Itseoppinut valokuvaaja Joonas Salo irtisanoutui vakituisesta työstään ja alkoi tehdä ryijyjä. Nyt hän kertoo, miksi riskinotto kannatti.

Mitä yhteistä on croissantilla, Heinz-ketsuppipullolla ja Freddie Mercurylla?

Tietenkin se, että ne kaikki ovat päätyneet helsinkiläisen Joonas Salon, 31, tekemiin ryijyihin.

Salon työhuoneella Hämeentiellä, lyhyen kävelymatkan päässä Sörnäisten metroasemalta, on haastattelupäivänä joukko viimeistelyä vailla olevia ryijyjä.

Yksi on jonkun jackrussellinterrierin omistajan tilaama muotokuva koirastaan, ja sen vieressä on kaksi työtä, jotka ovat selvästi pari.

”San Franciscossa ja Helsingissä asuva asiakas halusi molemmista kuvat muistuttamaan kotikaupungeistaan”, Salo kertoo.

Joonas Salo tuftaa isoon kehykseen niin monta työtä kerralla kuin siihen mahtuu. Työ tehdään lopullisen teoksen nurjalta puolelta.

Salon työt ovat värikkäitä ja humoristisia. Niissä on viittauksia pop-taidekulttuuriin.

”En itse asiassa tiedä, ovatko nämä virallisesti ryijyjä, koska näitä ei ole tehty perinteisellä tavalla solmimalla vaan tuftaamalla, mutta mä nimitän näitä ryijyiksi”, Salo sanoo.

Vanhoja perintöryijyjä Salon työt eivät tosiaan muistuta tippaakaan. Häntä naurattaa, kun kysyn, onko hän keksinyt ryijyn uudelleen.

”En, en suinkaan. Tämä on oma tapani tehdä asioita”, Salo vakuuttaa.

Hän kertoo arvostaneensa käsillä tekemistä aina. Viime vuosina käsitöiden arvostus on ylipäätään lisääntynyt ekologisten arvojen vanavedessä.

”Ehkä korona-aikakin on saanut ihmisiä muuttamaan käsityksiään. Halutaan tietää, mistä jokin asia tai hyödyke on peräisin ja miten se on valmistettu”, Salo sanoo.

Joonas Salo tuftaa sähköisellä työkalulla, joka työntää langan säkkikankaan läpi ja leikkaa sen valmiiksi.

Salo työskenteli pitkään lehtikuvaajana.

Valokuvaamisenkin hän aloitti harrastuksena. Raumalta kotoisin oleva Salo kuvasi usein baareissa bändien keikkoja, ja yksi asia johti toiseen. Harrastuksesta tuli lopulta ammatti, ja se toi mukanaan vakituisen työpaikan.

Työ lehtikuvaajana oli antoisaa, juuri sitä, mitä hän oli odottanutkin.

Vapaa-ajallaan Salolla oli tapana kahlata Youtube-videoita läpi. Tuftaus, englanniksi punch needle -tekniikka, nousi muutama vuosi sitten muoti-ilmiöksi. Siksi Youtubekin alkoi ehdottaa Salolle katseltavaksi tuftausvideoita.

Joonas Salo piirtää viikon työt kehykseen maanantaisin. Silloin alkaa myös töiden tuftaaminen.

”Tykkään katsoa sellaisia rentouttavia aivot narikkaan -juttuja. Tuftausvideot olivat meditatiivisia ja hauskoja.”

Elettiin helmikuuta 2021.

Salo kääri hihat. Hänkin kokeilisi tuftausta!

Ensimmäisenä työnään hän teki veljenpojalle lahjaksi pienen maton, mutta jo seuraavan työn kanssa hän sukelsi suoraan tuftauksen syvään päätyyn ja valmisti maton oman kotinsa olohuoneeseen.

Tuftatessa kankaan on oltava tukevasti venytettynä ja kiinnitettynä. Salon työhuoneella on sitä tarkoitusta varten 180 senttimetriä korkea ja 110 senttimetriä leveä puinen kehys. Sen kokoinen oli myös kotiin tehty matto.

