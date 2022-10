Kallioon rakennettu poikkeuksellinen uudisrakennus sai innostuneen vastaanoton. Sen ilme on kuin 1920-luvulta

Helsingin Kallioon on rakentumassa harvinainen uudisrakennus.

Rakennus nimittäin näyttää vanhalta.

"Laatikkomaista” arkkitehtuuria vastustavien koulukuntaa uusi Kallion Kaarle -niminen rakennus luultavasti miellyttää.

”Poikkeuksellisen paljon on tullut positiivista palautetta”, kertoo rakennusliike Laptin myyntipäällikkö Tomi Kosunen.

”Halusimme rikkoa tämän hetken konventioita”, kertoo talon pääsuunnittelija Antti Lehto.

Kaarlenkadun ja Franzeninkadun kulmaan rakennettu Kallion Kaarle näyttää nopeasti vilkaistuna tavalliselta 1920-luvun talolta, joissa on korkeat ikkunat ja jykevä kivijalka. Ikkunoiden alla on pyöreälinjaiset julkisivuaiheet.

Nykyaikaiset elementit paljastuvat vähitellen, kun rakennusta tarkastelee tovin.

Jokaisen ikkunan edessä on lasi, joka toimii ranskalaisen parvekkeen tavoin. Lisäksi ”kivijalka” ei olekaan kiveä, vaan hiottua betonia.

Kaikkien asuntojen ikkunat saa kokonaan auki. Ikkunan edessä oleva lasi toimii ranskalaisen parvekkeen tavoin.

”En ole sellaisen arkkitehtuurin kannalla, joka kopioi vanhaa. Halusimme, että rakennus on myös tässä hetkessä”, Lehto kertoo.

Kaikki Kallion Kaarlen asunnot myytiin hetkessä.

Suosion syy saattaa löytyä siitä, että Kaarlessa isoja asuntoja on paljon. Tämä on Kallion mittapuulla poikkeuksellista, sillä suurin osa Kallion asunnoista on yksiöitä ja kaksioita.

Kaarlesta löytyy helsinkiläisittäin myös hyvin suuria asuntoja, jotka löytyvät talon ullakolta. Ullakkohuoneistot ovat kaksikerroksisia ja tilaa niistä suurimmassa on yli 140 neliötä.

Tällaiseen ullakkohuoneistoon mielivän oli pulitettava tulevasta asumuksestaan noin 1,3 miljoonaa euroa.

Kiinnostuneita kuitenkin riitti.

”Kiinnostus isoja asuntoja kohtaan oli suurinta”, Kosunen kertoo.

Talon yksiöt ovat kooltaan noin 28 neliöisiä. Nämä pienimmät yksiöt olivat noin 300 000 euron hintaisia.

Osa asunnon varanneista kuitenkin perui kaupat, kertoo Kosunen. Kaarlen rakentaminen ei nimittäin ole sujunut ongelmitta.

Tämän vuoden keväällä Kaarlen yläosien rakenteissa syttyi tulitöiden yhteydessä vakava tulipalo, jossa vesikattorakenteet tuhoutuivat lähes täysin. Palo ei levinnyt alakerroksiin.

Kattorakenteet ja osa talotekniikasta piti rakentaa uudestaan. Lisäksi rakenteita piti kuivattaa sammutusvedestä.

Lue lisää: Helsingin Kalliossa syttyi tulipalo rakenteilla olevassa kerros­talossa, kesken­eräiset ullakko­huoneistot tuhoutuivat

Onnettomuuden johdosta Kaarlen rakentaminen viivästyi puoli vuotta. Joillekin ostajille viivästyminen oli liikaa.

”Nämä perutut asunnot tulevat pian myyntiin”, Kosunen sanoo.

Kierreportaiden lisäksi talossa on hissi. Kaikki pinnat ovat vielä lopullisesti maalaamatta.

Rakennus on edelleen työmaavaiheessa. Asunnoissa ei ole vielä ulko-ovia ja monista asunnoista puuttuvat vielä parketit. Palon tuhoista ei kuitenkaan näy enää jälkeäkään.

Asunnoista huomaa, että ne on rakennettu viimeisimpien trendien mukaisiksi.

Tämä näkyy esimerkiksi avoimen tilan runsautena.

Isommissa asunnoissa on kyllä erillisiä makuuhuoneita, mutta keittiö, eteinen, ruokailuhuone ja olohuone nivoutuvat monissa asunnoissa yhteen.

Talon yksiöt ja kaksiot sen sijaan ovat isoja asuntoja tavanomaisempia. Tilan niukkuuden takia neliöitä kikkailuun ei varsinkaan yksiöissä ole.

Yksiöissä keittiö on sisällytetty ikkunoita vastakkaiselle seinälle osaksi asuinhuonetta.

Joissain kaksioissa keittiö on nykytrendin mukaisesti yhdistetty pitkänomaisen eteisen kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. Joissain talon kaksioissa käytävämäiselle ratkaisulle on löydetty myös vaihtoehto, jossa keittiölle on varattu neliskanttinen tila heti sisäänkäynnin jälkeen.

Isoissa asunnoissa asunnon sydämen muodostavat neliskanttiset sisäpihan puolelle aukeavat parvekkeet, jotka ovat oikeastaan lähes kokonaan asunnon sisällä.

Parvekkeissa on molemmilla sivuilla liukuovet. Kun ovet avaa, ulkotilan ja sisätilan välinen ero tuntuu häviävän.

Kattopinta jatkuu yhtenäisenä asunnosta parvekkeeseen.

Antti Lehto esittelee Kaarlen korkeita ikkunoita.

Avaraa vaikutelmaa luovat myös asuntojen lattiatasosta lähtevät ihmistä korkeammat ikkunat.

”Katto on normaalin korkuinen, mutta ikkunat luovat tilan ja ilman tuntua”, kuvaa Lehto.

Syksyn syvyyksissä ikkunarivistöstä tunkeutuva aurinko virkistää.

Viime vuosien kuumina kesinä kaupunkiasunnot ovat kuitenkin pahimmillaan toimintakyvyn lamauttavia pätsejä.

Miten on Kaarlen laita?

Lehdon mukaan asunnoista on tehty suunnitteluvaiheessa kesälämpötilojen simulaatiot, joiden mukaan kesälämpötilat olivat määräysten mukaisia.

”Lisäksi melko hoikka rakennusrunko ja läpitalon asuntojen tuuletettavuus auttavat.”

Kaarlen asunnot ovat keskenään varsin erilaisia, ja asukkaiden toiveet ovat näkyneet myös pohjapiirroksissa.

Asukkaat ovat itse muun muassa saaneet päättää, haluavatko he esimerkiksi saunan asuntoonsa. Osa asukkaista on muuttanut saunalle varatun tilan vaatehuoneeksi.

Lehdon ja Kosusen mukaan asunnon muunneltavuus on tärkeää, sillä erilaisissa elämänvaiheissa myös tarpeet kodissa ovat erilaisia.

Siksi kaikki asunnon väliseinät eivät ole kantavaa betonia, vaan osa seinistä on kevyitä niin, että niiden purkaminen ja näin pohjapiirustuksen muokkaaminen on mahdollista.

”Muokattavuus on myös yksi näkökulma kestävyyteen ja rakennuksen elinkaaren pidentämiseen”, Lehto sanoo.

