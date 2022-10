Kalasataman Majakka-talossa ollut valokuvaaja tunsi syysmyrskyn aikana tornin heilahtelevan. SRV selittää, miksi torni käyttäytyy näin.

Maanantain vastaisena yönä Helsingin yli kulkenut myrsky tuntui pääkaupungissa ukonilmana ja rankkasateina. Laajemmilta liikenne­onnettomuuksilta kuitenkin vältyttiin, eikä muistakaan isoista vahingoista ole tullut tietoa.

HS kertoi maanantaina Helsingin Kalasataman tornitalo Majakassa asuvan Janne Hirvosen seuranneen myrskyrintaman etenemistä kotitalonsa kattotasanteelta. Hirvonen kertoi, että rakennus huojui myräkän voimasta.

134-metrinen, vuonna 2019 valmistunut Majakka on Suomen korkein yksityinen asuinrakennus.

Majakan on rakentanut rakennusyhtiö SRV. Yhtiön Tornit-yksikön johtajan Kai Remmlerin mukaan korkean rakennuksen sisällä voi tuntea hienoista heilumisliikettä. Rakenteisiin ei synny vaurioita, sillä ne on suunniteltu joustamaan hieman.

”Kyseessä on kaiken kaikkiaan aika normaali ilmiö. Jos katsoo vaikka pihalla kasvavia puita, huomaa, että korkeammat niissä huojuvat tuulessa enemmän kuin matalat. Myös rungon paksuus vaikuttaa. Mitä paksumpi runko on, sen vähemmän heiluntaa tapahtuu”, Remmler sanoo.

Kaikki korkeammat rakennukset huojuvat käytännössä silloin, kun tuuli on kovaa.

Maisema kalasataman Majakka-rakennuksen katolta. Kuva on toukokuulta 2020.

Remmler ei itse seurannut sunnuntai-illan säätilannetta, mutta tuulen arvioitiin nousseen lähes 40 metriin sekunnissa. Tuulen voimakkuus kasvaa maan- ja merenpinnasta ylöspäin noustessa.

”Jos ajatellaan, että tuulen nopeus ollut 40 metriä sekunnissa tai enemmän, se on voinut aiheuttaa siirtymiä rakennuksen yläosissa. Rakennukset mitoitetaan niin, että kiihtyvyyksien pitää olla maltillisia, jolloin ihminen aistii liikettä mahdollisimman vähän”, hän sanoo.

Majakan kuormituksille, rakenteille ja materiaaleille on laskettu varmuuskertoimet suunnitteluvaiheessa. Niiden kautta on saatu arvoja tuulen nopeudesta ja siitä, millä tavoin tuuli osuu rakennukseen.

”Majakassa on käytetty niin sanottua ydinkuilurakennetta, joka yltää peruskallioon saakka. Se on ankkuroitu kallioon jännepunosankkureilla. Se on rakennuksen stabiloiva ydin”, Remmler sanoo.

”Huolissaan ei tarvitse olla. Samat rakentamisen periaatteet pätevät, vaikka korkeutta olisi vielä reilusti enemmänkin.”

