Optikkoyrittäjä Antti-Jussi Lankinen joutui lopettamaan liikkeensä jo seitsemän kuukauden jälkeen avajaisista kauppakeskus Eastonissa Itäkeskuksessa. Optikko 360°:n tarina kesti vain maaliskuusta syyskuuhun.

Vapaaehtoiseen konkurssiin asettuminen oli yllätys. Maaliskuussa Lankinen uskoi Suomen Yrittäjien verkkojulkaisussa onnistumiseen.

”Kun yritys on maksukyvytön ja käännettä parempaan ei ole näköpiirissä, on paras nostaa kädet pystyyn. Kaari oli nopea. Siitä voi päätellä, minkä suuruiset kuukausittaiset tappiot olivat. Puhuttiin huomattavista summista. Kyllä tuntuu, ei tämä kivutonta ole”, Lankinen kuvailee tuntemuksiaan puhelimessa.

Lankista voisi kutsua alallaan kaiken nähneeksi. Valmistuttuaan optikoksi helsinkiläisestä oppilaitoksesta vuonna 2006 hän aloitti heti 2007 työt isossa, maailmanlaajuisessa yrityksessä, ensin ketjun aluepäällikkönä ja sittemmin myyntijohtajana.

Vuosikymmen sitten Lankinen osti ketjun Hakaniemen ja Itäkeskuksen liiketoiminnot ja aloitti franchising-yrittäjänä. Kun alan bisneslogiikka tuntui olevan hyppysissä, 20-vuotisen uran jälkeen tämän vuoden alussa hän ryhtyi kokonaan itselliseksi yrittäjäksi.

Optikko 360°:een opastava valomainos eli kisällinkyltti (ylh.) tyhjeni syyskuussa, kun Antti-Jussi Lankinen lopetti liikkeensä.

Syntyi pieni ja tyylikäs Optikko 360° -liike, joka halusi erottua ketjuista paikallisuudella, laadukkailla tuotteilla ja hyvällä yksilöllisellä palvelulla.

”Noudatin Eastoniin asettuessani samaa logiikkaa kuin ketjuliikkeet, jotka olivat menestyneet kauppakeskuksissa hyvin. Ajatus oli, että kun kerran asiakkaat ovat siellä, mennään sinne [kauppakeskukseen]”, Lankinen kertoo.

”Hakeuduin kauppakeskuksen parhaalle ja kalleimmalle liikepaikalle. Panostin osaavaan henkilökuntaan, tilan viihtyisyyteen, tuotteiden laadukkuuteen sekä yksilölliseen asiakaspalveluun.”

Optikkoliike 360°:ssä työskenteli yrittäjän itsensä lisäksi kaksi optikkoa, optomerian opiskelija Metropoliasta sekä myyjä. Yrityksen brändiä rakennettiin yksilöllisen asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen varaan, jotta voitaisiin erottautua markkinoilla.

Sitä liikkeen nimikin kuulemma tarkoitti, avaraa ja laajaa katsetta palvelubisnekseen: Optikko 360°.

”Se siinä oli ideana. Tiedän kyllä, ettei meillä ole silmiä takaraivossa tai pää pyöri ympäri kuin pöllöllä, mutta ajatuksena oli avarakatseisuus. Tiesin kyllä, että tästä tulee hitti tai huti. Riski oli iso, mutta lähdin silti tälle tielle. Halusin antaa oman panokseni kehitykseen, että optisen alan moninaisuus säilyisi.”

Toimivassa markkinassa kuluttajalla on vaihtoehtoja, Lankinen muistuttaa. Ketjuuntuminen kaventaa ja yksipuolistaa tarjontaa, kun eri kauppaliikkeiden hyllyillä ovat samat tuotteet.

Lankisen Optikko 360° oli harvinaisuus. Uusia yksityisiä optikkoliikkeitä ei ruuhka-Suomessa juurikaan synny, ei etenkään kauppakeskuksiin. Kivijalassa saattaa Lankisen mukaan onnistua yksityinen optikkoliike, jossa työskentelee omistajan lisäksi yksi työntekijä. Kauppakeskuksessa yksiköiden koot ovat suuremmat.

”Sellaista luupäätä ei olekaan, joka lähtisi tällaista pelkän rahan takia yrittämään.”

Onko Lankisen äänessä kuultavissa lievää itseironiaa?