”Isä teki kehyksen. Voit kuvitella, miten mukavaa oli, etenkin puolisolla, kun kehys oli pienen kaksion olohuoneessa kuukauden päivät”, Salo kertoo ja naurahtaa.

Sen jälkeen Salo hankki työhuoneen. Nykyinen työhuone on hänen käsityöläisuransa toinen.

Useimmat tilaavat työn, jonka koko on 50 x 50 senttimetriä. Sen hinta on noin 400 euroa.

Joonas Salo sanoo olleensa aina luonteeltaan sellainen, että kun hän laittaa asioita tapahtumaan, ne tapahtuvat nopeasti.

Oma ystäväpiiri ja Instagram-seuraajat kehuivat Salon töitä, ja pian he alkoivat myös tilata niitä.

Tilaustöitä tuli lopulta niin paljon, että hän pyysi töistä kolmen kuukauden virkavapaata viime marraskuussa. Sen aikana Salo teki muutamia laskelmia ja ajatus käsityöammattilaisuudesta selkiytyi.

”Minulla oli vakituisen työpaikan turvaamat tulot ja asuntolaina. Virkavapaan aikana huomasin, että ansaitsen ryijyjä tekemällä saman verran kuin päivätöissä ollessani.”

Koska suutarin lapsella ei ole kenkiä, myös Salon kotona on toistaiseksi vain yksi matto, se sama, jonka hän teki toisena työnään. Se muistuttaa siitä, mitä hän tekee työkseen.

”Tarkoitus kyllä on tehdä kotiinkin ryijy, joten sellainen on tulossa.”

Kannattaako harrastuksesta tehdä työ?

”Sanoisin, että kannattaa ehdottomasti kokeilla sitä, jos taloudelliset seikat sen vain suinkin sallivat”, Salo sanoo.

Hän on jatkanut ryijyjen tekemisen ohella myös valokuvaamista.

”Haluan pitää myös sen oven avoinna.”

Sosiaalisen median sisällöllä on tärkeä rooli Salon työssä. Hänen Matto ja Ryijy -tilillään Instagramissa on tätä kirjoittaessa 16 300 seuraajaa. Se on paljon, etenkin käsityöyrittäjälle. Salon töistä puhuu myös moni somevaikuttaja.

”Tilauksia on tällä hetkellä helmikuulle asti”, Salo kertoo.

Työt viimeistellään pinseteillä.

Salo luo someen sisältöä samalla, kun työskentelee. Videoiden kautta seuraajat näkevät eri työvaiheita.

Salon Instagram-tili on niin suosittu, että kun hän ilmoitti kesällä tilin tarinaosiossa järjestävänsä pienimuotoisia tuftauskursseja, kaikki kolme kurssia täyttyivät neljässä minuutissa. Yhdelle kurssille mahtui kuusi osallistujaa.

”Enempää näihin tiloihin ei voisi ottaakaan.”

Tuftauksessa aihepiiri on vapaa, mutta kovin pikkutarkkaa jälkeä ei voi tehdä. Salolla on tuftausta varten kone. Sen toiminta muistuttaa hieman ompelukonetta.

”Ryijyjen tekeminen on vähän kuin värittäisi aikuisten värityskirjaa”, hän sanoo.

Parasta nykyisessä työssä on se, että siinä näkee konkreettisesti, mitä on saanut aikaan.

”Sekin on upeaa, kun näkee, millaisen reaktion valmis työ aiheuttaa asiakkaassa.”

Joonas Salo kehottaa kokeilemaan, millaista harrastuksen muuttaminen työksi on, mutta vain, jos se on taloudellisesti mahdollista.

Salo aloittaa työt aamulla kahdeksalta ja lopettaa työpäivän neljän–viiden aikoihin. Viikonloppuisin hän pitää vapaata.

Kun Salo sulkee työhuoneensa oven, hän karistaa työasiat mielestään.

”Kun aloitin, rajanveto työn ja vapaan välillä oli vaikeampaa. Tein toisinaan pitkiäkin päiviä ja kyttäsin puhelinta”, hän kertoo.

Vapaalla Salo kiipeilee ja juoksee.

Tärkeintä ei kuitenkaan sovi unohtaa:

”Sohvalla makoilu on ehdottomasti paras tapa viettää vapaa-aikaa.”

