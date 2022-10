Hakaniemessä lymyilee outo puisto. Se on kuin pelkkä hiekkakenttä, jolla kasvavat säntillisesti trimmatut puurivistöt. Mikä on puiston tarina ja tarkoitus?

Hakaniemenpuisto on lehmuksia lukuun ottamatta autio.

Keskeisellä paikalla Hakaniemessä sijaitsee pitkulainen hiekkakenttä. Kentän reunoilla kasvavat puut, joiden oksastot on trimmattu säntillisen neliskanttisiksi.

Puurivistöjen lisäksi kentällä ei ole mitään. Ei suihkulähdettä, ei lasten leikkikenttää tai nurmikkoa. Ainoastaan yksinäinen maanalaisen urheiluhallin sisäänkäynti nököttää kentän päässä.

Kyseessä ei ole mikään pelikenttä vaan puisto, Hakaniemenpuisto.

Hakaniemenpuisto, toiselta nimeltään Viherniemenpuisto, sijaitsee Hakaniementorin ja Viherniemenkadun vieressä.

Hakaniemenpuiston tarkoitus oli sisältää leikki- ja oleskelutoimintoja. Tämä ilmenee vuonna 1960-luvun lopussa tehdystä puistosuunnitelmasta sekä uusitusta 1980-luvun suunnitelmasta.

Ne jäivät kuitenkin toteutumatta.

Kaupungin arkistokuvat paljastavat, että puistossa oli vielä 70-luvulla pieni leikkipaikka. Myöhemmin se poistettiin, ja sittemmin puistossa ei ole tapahtunut mitään.

Ainoastaan neliskanttisiksi leikatut lehmukset ovat kasvaneet aikojen saatossa.

Vielä 1970-luvulla Hakaniemenpuistossa oli pieni leikkipaikka.

”Kyseessä on yksi harvoja puistoja, jossa on muotoon leikattuja lehmuksia. Se on eräänlainen puutarhataiteellinen aihe”, sanoo projektinjohtaja Tomas Palmgren Helsingin kaupungilta.

”Pitkän tähtäimen suunnitelma on säilyttää puisto ja sen aihe. Lisäksi puistoa voidaan täydentää tarvittaessa.”

Tällä hetkellä puisto toimii lähinnä läpikulkupaikkana.

Puiston hiekkapohjaa, tai tarkemmin kivituhkapohjaa, Palmgren kuvaa vanhaksi ja tyypilliseksi puutarha-arkkitehtuurin aiheeksi, jollaisiin voi törmätä isojen linnojen tai kartanoiden pihoilla.

Lisäksi kivituhka kestää paremmin kulutusta kuin nurmikko.

”Toisaalta jos käyttöä ei ole kovinkaan paljoa, voisi harkita, että osa sorasta korvataan nurmikolla tai istutuksilla.”

Palmgren arvelee, ettei puistossa vielä muutamaan vuoteen ole tapahtumassa ainakaan suurempia muutoksia, sillä Hakaniemenpuisto tuskin on ensimmäisenä kaupungin prioriteettilistalla.

”Puisto on ollut riittävän edustavan näköinen ja hyvässä kunnossa, eikä se ole vaatinut mitään peruskorjauksia. Kun rahaa on vähän, joudutaan priorisoimaan”, hän sanoo.

Leikkipaikkaa puistoon ei ole suunnitteilla, sillä kaupunki on viime vuosikymmeninä pyrkinyt rakentamaan ja ylläpitämään isompia leikkikokonaisuuksia.

Tällä hetkellä Hakaniementorin ja puiston välissä sijaitsee väliaikainen kauppahalli, joka tekee puiston olemuksesta syrjäisen.

Hakaniementorin ja Hakaniemenpuiston välillä on autotie. Lisäksi väliaikainen kauppahalli on pystytetty Hakaniementorille puistoa vastapäätä.

Lue lisää: Miksi Hakaniemen hallin jätti­remontti ei vieläkään valmistu? – Taustalta paljastuu epä­onninen miljoona­hanke

Tulevaisuudessa puisto ja tori on tarkoitus sitoa voimakkaammin yhteiseksi kokonaisuudeksi. Näin ehdottaa myös vuonna 2015 tehty ideasuunnitelma.

Suunnitelmassa puiston alueelle ideoitiin muun muassa parkour-paikkaa, erilaisia kohotettuja nurmikkoaiheita, kioskia terasseineen, pallopelikenttää sekä kahvila- ja asukastilaa.

Suuret suunnitelmat eivät kuitenkaan ole käymässä toteen vielä vuosiin.

Isoa remonttia nopeampi ja edullisempi toimi puiston piristämiseksi voisi olla istutusten lisääminen, ehdottaa Palmgren.

”Asukkaat voivat laittaa ehdotuksiaan Oma Stadi -palvelussa. Äänestykseen voi laittaa esimerkiksi ehdotuksen istutuksista”, hän sanoo.

Lue myös: Aurinko paahtoi Hakaniemessä olevan talon seinään edesmenneelle yritykselle haamumainoksen