Vietnamilaispariskunta Yen Can ja Quan Duong avasi Beatles-teemaan tukeutuvan Yesterday Cafén syyskuussa lähiöön, joka on kokenut viime vuosina suuria muutoksia.

Quan Duong (vas.) ja Yen Can kahvilassaan Myllypuron ostoskeskuksessa. Yesterday Café avautui syyskuun puolivälissä.

Beatles ja helsinkiläinen lähiöostoskeskus eivät ole asioita, joiden mieltää liittyvän toisiinsa. Myllypurossa nämä kaksi kuitenkin yhdistyvät.

Myllypuron ostarilla Pelastusarmeijan kirpputorin vieressä on kahvila, jossa soi Beatlesin musiikki ja jonka seinillä on kuvia yhtyeestä. Nimensä kahvila on saanut Yesterday-kappaleesta.

Vietnamilainen pariskunta Yen Can ja Quan Duong avasivat Yesterday Cafén Myllypuron ostoskeskukseen syyskuun puolivälissä. Kahvila on ennen muuta Canin työpaikka, sillä aviomies Duong työskentelee it-alalla ja tekee tietojenkäsittelytieteen väitöskirjaa Helsingin yliopistossa.

Duongin työajat ovat kuitenkin joustavia, joten hän on usein auttamassa vaimoaan kahvilan tiskin takana.

Kahvilan yllättävä Beatles-teema selittyy Canin äidin faniudella.

”Kun lapsena leikin vaikkapa barbeilla, taustalla soi yleensä Beatles. Se on lapsuuteni ääniraitaa, ja minustakin tuli fani”, Can selittää.

”Meillä on jo käynyt useita Beatles-faneja pääkaupunkiseudulta. Jotkut ovat lahjoittaneet tänne kuvia ja julisteita bändistä.”

Yesterday Café on sisustukseltaan hienovaraisempi kuin monet rockbaarit, joiden seinät on tapetoitu muusikoiden kuvilla. Kahvilassa Beatles-teema tulee esiin melko huomaamattomina valokuvina ja kaiuttimista hiljaisella voimakkuudella kuuluvassa musiikissa.

Yesterday Cafén seinältä löytyy myös Beatlesin Abbey Road -levyn kuuluisa kansikuva.

Takavuosina joku olisi voinut yllättyä siitäkin, että Myllypurossa ylipäätään on erikoiskahveja, teetä ja leivonnaisia tarjoava kahvila.

Lähiö on kuitenkin muuttunut sen jälkeen, kun Myllypuroon rakennettiin uusi ostoskeskus vanhan tilalle. Uuteen liikekeskukseen ei enää huolittu halpaa olutta myyviä kuppiloita, mikä on siistinyt aluetta.

Lisäksi metroaseman viereen rakennettu Metropolian kampus on tuonut opiskelijat katukuvaan. Lähiön keskiluokkaistuminen on luonut kahvilalle kysyntää.

Voisi helposti ajatella, että vietnamilaisen pariskunnan pitämä kahvila on kummajainen, sillä Aasiassa suosituin juoman on yleensä tee.

Vietnamissa asiat ovat kuitenkin toisin, johtuen mahdollisesti siirtomaa-ajasta Ranskan alaisena.

”Vietnamissa juodaan paljon kahvia. Sitä tuodaan muualta, ja kahvi kasvaa myös hyvin Vietnamin maaperässä”, Duong kertoo.

”Juodun teen ja kahvin suhde on Vietnamissa noin 50–50. Ja samaa balanssia olemme hakeneet myös omaan kahvilaamme.”

Beatles-teemasta huolimatta kahvilan sisustus on hillitty, eivätkä brittiyhtyeen kuvat hallitse näkymää.

Can ja Duong ovat molemmat kotoisin Vietnamin pääkaupungista Hanoista. Heidän perheensä tunsivat toisensa. Canin äiti sekä Duongin isä olivat luokkatovereita.

