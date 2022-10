Pienet, puiset pelastuslautat ihastuttavat Malmin hautausmaalla. Pelastus­lauttojen ansiosta vesitynnyreihin hukkuvien oravien määrä on vähentynyt.

Useimmilla hautausmailla on käytössä vesitynnyreitä, joista hautausmaan kävijät ja omaiset voivat ottaa vettä kukkien ja kasvien kastelua varten. Esimerkiksi Helsingin Malmin hautausmaalla tällaisia on useita satoja.

Sitä ei ehkä tulisi heti ajatelleeksi, mutta tynnyrit muodostuvat helposti kuolemanloukuiksi pienille oraville.

”Se on yllättävän yleistä. Varsinkin jos vettä ei ole piripintaan asti. Oravan tassut eivät yllä ponnistamaan, mutta se ei myöskään pääse kiipeämään ylös”, kertoo Malmin hautausmaan puutarhuri ja työnjohtaja Riitta Hannikainen.

Hukkumisvaaraan joutuneiden oravien pelastukseksi on Malmin hautausmaalla otettu käyttöön oivaltava keksintö. Tynnyreihin on laitettu ”pelastuslauttoja”, eli pieniä puupaloja, joiden kautta pulaan joutuneet oravat voivat hädän hetkellä pelastautua.

”Aluksi oli pelkästään puinen laudan palanen. Mutta kun palat rupesivat katoamaan, sidottiin ne kiinni, jotta ne pysyisivät. Nythän oravat pääsevät myös sitä köyttä pitkin pois.”

Laudan palaan on kirjoitettu ”oravien pelastuslautta”, ja sen päätyyn on porattu reikä. Reikään on pujotettu ohut köysi, joka on sidottu kiinni joko itse tynnyriin tai tynnyrin yhteydessä olevaan vesihanaan.

Sen lisäksi, että laudanpala toimii pelastuslauttana, pikkulinnut käyttävät sitä mielellään ”juomalauttanaan”. Kuva: Malmin hautausmaa

Sitä ei tiedetä, kuinka moni orava on pelastautunut lauttojen ansiosta. Hannikainen ei ole ainakaan itse koskaan todistanut pelastautumista. Selvää on kuitenkin, että ne toimivat.

”Jos jostain joskus on unohtunut lautta, niin tynnyristä löytyy usein jopa useampi kuollut orava.”

Pelastuslauttojen avulla oravakuolemat ovat vähentyneet merkittävästi – lähes nollaan.

Hannikainen muistelee, että pelastuslautat ovat olleet Malmin hautausmaalla käytössä jo kymmeniä vuosia. Silti niistä tulee edelleen positiivista palautetta hautausmaan kävijöiltä ja niistä otetaan kuvia sosiaaliseen mediaan.

Myös hautausmaan omille sometileille julkaistut kuvat keräävät Hannikaisen mukaan paljon tykkäyksiä ja kommentteja.

Vastaavanlaisia ratkaisuja on käytössä myös muualla Suomessa.