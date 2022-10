Tilhiä törmäsi Jätkäsaaressa kerrostalon lasiseinään ja kuoli. Myös Musiikkitalon seinään törmää usein lintuja.

Facebookin Jätkäsaari-liike -ryhmässä Jani Ehro kirjoitti tilhien surullisesta kohtalosta keskiviikkona 12. lokakuuta.

”Kap Hornin kadulla koettiin tänään murhenäytelmä. Läheisestä pihlajassa aamupalalla olleilta tilhejä lensi useita läheisiin ikkunoihin.”

HS:lle Ehro kertoo tilhien syöneen ensin pihlajia Kap Hornin katu 3:n ja 5:n välissä olevassa puistossa. Sen jälkeen tilhet lähtivät lentoon ja törmäsivät Kap Hornin katu 3:n lasiseen ulkoseinään.

”Törmäyksen voimasta kuolleita tilhiä oli neljä”, Ehro sanoo.

Lintujen törmäily ei ole ainoastaan Jätkäsaaren ongelma, vaan vastaavaa tapahtuu ympäri pääkaupunkiseutua.

Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen Tringan suojelusihteeri Juho Leppänen kertoo, että lintujen törmäilyä rakennuksiin voi tapahtua missä vain, missä on heijastavaa tai läpinäkyvää lasipintaa. Mitä enemmän lasipintaa on, sitä korkeampi on törmäysriski.

Tringa ei ole kerännyt tietoa siitä, missä päin seutua lintujen törmäyksiä on tapahtunut erityisesti.

”Tietoomme on tullut, että Musiikkitalon seinään on toistuvasti törmännyt lintuja. Padelkenttien seiniin törmäilee myös lintuja. Niitä on myös törmännyt kehäteillä oleviin lasisiin meluesteisiin”, Leppänen sanoo.

Leppänen kertoo lintujen törmäilevän rakennusten ulkoseiniin ympäri vuoden. Lintujen muuttoaikaan keväällä ja syksyllä törmäilyjä tapahtuu enemmän.

”Syksyllä törmäilyjä on ehkä kevättä enemmän. Kesällä syntyneet poikaset ovat syksyllä liikkeellä, joten lintuja on määrällisesti enemmän. Ne voivat olla tottumattomia liikkumaan ja saattavat helpommin törmätä rakennukseen.”