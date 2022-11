18-vuotias lukiolainen Anni Mattila muistaa vieläkin hetken, jolloin alkoi pitää kivistä.

Kun salolainen Mattila oli pikkulapsi, paikallisella bensa-asemalla oli pieni kivikauppa, joka oli hänelle oikea aarremaailma. Kiiltävät ja värikkäät kivet olivat lapsen silmissä lumoavan kauniita.

Bensa-aseman kivikaupasta hän sai ensimmäiset kivet kokoelmaansa, joka on vuosien varrella karttunut yhä isommaksi ja monipuolisemmaksi. Mattilan hyllystä löytyy nykyään kaikenlaista ametistista, fluoriitista ja ruusukvartsista lähtien.

HS kertoi perjantaina, että moni pitää tällaisia kiviä voimakivinä, vaikka niiden väitetylle teholle ei ole mitään tieteellisiä todisteita. Suomessakin kiviä markkinoidaan erilaisiin vaikutuksiin vedoten.

Mattilan motiivi kivi-innon takana on täysin erilainen. Hän yksinkertaisesti pitää siitä, miltä kivet näyttävät.

”Jotkut ihmiset uskovat kivien energioihin. Ehkä niillä voi olla jotain placebo-vaikutusta”, Mattila pohtii.

Itse hän ei ole perehtynyt kivien väitettyihin vaikutuksiin tai voimiin, sillä se ei ole hänen juttunsa. Mattilan kohdalla kyse on keräilyharrastuksesta.

”Joku keräilee postimerkkejä tai muumimukeja, minä keräilen kiviä. On mahtavaa löytää uusia ja harvinaisia kiviä, joita ei olisi uskonut olevan edes olemassa.”

Haastattelua tehdään Helsingissä, missä Mattila viihtyy usein vapaa-ajallaan. Tällä kertaa hän on käymässä äitinsä kanssa.

Anni Mattila on keräillyt kiviä pienestä pitäen, sillä ne ovat hänen mielestään lumoavan kauniita. Hänet kuvattiin Hakasalmen huvilalla Helsingissä.

Noin vuosi sitten Mattila päätti perustaa Instagram-tilin, jossa voisi esitellä kivikokoelmaansa. Nimeksi valikoitui Anskin kivet.

”Anski on kaksossiskoni keksimä lempinimi, jota kukaan muu ei käytä”, Mattila kertoo ja virnistää.

Instagram-tilin seuraajamäärä alkoi nopeasti kasvaa. Monia kiinnosti, mitä kivet oikeastaan ovat, miksi niitä keräillään ja mistä niitä voi ostaa. Pian abivuottaan aloitellut Mattila sai idean.

”Kivikaupat ovat mielestäni aivan ihania. Mieleeni juolahti, että miksi en tekisi itse samanlaista ja jakaisi sitä iloa, jota itse kivistä saan.”

Erityisesti pastellinväriset kivet ovat Mattilan mieleen.

Mattila tarttui tuumasta toimeen ja perusti lapsuudenkotinsa yläkertaan oman pienen kivipuodin. Hän asetteli seinustoille hyllyjä ja valoja, jotta tunnelma olisi kohdillaan.

Nyt hänellä on kotonaan kaksi huonetta: makuuhuone ja työhuone, josta käsin hän pyörittää elokuussa perustamaansa kivien verkkokauppaa, Anskin kiviä. Kauppa on tuonut paitsi mieluisan uuden harrastuksen, myös mukavaa lisätuloa opintojen oheen.

Mattilan perhe on suhtautunut kiviharrastukseen erittäin hyvin. Hän kertoo tartuttaneensa kivi-innon siskoonsa, äitiinsä ja mummiinsa, ja jopa eno on tehnyt kaupasta suuren tilauksen.

Toisin kuin monessa muussa suomalaisessa kivien verkkokaupassa, Mattilan kaupassa ei kiville luvata minkäänlaisia erikoisominaisuuksia.

Moni ostaa kiviä ja kristalleja sisustusta varten tai käyttää niistä tehtyjä koruja osana pukeutumista, Mattila kertoo. Hänen omaa kättäänkin koristavat kivisormus ja -rannekoru.

