”Tätä on ventattu” – Pyöräilijä repeää ylistykseen kokeiltuaan uutta baanaa Viikissä

Oulunkylästä Itäkeskukseen kulkevan baanan viimeinen osuus on nyt valmis.

”Kyllä tätä on ventattu, voi herranen aika”, huudahtaa Viikinbaanaa kokeileva Hannu Toiviainen.

Syystuuli käy kylmänä, mutta se ei tunnelmaa latista. Viikissä pyöräilijöillä on hymy herkässä.

Viikinbaanan viimeinen osuus on nyt auki pyöräilijöille. Osa reitistä on ollut valmis käytössä jo viikkoja, mutta nyt myös Raide-Jokerin reitin vartta tarkkaan myötäilevä pätkä on valmistunut.

Viikinbaana alkaa Oulunkylän aseman liepeiltä Maaherrantieltä ja jatkuu aina Itäväylälle asti.

Keskiviikkona iltapäivällä liikennettä on vielä yllättävän vähän. Kävelijöitä on enemmän kuin pyöräilijöitä, ehkä vasta harva on huomannut tien olevan valmis. Ne jotka ovat, ovat kyllä selvästi mielissään.

Ennen baanaa pyöräily näillä nurkilla oli vaikeaa, jatkuvaa väistelyä ja pysähtelyä, Toiviainen tuumii. Mutta nyt kelpaa fillaroida.

Kun Pukinmäessä asuva Toiviainen kuuli baanan olevan valmis, hän päätti heti lähteä kohti Oulunkylää ja suunnata baanalle. Toiviainen aikoo polkea koko matkan Itäväylälle asti, niin kauan kuin baanaa riittää. Perille päästyään hän aikoo pitää tauon.

”Juon kahvit ja kehun Stadia!”

Kunhan pikaraitiotie vielä saataisiin valmiiksi, olisi Toiviaisesta vielä enemmän syytä olla ylpeä Helsingistä.

”Kunhan tuo saadaan kuntoon, niin sitten näytetään keskisormea Tampereelle”, hän naurahtaa ja viittoo kohti kiskoja.

Pukinmäessä asuva Hannu Toiviainen on Viikinbaanasta riemuissaan.

Kehumisen aihetta on luvassa lisääkin. Viikinbaana on vasta yksi kolmesta Raide-Jokerin yhteydessä rakennettavasta baanasta.

Luvassa on myös Haaganbaana, ja ensi vuonna on määrä aloittaa Pohjoisbaana eli Käpylästä Vantaan rajalle kulkevan osuuden rakentaminen.

Kaikkien suunniteltujen osuuksien valmistuttua koko baanaverkko kattaisi yli 130 kilometrin matkan.

Nyt valmistunut Viikinbaana on osa Helsingin kaupungin tavoitetta tehdä pyöräliikenteestä tasavertainen joukko- ja autoliikenteen kanssa. Baanat myös rakennetaan mahdollisimman suoriksi ja vähin risteyksin.

Pyöräilyllä on tärkeä rooli Helsingin tavoitteessa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Jotta tavoitteiseen päästäisiin, tulisi pyöräilyn osuuden liikenteestä nousta 20 prosenttiin. Viime vuosina pyöräilyn osuus on ollut noin kymmenen prosenttia.

Hienot tavoitteet eivät riitä, vaan merkitystä on kaupunkilaisten arjella. Pyöräilystä on tehtävä turvallisempaa ja vaivattomampaa, jotta siitä tulisi todella houkutteleva kulkumuoto.

Siinä Viikinbaana näyttää onnistuneen. Päivittäiset menot sujuvat vaivattomasti, myhäilee viikkiläinen Melis. Työmaan aikana muuttuvat järjestelyt tosin aiheuttivat vaikeuksia. Reitti tuntui olevan eri joka kerta.

”Mutta nyt olen todella tyytyväinen”, hän summaa ja suuntaa ruokaostoksille.

Viikissä asuva Melis polki reippaan kilometrin pituista suoraa kohti Viikin Prismaa.