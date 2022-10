Ohikulkijat löysivät loukkaantuneen helmipöllön talon pihalta Helsingissä. Tarkempi tieto linnun voinnista selvinnee vasta ensi viikolla.

Helsinkiläisellä sisäpihalla värjötteli perjantaina loukkaantunut lintu. Ohikulkijat ilmoittivat havainnostaan Helsingin poliisille, joka puolestaan pyysi apuun pelastuslaitoksen.

Lintu toimitettiin Korkeasaareen toipumaan, Helsingin poliisi kertoo Twitterissä. Korkeasaaressa lintu tunnistettiin helmipöllöksi.

”Toivotaan, että pikkukaverilla ei ole pöllömpi syksyn jatko”, Helsingin poliisi kirjoitti Twitterissä ja kertoi myös pöllön hengittävän raskaasti.

Korkeasaaren tiedottaja Mari Lehmonen kertoi perjantaina iltapäivällä, että helmipöllön vointia tarkkaillaan ja sen kuntoutusta jatketaan ensi viikolla.

”Sille on annettu kipulääkettä ja sitä on nesteytetty. Sen siipi tuntui hieman löysältä. Vaikuttaisi siltä, että lintu on lentänyt ikkunaa päin”, Lehmonen sanoi.

Ensi viikolla nähdään, miten linnun siipi on kuntoutunut ja pystyykö lintu lentämään.

Lehmonen kertoi, että vastaavia tapauksia on Helsingissä silloin tällöin.

”Ei tämä kaikkein harvinaisimmasta päästä ole, sillä näille linnuille on kaupungeissakin melko hyvin ruokaa tarjolla”, hän sanoi.

