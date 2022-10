Katajanokan mattolaiturille vievä kulkusilta poistettiin. Tämä on aiheuttanut alueen asukkaissa harmistusta, mutta kaupunki perustelee päätöstä turvallisuudella.

Katajanokalla asuva Markku Lounatvuori harrastaa monien alueen asukkaiden tavoin talviuintia.

Lounatvuorta ja muita Katajanokan asukkaita on jo vuosikymmeniä palvellut Katajanokan mattolaituri, joka soveltuu uimiseen hyvin.

Viimeviikkoinen uintikerta jäi Lounatvuorella kuitenkin tämän vuoden viimeiseksi.

Uintireissun päätteeksi kaupungin työntekijät saapuivat ja poistivat laiturille vieneen sillan Lounatvuoren nenän edestä.

Sillan poiston tarkoituksena on ollut estää mattolaiturille pääsy.

Tällä hetkellä laituri on tavoittamattomissa. Silta on nostettu laiturin päälle, ja välissä on muutaman metrin matka hyistä vettä.

Lounatvuori uskoo, että tämä ei hurjimpia talviuijia estä. Jotkut uimarit saattavat lähteä kivipohjaa pitkin kahlaamaan syvemmälle.

Toiset voivat turvautua kiipeilyyn. Laituri on nimittäin yhdistetty rantaan puisilla tukiparruilla, joita pitkin tasapainottelemalla on mahdollista päästä laiturille.

”Jotkut voivat mennä näitä parruja pitkin, mutta se on kyllä hankalaa, sillä parrut ovat neliskulmaisia, mutta hieman vinottain.”

”En usko että tämä toimii, jos tavoitteena on ollut lisätä turvallisuutta”, Lounatvuori pohtii.

Helsingin kaupungin viherkunnossapidon tiimipäällikkö Ritva Keko kertoo, että sillan poistossa kysymys on nimenomaan turvallisuudesta.

”Mattolaiturit eivät ole virallisia uimapaikkoja. Jos tarjoamme talviaikana pääsyn laiturille, olemme myös vastuussa siitä, jos jotain odottamatonta tapahtuu”, Keko sanoo.

Keon mukaan mattolaiturien puupinnat kuurantuvat talvella, ja tämän seurauksena esimerkiksi liukastumisen riski kasvaa. Lisäksi kaupunki ei mitenkään ylläpidä mattolaitureiden uintimahdollisuuksia.

Toinen syy laiturin sillan poistoon ovat syysmyrskyt, jotka laituria riepotellessaan voivat löysätä sillan ja laiturin välisiä kiinnikkeitä.

Keko kertoo, että alueen asukkaat ovat reagoineet sillan poistoon, ja palautetta on tullut paljon.

Isolle osalle kävijöistä sillan poisto tarkoittaa uimaharrastuksen panemista tauolle. Samalla jäävät myös spontaanisti uimapaikalla syntyvät kohtaamiset. Lounatvuoren mukaan laiturilla voi samaan aikaan olla kolmesta neljään ihmistä.

”Se on eräänlainen sosiaalinen tapaamispiste. Siellä voi keskustella ja vaihtaa kuulumisia.”

Lounatvuori ihmettelee, miksei sillan poistosta tullut minkäänlaista kylttiä tai ennakkoilmoitusta.

”Tässä on meri ympärillä ja tuo on se paikka, josta pääsee meren syliin. Nyt se loppui kuin veitsellä leikaten. Mitään ennakkoilmoitusta ei tullut”, hän harmittelee.

Kaupungin mukaan tiedottaminen sillan poistosta unohtui, sillä tiedonkulussa organisaation sisällä oli ongelmia.

Tällä hetkellä kaupunki selvittää, minkälaisia käytäntöjä mattolaitureiden kanssa on yleisesti ollut talvisin.

”Nyt selvitämme missä muissa mattolaitureissa on kulkusilta, ja miten niiden kanssa on toimittu”, sanoo Keko.

Hänen mukaansa silta palautetaan viimeistään sitten, kun jäät ovat hävinneet rannalta.