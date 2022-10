Helsingin Kulosaaressa sijaitsevalta historialliselta huvila-alueelta tuli myyntiin arkkitehtuuriltaan merkittävä asuinrakennus.

Arkkitehti Bertel Jungin suunnittelema punatiilinen villa on kiinnostanut ostajia Suomesta ja ulkomailta, väittää kiinteistöedustaja Samuli Sven Strander.

OP Koti Uusimaa on myynyt kohdetta viikon verran. Ilmoituksen perusteella työsarka osoitteessa Bertel Jungin tie ei ole ainakaan vähäinen. Stranderin mukaan luvassa on ainakin talon sisätilojen pintojen uudistamista, katon korjaamista ja talotekniikan modernisointia.

Kohdetta myyvän OP Kodin myynti-ilmoituksen mukaan sisätilat vaativat remonttia ja talotekniikka modernisointia.

Arkkitehti ja kaupunkisuunnittelija Bertel Jung (1872–1946) suunnitteli ja rakennutti vuonna 1916 valmistuneen talon itselleen ja perheelleen. Yläkerrassa sijaitsi hänen ateljeensa.

Villa sijaitsee osoitteessa Bertel Jungin tie 4. Hänen kunniakseen on nimetty paitsi väylä myös Bertel Jungin aukio.

Jung oli Helsingin kaupungin ensimmäinen asemakaava-arkkitehti vuodesta 1908. Hän oli myös Kulosaaren huvilakaupunginosan perustajajäseniä ja sen asemakaavan suunnittelija.

Jung laati kaavan vuonna 1917 arkkitehti Lars Sonckin kymmenen vuotta aiemmin esittämän suunnitelman pohjalta. Kulosaaren villayhteisöä ei olisi olemassa ilman Jungia, ja tässä mielessä hän on alueen merkittävimpiä ellei merkittävin asukas.

Bertel Jungin laatima huvilakaupungin asemakaava vuodelta 1917.

Kulosaaren englantilaistyylinen punatiilirakennus on arkkitehtuuriltaan harvinaisuus. Vastaavia ei ole Kulosaaressa eikä juuri muuallakaan Suomessa.

Arkkitehti Mikko Lindqvist Helsingin kaupunginmuseosta luonnehtii rakennuksen edustavan myöhäisjugendia ja siihen sekoittuvaa alkavaa klassismia. Lindqvist käyttää myös ilmaisua kartanotyyli:

”Mallit tulivat Suomeen pääosin Ruotsista, Saksasta ja Englannista. Arkkitehtuuri ja materiaalit ovat samat kuin korkeatasoisissa kartanoissa.”

Esimerkkinä hän mainitse Hämeenlinnassa Katumajärven rannalla sijaitsevan Vanajanlinnan. Siinä missä Bertel Jung suunnitteli perheelleen kodin, tohtori Wilhelm Rosenlew rakennutti Vanajanlinnan 1920-luvulla metsästyslinnakseen.

”Ei niitä ihan suoraan voi verrata. Kartano on paljon suurempi ja upeampi, mutta tyylillisesti ne muistuttavat toisiaan”, Lindqvist sanoo puhelimessa.

Bertel Jungin kotitalon pihaa noin vuonna 1940.

Kohdetta myyvä Samuli Sven Strander toteaa, ettei Kulosaaren vanhassa osassa tule juurikaan myyntiin huvilakaupunginosan alkuperäisiä villoja. Bertel Jungin tie 4 on sellainen.

”Tämä on yksi alueen merkittävimmistä ja upeimmista. Arvoa lisää, että taustalla on tunnettu ja tunnustettu arkkitehti, joka on rakentanut kodin itselleen ja perheelleen.”

Myös hän toteaa, että Jung on ottanut mahdollisesti mallia ulkomaanmatkoiltaan, todennäköisesti Englannista: ”Kun ajattelee, millaisessa maailmassa vuonna 1916 elettiin, ei tavallisella kansalla ollut mahdollisuutta matkustella.”

Bertel Jung suunnitteli ja rakennutti talon perheelleen. Villan seinässä on tästä kertova kyltti.

Noin nelikymppinen Bertel Jung perheineen vuonna 1910.

Nelikerroksisessa, asuinpinta-alaltaan noin 520-neliöisessä villassa on muun muassa yhdeksän makuuhuonetta, olohuone, ateljee, kolme hallia, kolme WC:tä, viisi kylpyhuonetta ja lähes 1500 neliön tontti.

Talo on julkisivultaan suojeltu. Hintapyyntö on korkea: kolme miljoonaa euroa.

Bertel Jung rakennutti taloonsa myös viinikellarin.