Tässä on Vantaan ”Jack Sparrow”

Katutaiteilija Rodrigo Duende eli Brazilian Jack Sparrow tuunasi nollabudjetilla asunnokseen keltaisen amerikkalaisen koulubussin. Asumuksessa on keittiö, takka, suihku ja kompostoiva wc.

Helsingin Kauppatorin rannassa heiluttaa turistikaudella miekkaansa hahmo, joka muistuttaa kovasti The Pirates of the Caribbean -elokuvasta tuttua, Johnny Deppin esittämää merirosvoa Jack Sparrow’ta.

Brazilian Jack Sparrow on Sâo Paulossa syntynyt ja Helsingissä reilu kaksikymmentä vuotta koruseppäyrittäjänä toiminut ja viime vuodet myös katutaiteilijana työskennellyt Rodrigo Duende.

”Merirosvona pääsee näyttelemään ja leikkimään. Pukuleikit ovat minulle sopivan lapsellisia.”

Nyt kapteenin kostyymi odottaa seuraavaa keikkaa yli satavuotiaassa arkussa Pantheriksi ristityssä amerikkalaisessa koulubussissa, josta Duende on rakentanut itselleen kodin.

Rodrigo Duenden Panther-bussi remointoitiin asunnoksi perheen ja ystävien voimin.

Panther on parkissa meren rannalla Helsingissä. Duende katsoo vuoroin ikkunasta, vuoroin kaminassa palavien klapien liekkeihin.

”Kun kapteeni Sparrow menetti monta kertaa aluksensa maailman myrskyissä, hän päätti rakentaa laivan joka kulkee pyörillä.”

Panther-bussi on nollabudjetin mestarinnäyte. Jokainen esine ja raaka-aine on peräisin roskalavoilta tai saatu lahjoituksina.

”Nykyihminen haluaa alati uutta, mutta parempaa saa vanhaa korjaamalla”, Duende kiteyttää elämänfilosofiansa.

Häntä harmittaa ettei vanhaa tai korjattua arvosteta. Itse hän oppi jo lapsena äidiltään, että jos haluaa jotain, se kannattaa tehdä itse.

”Olen opettanut samaa lapsilleni: jos haluatte herkullista ruokaa kokatkaa itse.”

Itse tekeminen on Duenden ekologisen elämäntavan ydin.

”Olen oppinut kaiken minkä osaan kadun ”ammattilaisilta”. Kun Brasiliassa jokin menee rikki, se korjataan kadulla. Kun jotain tarvitaan, kadulta löytyy aina joku joka hoitaa homman.”

Ennen kuin Duendella oli koulubussia hänellä oli unelma siitä. Niinpä hän aloitti bussin irtaimiston keräämisen pari vuotta ennen haaveen toteutumista.

Kun perhe katseli Helsingin keskustassa ilotulitteita uudenvuodenaattona, Duende kertoi lapsille haaveestaan lähteä hakemaan Amerikasta koulubussia.

Koronaepidemia pysäytti Duenden suunnitelmat, kunnes hän erään kerran heräsi keskellä yötä outoon uneen. Oli myöhäissyksy vuonna 2020.

”Kuulin unessa äänen joka lausui minulle kaksi sanaa. Ne olivat ’kirjoita pantteri’. Avasin oitis tietokoneen ja kirjoitettuani löysin Pantteri-nimisen koulubussin myynti- ilmoituksen.”

Pantteri on Brasilian kansalliseläin ja se sinetöi päätöksen koulubussin ostamisesta. Duende ryhtyi toimeen: hän tyhjensi kerrostalokodin ja jakoi tavarat tarvitseville ja kierrätykseen.

Kauppakirja allekirjoitettiin vuoden 2021 tammikuussa ja keväällä alkoi Panther-bussin remontti. Remonttiin osallistui oma perhe ja Duenden brasilialainen ystävä.

”Sisätila oli verhoiltu niin paksuilla teräsniiteillä, että niiden irrottaminen oli kuin hampaiden kiskomista. Se oli bussin jälleenrakentamisessa kaikkein haastavinta.”

Seuraavaksi poistettiin lattiamateriaalit ja maalattiin ikkunoiden raamit eristämistä varten. Luonnonvalon sisään pääsemiseksi sahattiin kaksi isoa kattoikkunaa ja sisäpintoihin tehtiin vaahtoeristeelle puurakenne.

”Saimme eräästä purettavaksi tuomitusta talosta yli 100 metriä mäntypuuta.”

Keittiö on Rodrigo Duendelle tärkeä. ”Se on kodin sydän”, hän sanoo.

Bussin sisustus on sekin kierrätetty roskalavoilta ja Tori.fi:sta. Duende esittelee ylpeänä huonekalujen kauniita yksityiskohtia.

”Tämä on yli 120-vuotias vitriinikaappi. Venäläinen lamppu on myös antiikkia. Keittiön pöydän marmorilevyn sain 95-vuotiaalta mummolta. Keittiön kaikki pannut ja kattilat ovat kuparia. Kaikki on vanhaa, koska pidän siitä.”

