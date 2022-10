1970-luvulta tuttuja pilottimallisia silmälaseja on hiljattain alkanut näkyä sosiaalisessa mediassa, kertoo itsekin sellaisia käyttävä 19-vuotias Marlo Heinsalmi. Hän uskoo, että ne ovat seuraavan vuoden muoti-ilmiö nuorten keskuudessa.

Nuorten pukeutuminen on viime aikoina ottanut paljon vaikutteita menneiltä vuosikymmeniltä, ja nyt retrotyyli on löytänyt tiensä myös silmälasimuotiin.

Seuraava muoti-ilmiö tuleekin olemaan 1970-luvulta tutut pilottilasit.

Näin arvioi pukeutumisesta kiinnostunut ja trendejä aktiivisesti seuraava helsinkiläinen 19-vuotias Marlo Heinsalmi, jolta itseltäänkin löytyy kyseisenlaiset lasit kultaisilla reunuksilla.

Helsinkiläinen Marlo Heinsalmi hankki pilottilasit kultaisilla kehyksillä.

Omat pilottilasinsa hän hankki jo pari vuotta sitten, jolloin niitä ei näkynyt juuri kenelläkään muulla.

Nyt Heinsalmi on huomannut, että vastaavia laseja on alkanut vilistä sosiaalisessa mediassa, etenkin Instagramissa ja Tiktokissa. Hänen mukaansa some ylipäätään vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten nuoret pukeutuvat.

”Pilottilasit ovat selvästi alkaneet yleistyä Yhdysvalloissa, mutta Suomen muotikenttään ne eivät ole vielä tulleet yhtä vahvasti”, hän kertoo.

”Uskon kuitenkin, että lasit tekevät nyt nousukiitoa ja niistä tulee täälläkin seuraavan vuoden muoti-ilmiö.”

Ivana Helsingin kehykset.

Heinsalmen kaveripiirissä pilottilaseja nimitetään vitsillä myös ”Dahmer-laseiksi” yhdysvaltalaisen sarjamurhaaja Jeffrey Dahmerin mukaan.

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisi syyskuun lopulla Dahmerin elämästä kertovan sarjan, jossa murhaajan pilottityyliset lasit nähdään näyttelijä Evan Petersin kasvoilla. Sarja keräsi heti julkaisupäivänään huimat 196 miljoonaa katselutuntia.

”En usko, että Dahmer on toiminut tässä varsinaisena tyyli-ikonina. Mutta varmasti se vaikuttaa lasien suosioon, että ne ovat esillä Netflixin hittisarjassa”, Heinsalmi toteaa.

Evan Peters (oik.) näyttelee sarjamurhaaja Jeffrey Dahmeria Netflixin tuoreessa sarjassa.

Suomessa silmälasiliikkeet eivät vielä syksyn mittaan ole huomanneet erityistä pilottilasien kysyntäpiikkiä.

Espoon kauppakeskus Ainoan Specsavers-myymälän yrittäjä Noora Luotio kuitenkin tunnistaa, että pilottilasit ovat tulossa muotiin ja niille riittää kysyntää nuorten keskuudessa. Hän uskoo, että pilottien eri variaatiot ovat yksi ensi kevään hiteistä.

Luotio ei yhdistä pilottien suosiota suoraan Netflixin Dahmer-sarjaan vaan siihen, että 70–80-lukujen muoti on muutenkin suosiossa.

”Ehkä yksi televisiosarja ei vielä niin paljoa vaikuta, mutta kun tiettyä tyyliä alkaa nähdä katukuvassa ja somessa, ihmisten silmä tottuu siihen ja kysyntä kasvaa.”

Myös Silmäaseman tuotepäällikkö Hanna Airio arvelee, että 70- ja 80-luvuilta tutut ylisuuret silmälasit ovat tulossa suosituiksi malleiksi nuorten keskuudessa. Netflixin Dahmer-sarjan lisäksi ne ovat olleet esillä esimerkiksi viime vuonna julkaistussa House of Gucci -elokuvassa.

Adam Driver näytteli italialaista muotitalon johtaja Maurizio Guccia viime vuoden lopulla julkaistussa elokuvassa House of Gucci.

Lisäksi Airion mukaan havaittavissa on kiinnostusta sävytettyihin, esimerkiksi keltaiseen, siniseen tai vaaleanpunaiseen taittaviin linsseihin.

”Dahmerinkin linssit olivat nähdäkseni kevyesti sävytetyt. Jännä nähdä, tulevatko sellaiset yleistymään pilottimallin ohella.”

Marimekon kehykset.

Pilottilasit ovat yksi monista klassikkomalleista ja niille on jo pitkään riittänyt kysyntää eri ikäryhmissä, kertoo puolestaan optikkoliikeketju Synsamin brändivastaava Sami Verno.

Hänen mukaansa etenkin nuorten kohdalla silmälasitrendeihin vaikuttaa paljon se, millaisia laseja julkisuuden henkilöillä ja sosiaalisessa mediassa nähdään. Valmistajat pyrkivät pysymään trendien perässä, mutta se voi olla haastavaa.

Pilottilasit nähtiin myös yhdysvaltalaisen näyttelijä Lewis Pullmanin kasvoilla tänä vuonna julkaistussa Top Gun: Maverick -elokuvassa. Hän näytteli elokuvassa Robert "Bob" Floydia.

”Aika usein tullaan kyselemään, että mikäköhän malli tuolla räppärillä tai näyttelijällä oli päällään, ja sitten pyrimme löytämään vastaavan kehyksen”, Verno kertoo.

”Mutta jos edellisenä iltana Tiktokissa julkaistaan video erikoisemmista laseista, on täysin mahdotonta, että seuraavana päivänä ne olisivat meillä mallistossa.”