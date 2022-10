Mäkelänrinteen uintikeskuksen uusi pysäköintijärjestelmä on aiheuttanut ruuhkia porteille. Kamerat eivät ole tunnistaneet ulospyrkiviä autoja.

Mäkelänrinteen uintikeskuksen pysäköintipaikalla on viime viikkoina ollut Eaglesin Hotel California -laulusta tuttu tunnelma: ”You can check out any time you like but you can never leave”.

Vapaasti suomennettuna: voit kirjautua ulos milloin haluat, mutta et voi ikinä lähteä.

Syy poistumisvaikeuksiin löytyy alueelle elokuussa asennetusta uudesta pysäköintijärjestelmästä.

Alueella on nyt käytössä liputon pysäköinti. Se tarkoittaa, että kamera tunnistaa alueelle ajavan ja poistuvan rekisterinumeron perusteella. Tätä varten alueen porteille on asennettu kamerat.

Ikävä kyllä, kamerat eivät ole toimineet toivotulla tavalla.

Pysäköintialueelle on ajoittain muodostunut pitkiä jonoja, kun alueelta pois pyrkivät ovat jumiutuneet porteille. Tämä on hermostuttanut erityisesti niitä, joiden tarkoitus on ollut vain esimerkiksi tuoda lapsi hallille ja ajaa pois. Alueella on maksuton 15 minuutin läpiajoaika saattoliikenteelle.

Mäkelänrinteen uintikeskuksen hallipäällikkö Nipa Avén kertoo, että kameroiden kanssa oli ongelmia alkuviikkoina, mutta nyt ongelma on korjattu.

”Parin ensimmäisen viikon aikana asiakaspalveluun tuli paljon palautetta siitä, että kamera ei tunnistanut rekisterikilpiä.”

Kamerantoimittaja on sen jälkeen tehnyt muutoksia järjestelmään, ja se toimii tällä hetkellä Avénin mukaan moitteettomasti.

Uimareita Mäkelänrinteessä viime keväänä.

Alueella on edelleen ajoittain ruuhkaa, mutta se johtuu Avénin mukaan siitä, että vie oman aikansa ennen kuin ihmiset oppivat uuden järjestelmän.

”Meillä käy myös aika paljon iäkästä asiakaskuntaa, ja olemme joutuneet opastamaan heitä järjestelmän käytössä.”

Pysäköinnin voi maksaa Parkman ja Easypark -sovelluksilla. Ongelmia on myös tullut siitä, että jotkut alueelle ajavat eivät ole ymmärtäneet laittaa mobiilisovelluksen kameratunnistusta päälle ennen pysäköintipaikalle ajoa.

”Sovelluksessa on täppä, joka pitää laittaa päälle jo aiemmin. Kameratunnistus ei toimi, jos täpän laittaa päälle vasta pysäköintialueella”, sanoo Avén.

Monille tämä on selvinnyt vasta, kun he ovat pyrkineet alueelta ulos, jolloin he ovat yrittäneet peruuttaa pois puomilta.

Jos puomi ei aukea, kannattaa ulos pyrkivän painaa porttilaitteen nappia, jolla saa yhteyden henkilökuntaan.