Can ja Duong myös leikkivät lapsena keskenään. Kun molemmat varttuivat, yhteys katkesi vuosikausiksi.

Duong muutti Suomeen noin kymmenen vuotta sitten opiskelemaan tietotekniikkaa. Can työskenteli aluksi Vietnamissa viisi vuotta ala-asteen opettajana, mutta halusi suorittaa ylemmän yliopistotutkinnon kasvatustieteessä.

”Suomi on todella tunnettu Vietnamissa hyvästä koulutuksesta, joten halusin tulla tänne opiskelemaan. Tiesin, että Quan on Suomessa, joten otin yhteyttä kysyäkseni, millaista täällä on ja kannattaako tulla.”

Lopputulema oli, että Can muutti Suomeen ja suoritti maisterintutkinnon Tampereen yliopistossa. Pikkuhiljaa myös suhde Quaniin lämpeni.

”Ei se rakastuminen tapahtunut kertarysäyksellä. Pikkuhiljaa tajusimme, että meillä on hyvin paljon yhteisiä kiinnostuksen kohteita: opettaminen, tietotekniikka, koodaaminen. Naimisissa olemme olleet nyt vuoden”, Can kertoo.

Yen Canilla oli maisterintutkinnon lisäksi toinenkin haave: oma kahvila. Hänen perheellään oli tapana käydä kahvilassa joka viikonloppu ja välillä muinakin juhlahetkinä.

Kun Canin elämä vakiintui parisuhteen myötä Suomeen, vanha ajatus kahvilanpidosta tuli hänen mieleensä. Pariskunta alkoi aluksi etsiä sopivaa paikkaa Helsingin keskustasta, mutta muutto Myllypuroon sai ajattelemaan toisin.

”Täällä ei ollut yhtäkään kahvilaa. Ajattelen myös niin, että paikallisessa kahvilassa oppii tuntemaan paremmin asiakkaat. Voi jopa ystävystyä. Tässä yläpuolella asuu vanha pariskunta, joka käy täällä joka päivä ja juttelemme heidän kanssaan kaikesta mahdollisesta”, Can sanoo.

Quan Duongin mukaan Beatles ei olekaan heidän kahvilassaan kaikkein tärkein asia. Hän haluaa, että ihmiset tulevat Yesterday Caféhen rauhoittumaan maailman kiireiltä.

”On tärkeää saada muistella menneitä, sekä iloja että suruja, ja ymmärtää, että juuri tämä hetki on arvokas. Me elämme liikaa tulevaisuutta suunnitellen”, Duong sanoo.

Yesterday Café tarjoaa leivonnaisia sekä reilun kaupan kahvia ja teetä.

Maahanmuuttajatausta näkyy selvästi pariskunnan liiketoimissa. He ovat esimerkiksi pohtineet sitä, kuinka paljon heidän tarjoamansa kahvi ja tee tuottavat viljelijöille.

Siksi Yesterday Caféssa myydään reilun kaupan kahvia ja teetä. Kahvi on peräisin lahtelaiselta Kahiwa Roasters -paahtimolta, joka tilaa kahvipapunsa suoraan tuottajilta ympäri maailman.

”Moni viljelijäperhe tekee paljon työtä, muttei saa tuotteistaan kunnon elantoa. Yleensä joku ottaa rahat välistä”, Duong sanoo.

”Me olemme kuitenkin kaikki samanarvoisia riippumatta siitä, minkä värisiä olemme, mistä tulemme, mihin uskomme tai mitä ajattelemme politiikasta.”

Pariskunnan elä ja anna toisten elää -asenne ei ulotu vain ihmisiin. Duong esittelee kahvilan ikkunalaudalla nököttävän rivin ruukkukasveja, joita hän kutsuu hieman yllättäen rumiksi.

Kasvit pariskunta on pelastanut eri paikoista, muun muassa kauppojen roskiksista.

”Kasvit olivat ilmeisesti liian rumia, koska kukaan ei halunnut ostaa niitä. Täällä ne saavat uuden mahdollisuuden.”