Kivistä voi Mattilan mukaan innostua kuka tahansa, mutta usein niihin hurahtavat ihmiset, jotka pitävät muutenkin luonnonläheisistä asioista, kuten joogasta tai aromaterapiasta.

”Toisaalta kivet ovat kiehtoneet ihmisiä iät ja ajat, eli kyseessä ei ole pelkkä tämänhetkinen buumi.”

Esteettisyys on Anni Mattilalle tärkeää, ja hän on valinnut esimerkiksi verkkokauppansa värit hyvin tarkkaan. Kuvausta varten hän asetteli kivet pöydälle huolellisesti.

Kiviharrastus ei katso ikää tai sukupuolta. Facebookin kiviryhmissä näkee Mattilan mukaan kuusikymppisiä miehiäkin.

Suuri osa Mattilan sosiaalisen median seuraajista on kuitenkin hyvin nuorta väkeä. Tällä hetkellä hänellä on Instagramissa noin tuhat seuraajaa. Hän jakaa someen etenkin videoita, joissa esittelee kiviä ja pakkaa asiakkaiden tilauksia.

”Monet verkkokaupat kuvaavat nykyään tällaisia pakkausvideoita. Minusta ne ovat todella koukuttavia, ja kivien kolina on rauhoittavaa.”

Kun keskustelu Mattilan kanssa kääntyy itse kiviin, vannoutuneen kiviharrastajan silmät alkavat loistaa ja puheen tempo kiihtyä.

Hän esittelee laatikollista erilaisia kiviä, jotka on tuonut mukanaan Helsinkiin.

”On raakapaloja, joista hiotaan vaikkapa palloja tai sydämiä. Kivikorut ovat aika suosittuja, niillä voi korostaa omaa imagoa. Rumpuhiotut kivet taas ovat halpoja ja niillä on helppo aloittaa kiviharrastus”, Mattila kertoo.

Kaikilla kivilaaduilla on myös omat nimet. Kun Mattila hurahti kivien keräilyyn, hän kertoo opetelleensa satojen kivien nimet ulkoa. On amatsoniittia, morganiittia, prehniittiä...

Kiviä löytyy monessa eri värissä ja muodossa, kuten koruina tai obeliskeina.

Mattilan oma lempikivi on fluoriitti, josta löytyy monia eri sävyjä: tummempaa, vaaleampaa ja jopa sateenkaaren värejä. Erityisesti hän pitää pastellisävyistä, ja hänen mukanaan oleva lempikivi onkin pastellinvihreä, sydämenmuotoinen fluoriitti.

Kiviharrastajan täytyy olla tarkkana, sillä joskus kivet osoittautuvatkin lasiksi tai värjätyiksi.

”Kerran pistettiin äidin kanssa yksi valmiiksi vähän haljennut kivi muusiksi, mutta kyllä se oli yhtä hienon värinen sisältäkin.”

Enemmistö Suomessa myynnissä olevista kivistä on tuontitavaraa eri puolelta maailmaa. Tämä on herättänyt huolen siitä, kuinka ympäristöystävällistä ja eettistä kivien louhinta on.

Mattila kertoo käyttäneensä runsaasti aikaa siihen, että on käynyt läpi tukkureita ja selvitellyt niiden eettisyyttä. Hän haluaa hankkia kivensä vain louhoksilta, joissa ei esimerkiksi käytetä lapsityövoimaa.

”Eihän siitä ikinä satavarma voi olla, mutta minulle tällaiset asiat ovat hyvin tärkeitä, kuten monelle asiakkaallekin”, hän kertoo.

Aikaa on kulunut myös nettikaupan pystyttämiseen sekä pyörittämiseen. Mattila valokuvaa kaikki tuotteensa itse ja tekee paljon materiaalia Tiktokiin sekä Instagramiin. Lisäksi hän pakkaa kaikki tilaukset huolella ja pistää mukaan käsin kirjoitettuja lappuja ja pieniä yllätyksiä.

Koulunkäyntiä liiketoiminta ei sentään ole häirinnyt, vaikka Mattilan haaveissa onkin jonain päivänä laajentaa kauppaa tai tehdä siitä jopa päivätyö.

”Enemmän tämä on kivaa puuhastelua ja ajanvietettä oman harrastuksen parissa.”