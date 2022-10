Sauna Arla aiotaan suojella. Se tarkoittaisi, että taloyhtiölle jää tila, johon ei voi kajota.

Sauna Arlan mahdollisella suojelemisella voi olla odottamaton seuraus taloyhtiölle, jossa sauna sijaitsee.

HS uutisoi viime viikolla, että Museovirasto aikoo esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ely) saunan suojelemista.

Arlan sauna ei ole ollut avoinna sen jälkeen, kun sitä pyörittänyt Kimmo Helistö ilmoitti syyskuun lopussa lopettavansa saunan pitämisen.

Helistö lopetti taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Saunan kiukaat lämpiävät kaasulla. Lämmittäminen kallistui kaasun hinnan noustua moninkertaisesti.

Todennäköisesti suojeltavat tilat ovat taloyhtiössä nimeltä Asunto Oy Arla, johon kuuluu 91 huoneistoa.

Suojelun tapahtuessa taloyhtiö ei voi muuttaa saunan tiloja muuhun käyttöön, vaikka saunalle ei löytyisi yrittäjää.

”Mietimme, mitä teemme saunan tiloilla. Nykyisellä kaasun hinnalla saunalle on vaikea löytää yrittäjää. Neuvottelemme parhaillaan, voisiko saunalle löytyä pyörittäjä”, sanoo taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Järveläinen.

Järveläinen ei tarkenna, kenen tai keiden kanssa asunto-osakeyhtiö neuvottelee. Hänen mukaansa ei ole mahdollista, että Arlan sauna toimisi jatkossa pelkästään taloyhtiön asukkaiden saunana.

”Saunan kiukaassa on 1­200 kiloa kiviä, ja sen lämmittämiseen tarvitaan ammattilainen. Lämmittäminen on aloitettava neljästä kuuteen tuntia aikaisemmin. Saunan lämmittäminen on liian iso ja kallis urakka.”

Aivan tyhjilleen saunan tilat eivät todennäköisesti jää.

”On mahdollista, että saunan tiloihin voisi tulla jatkossa esimerkiksi taiteilijoiden työtiloja.”

Taiteilijoiden työtiloja on tällä hetkellä saunan yläpuolella.

Asunto oy Arla on valmistunut vuonna 1929. Taloyhtiössä on tähän mennessä aina toiminut yleinen sauna.

Adressit.com -palvelussa kerätään nimiä hallituksen jäsenille osoitettuun adressiin, jossa taloyhtiön hallituksen toivotaan tulevan mukaan työhön, jonka tavoitteena on Arlan saunan tukeminen ja suojeleminen.

Adressin laatijat toivovat, että hallituksen jäsenet tekisivät voitavansa saunan puolesta.

Adressiin oli maanantain 17. lokakuuta aamupäivään mennessä kirjoittanut nimensä 428 henkilöä.

Järveläisellä ei ole vastausta siihen, kuinka taloyhtiön jäsenet voisivat pelastaa saunan toiminnan jatkumisen.

”Saunan pyörittäminen on nyt kannattamatonta, kun kaasun hinta on noin kuusinkertaistunut. Saunan muuttaminen sähkölämmitteiseksi olisi taloudellisesti iso urakka. Saunan tilat ovat myös huomattavan korjauksen tarpeessa.”

Järveläinen sanoo tilanteen olevan ikävä niin saunayrittäjälle kuin taloyhtiölle.

”Taloyhtiötä ei voi velvoittaa pitämään yleistä saunaa.”

Arlan saunan lisäksi Museovirasto aikoo esittää ely-keskukselle Kotiharjun saunan suojelemista. Saunojen suojelemista käsitellään viraston erityisistunnossa ennakkotietojen mukaan tiistaina.

