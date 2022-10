Laajasalossa sijaitseva ravintola Thai Papaya saa pian lähes tuhatpäisen joukon ruokittavakseen. Suuren vierasmäärän takia ravintola suljetaan viikoksi muilta asiakkailta.

Helsingin Laajasaloon saapuu pian lähes tuhat ulkomaalaista vierasta.

Puolen tunnin matkan päässä Helsingin keskustasta sijaitseva Laajasalo ei ole yleensä ensimmäisenä Helsingissä vierailevien matkailijoiden listalla.

Tällä kertaa liikenteessä on vieläpä Aasian suurimman vakuutusyhtiön väki.

Mikä tuo tärkeän joukon Laajasaloon?

Vastaus on ruoka.

Eikä mikä tahansa ruoka, vaan kauppakeskus Saaressa sijaitsevan ravintola Thai Papayan antimet.

Laajasalossa sijaitsevan Thai Papayan salaattipöytä lounasaikaan.

Ravintolayrittäjä Lennu Viherjuuri kertoo, ettei hän oikeastaan tiedä, mitä ohjelmaa kansainvälisillä vierailla on Helsingissä.

Hän tietää ainoastaan, että vajaa tuhannen ihmisen joukkio on ruokittava lounain ja illallisin neljänä päivänä ensi viikolla. Kyseessä on jonkinlainen ”palkintomatka”. Vieraita on ilmeisesti tarkoitus kuljettaa bussilla paikasta toiseen.

Yksityistilaisuuden takia ravintola on maanantaista 17. lokakuuta alkaen koko viikon muilta asiakkailta suljettu.

Thai Papaya valikoitui vierailijoiden ruokapaikaksi kokeilun kautta.

”Ymmärtääkseni he kiersivät Helsingissä viime keväänä näitä ravintoloita useampia. He valitsivat meidän ravintolamme, vaikkei se olekaan kauhean iso”, Viherjuuri kertoo.

Lähes tuhannen ihmisen kestitseminen vaatii ravintolaan apukäsiä, sekä lisää pöytiä ja tuoleja. Tilaa joudutaan lainaamaan hieman myös kauppakeskuksen puolelta.

Ruokailu tapahtuu porrastetusti niin, että vieraat tulevat syömään noin 50–150 hengen ryhmissä.

Ryhmät jakautuvat 8 hengen pöytiin, joihin ruuat katetaan keskelle yhteisesti ”thaimaalaiseen tyyliin” jaettaviksi.

Viherjuuri ei vaikuta siltä, että langat putoaisivat käsistä suuren vierasjoukon kanssa.

”Päätoimeni on tapahtumat ja festarimyynti. Messuilla ja tapahtumissa ruokimme paljon suurempia joukkoja”, hän sanoo.