Keittiö on kokkina työskennelleelle Duendelle tärkeä. Se on bussin sydän.

Bussissa on myös takka, suihku ja kompostoiva wc.

Duende korostaa, että bussin muodonmuutos onnistui, koska Roihupellon Autokorjaamon mekaanikko Jone Haarala lainasi työkalut ja antoi remonttiporukan touhuta tiloissaan.

”Iso kiitos kuuluu Haaralalle.”

Duende vietti perheineen viime joulua ja uuttavuotta bussissa.

”Ulkona oli -20 astetta, mutta takan ansiosta sisällä oli +25 astetta.”

Duende sanoo, että bussi on hänelle enemmän kuin koti ja kulkuneuvo. Siinä kiteytyy miehen koko elämä. Siksi hän kaavailee että mahdollisimman pian koulubussissa toimii koruja myyvä kahvila-kauppa.

”Rakennamme vielä katolle terassin, jossa ystäväni voivat musisoida.”

Rodrigo Duende rakastaa vanhoja tavaroita, joten hänen bussinsa on sisustettu niillä.

Duende tarjoaa poikansa Miltonin tekemää maissi-kookoskakkua ja keittää pannukahvia kuparipannulla.

”Minulla on aika hullu elämäntarina. Siinä muhivat samassa liemessä Amatsonin viidakoiden ja Sâo Paulon katujen opit.”

Duende lähti maailmalle jo teini-ikäisenä. Sysäyksen antoi kuusikymppinen apteekkari, jonka apulaisena Duende työskenteli. ”Katso minua”, hän Duenden mukaan sanoi. ”Olen myynyt lääkkeitä 40 vuotta. Haluatko sinä jumittua samaan paikkaan koko elämäksi”, mies kysyi nuorelta Duendelta.

Duende ei halunnut, joten seuraavana päivänä hän ilmoitti äidille ja isälle lähtevänsä kiertämään Brasiliaa. Hän oleskeli muun muassa Amazonin intiaaniyhteisössä, jossa hän tajusi olevansa osa luontoa ja oppi metsästämään.

”Kun aloitin 15-vuotiaana tekemään koruja, intiaanipäällikkö opetti minulle, miten hyödyntää koruissa puuta ja siemeniä, ja mikä sammakko on myrkyllinen ja mikä ei.”

Suomeen Duende tuli, koska hänen ex-vaimonsa halusi Brasiliasta kotimaahan synnyttämään.

”Kun työnsin Helsingin rautatieaseman oven auki, sambakarnevaali tanssi kadulla. Ihmettelin miten olin päätynyt kahden vuorokauden matkustamisen jälkeen takaisin Brasiliaan.”

Jack Sparrown hahmo sai alkunsa, kun Kauppatorilla itse tehtyjä koruja myyvä Duende paleli rankkasateessa, eivätkä korut menneet kaupaksi.

”Olin surullinen, kun tulin illalla kaupungilta kotiin. Otin pitkän suihkun ja pohdin elämääni. Kun katsoin höyrystyneeseen peiliin minua tuijotti takaisin merirosvo!”

Kun Duende esiintyi ensimmäistä kertaa merirosvona, hän oli lainannut vaatteet ja meikit vaimoltaan. Pian hän kuitenkin ompeli itselleen merirosvo-asun, johon kuuluivat silkkiliivi, nahkahousut ja nahkainen merirosvohattu.

”Takki on tehty vanhasta peitosta, mutta sen kaava on peräisin 1700-luvulta, kertoi ompelijaystäväni, joka teki takin Suomenlinnan museon kaavan mukaan.”

Suomeen Duende on sopeutunut hyvin. Hän sanoo arvostavansa suomalaisten luonnonläheisyyttä.

”Kun siili ylittää tien, liikenne pysähtyy. Sellainen huomaavaisuus luontoa kohtaan on hienointa mitä voi olla. Tehän olette intiaaneja!”

Yksi Duenden lempipaikoista Helsingissä on Sompasauna.

”Pidän Sompasaunan vaihtoehtoihmisistä, heidän arvoistaan ja maailmankuvastaan. Sitä paitsi he pitävät yllä hienoa suomalaista kulttuuriperintöä. Saunassa tapaa myös turisteja ja voi puhua samalla käyntikerralla ranskaa, englantia, espanjaa ja suomea.”

Ennen kuin Duende lähtee Sompasaunan löylyihin hänellä on vielä yksi Pantheriin liittyvä haave.

”Haluaisin ajaa muutaman vuoden päästä bussilla sademetsään elämään hippielämää. Sitä ennen toivoisin Suomen ainoalle skoolielle eli koulubussille vakituista paikkaa Helsingin keskustassa. Haluaisin jakaa ilon ja taiteen lisäksi bussista Helsinki-tietoutta ja kapteeni Jack Sparrown bussi-kahvilassa kokkaamaa brasilialaista ruokaa.”