

Lokakuussa 1980, pari päivää ennen ravintolan avajaisia, paikallinen merikapteeni asteli sisään ravintolaan.

”Poika, annan sinulle puoli vuotta”, kapteeni sanoi avajaisia valmistelleelle Wolfgang Wiegandille. Nykyään samainen kapteeni on ravintolan vakiasiakas.

”Kohtasimme aluksi runsaasti ennakkoluuloja. Meitä kutsuttiin silloin alueen ainoaksi etniseksi ravintolaksi, mikä tuntuu nyt hassulta”, Wiegand sanoo.

Eikä Zinnkellerin 42-vuotinen taival pelkkää ruusuilla tanssimista ole ollut. Wiegand ravintoloineen on nähnyt esimerkiksi 1990-luvun laman, vuosituhannen alun finanssikriisin ja viimeisimpänä koronapandemian.

Korona-aikana ravintola jouduttiin laittamaan useampaan otteeseen kiinni, mutta henkilöstön lomautuksilta vältyttiin. Ravintoloitsijat kiittelevät henkilökuntaa joustavuudesta ja luottamuksesta. Osa työntekijöistä on ollut Zinnkellerissä töissä jopa 35–40 vuoden ajan.

Kellerwirt Pasi Ahokas asetteli kynttilöitä pöytiin kellaritilassa, jossa oli alkamassa juhlatilaisuus sukupolvenvaihdoksen kunniaksi.

Myös Nina Wiegand on ehtinyt tehdä pitkän uran isänsä ravintolassa. Alakoulun kolmannesta luokasta lähtien hän tuli sinne koulupäivän jälkeen taittelemaan lautasliinoja, ja vuodesta 1996 eteenpäin hän on työskennellyt ravintolassa säännöllisesti.

Koulutukseltaan Wiegand on lastentarhanopettaja, mutta se ei hänen mukaansa juuri eroa ravintolatyöstä.

”Täällä lapset vain ovat aikuisia”, hän sanoo nauraen.

Nykyään Zinnkellerin asiakaskunta on hyvin laaja. Monella on jokin yhteys Saksaan esimerkiksi työpaikan, opiskelujen tai perhesuhteiden kautta. Ruokapöydässä voikin halutessaan saada saksan kielen pikakurssin.

Vakiasiakkaisiin kuuluvat muun muassa Itävallan suurlähettiläs, Saksalais-suomalainen kauppakamari sekä Helsingin saksalainen koulu. Asiakkaita on Nina Wiegandin mukaan saapunut varta vasten jopa Imatralta tai Rovaniemeltä asti.

”Monet sanovat, että tämä on matka Saksaan helpoimman kautta”, hän kertoo.

Myös jotkut julkisuuden henkilöt ovat vuosien varrella ottaneet Zinnkellerin omakseen, ja heitä voi nähdä ravintolassa päivittäin.

Esimerkiksi Sauli Niinistö viihtyi usein ravintolassa ennen presidenttikausiaan. Poliitikoista Zinnkellerissä voi nähdä Kruununhaassa asuvan Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen (kok) sekä keskustan Paavo Väyrysen.

Myös muusikko Jore Marjaranta on yksi paikan vakiasiakkaista, ja haastattelupäivänä asiakkaana oli laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen.

Zinnkeller on sisustettu saksalaiseen tyyliin ja sen asiakaskunta on pääosin melko iäkästä.

Yksi suuri haaste ravintolalla on edessään. Sen voi havaita heti ravintolaan astuessaan: Zinnkellerin asiakaskunta on pääosin hyvin iäkästä.

Uusi ravintoloitsija Nina Wiegand kuitenkin uskoo, että etenkin tuhdit annokset ja ruuan hyvä hinta-laatusuhde houkuttelevat myös nuorempaa asiakaskuntaa paikalle.

Ravintolan ruoka on perinteiseen saksalaiseen tyyliin vahvasti lihapainotteista.

”Olemme ehkä Helsingin mittapuulla jokseenkin vanhoillinen ravintola, mutta emme haluakaan kulkea trendien mukana. Tämä on saksalaista kulttuuria ja rehtiä kunnon ruokaa”, Wiegand toteaa.

Nina Wiegand uskoo, että isänsä tuella hän saa kaiken toimimaan ravintolassa yhtä hienosti kuin ennenkin.

Eläkepäivillään Wolfgang Wiegand aikoo ainakin pikimmiten matkustaa Saksaan, jossa on käynyt viimeksi ennen koronaa. Lisäksi hän haluaa viettää vaimonsa kanssa paljon aikaa mökillä sienestäen, marjastaen ja maata viljellen.

Ravintoloitsijaksi ryhtynyt Nina Wiegand toivoo, että isä kävisi myös jatkossa ravintolalla säännöllisesti. Wolfgang Wiegandia tarvitaan Zinnkellerissä erityisen kipeästi heti marraskuussa.

Ravintolan erikoisuus on Martinpäivän menu, jota tarjoillaan tänä vuonna 11. marraskuuta. Samalla viikolla ruokalistalla on esimerkiksi perinteistä mustaakeittoa, joka on tehty verestä.

”Isä on ainoa, joka mustaakeittoa tekee, joten jatkossa joudun soittamaan hänet apuun vähintään kerran vuodessa”, Wiegand naurahtaa.