”Menimme avarakatseisesti ja korkealentoisesti kauppakeskusolosuhteisiin. Tuli tehtyä empiirinen tutkimus siitä, kuinka hankalaa markkinoille on tulla. Kyllä isot kansainväliset ketjut ovat saaneet niin voimakkaan jalansijan.”

Sadat tykkäykset somessa eivät realisoituneet asiakasruuhkaksi, kertoo Lankinen.

Ensimmäinen merkki todellisuudesta Lankiselle valkeni keväällä, kun yritys järjesti kampanjapäivän.

Päivästä kerrottiin etukäteen sosiaalisessa mediassa. Optikko 360°:n teemat kuten yksityisyrittäjyys, kotimaisuus ja vastuullisuus viehättivät yleisöä, mutta sympatian ohuus paljastui pian.

”Se oli huono etiäinen. Saimme satoja tykkäyksiä Instagramissa ja Facebookissa. Mietin, että jaaha, onkohan meillä riittävästi henkilökuntaa”, Lankinen kertoo.

”Itse päivä oli sitten hyvin rauhallinen. Meidän teemoja on helppo sympata, tykätä ja likettää. Mutta siinä on suuri ero siihen, että asiakkuus toteutuu konkreettisena tekona.”

Lankinen luonnehtii kokemusta katkeran suloiseksi.

”Saimme jatkuvasti positiivista palautetta, ja koko ajan vastapainona oli raskaasti tappiollinen toiminta.”

Eräässä vaiheessa Antti-Jussi Lankinen mietti kivijalkakaupan ja verkkokaupan yhdistämistä. Silmälasien hankinta on kuitenkin intiimi hetki, jossa optikon ja asiakkaan kohtaaminen on keskiössä.

”Silmälasien osto on henkilökohtainen palvelutapahtuma, jossa tarvitaan asiantuntijaa tueksi. Piilolinssikauppaan verkko sopii hyvin. Silmälasien kohdalla prosessi on turhan monimutkainen”, Lankinen sanoo.

”Käsittääkseni silmälasien ja kehysten verkkokauppa ei ole missään merkittävää toimintaa. Kivijalkakaupan kuolemasta on pitkään puhuttu, mutta erikoiskaupan ala ei helposti siirry verkkoon.”

Yksityinen optikkobisnes voi paremmin pikkukaupungeissa, joissa kiinteistökustannukset eli vuokrat ovat olennaisesti edullisemmat kuin esimerkiksi Helsingissä.

”Toinen tekijä on, että pikkukaupungissa yrittäjä tuntee asiakkaat ja asiakkaat yrittäjän. Kun on tuttu kyltti, asiakkaan on helppo astua sisään. Helsinkiläisessä kauppakeskuksessa toimitaan spontaanisti ja nopeammalla aikavälillä.”

Suojateippausten välistä kurkistamalla näkyy, kuinka optikkoliikkeestä kertova logo on asetettu liikehuoneiston lattialle makuulle.

Tuotevalikoiman samankaltaistumisen lisäksi ketjuuntumisella on Lankisen mukaan toinenkin seuraus: ”Kun vaihtoehdot kapenevat, työ yksipuolistuu.”

Optometristiksi eli laillistetuksi optikoksi voi opiskella Suomessa Helsingissä ja Oulussa. Lankisen mukaan koulutus antaa valmistuneille hyvät hyvät valmiudet tehdä tutkimuksia ja kliinistä työtä.

Alalla on Suomessa työvoimapula. Esimerkiksi Optikko 360°:n henkilöstö työllistyi Lankisen mukaan uudelleen heti.

Koulusta valmistuvien ja alalle pyrkivien odotukset ja todellisuus eivät välttämättä kohtaa:

”Mihin valmistutaan ja mitä sitten oikeasti tehdään. Työ tehdään pääsääntöisesti myymäläolosuhteissa, jossa tärkeintä on asiakkaan kohtaaminen. Se voi olla kovatempoistakin.”

Koulussa ei jaeta juurikaan kaupallisia valmiuksia. Lankinen arvelee, että tässä on ristiriita, joka nuoria varmasti mietityttää.

”Ei toimeentulosta huolissaan tarvitse olla. Suomalaiset ikääntyvät ja silmäsairaudet pysyvät. Mutta raha tulee jatkossakin enimmäkseen silmälasien myymisestä.”

