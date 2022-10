Julkisilla paikoilla on runsaasti kelloja, jotka ovat huomaamaton osa arjen sujuvuutta. HS kerää lukijoiden kokemuksia kelloista.

Helsinki on täynnä kelloja. Päärautatieasemalla on toki kello, ja Stockmannin kello on osa kaupunkikulttuuria. Lisäksi erilaisia näyttöjä ja aikarautoja on ympäri kaupunkia. Monet näyttävän ajan lisäksi lämpötilaa.

HS uutisoi torstaina Pitkänsillan kupeen kellonäytön sammumisesta. Selvisi, että kello oli ollut monille tärkeä.

Julkisten paikkojen kellonäytöt säätietoineen ovat hiljaisia arjen helpottajia. Niistä voi nopealla vilauksella tarkistaa, onko junaan ehtiäkseen otettava juoksuaskelia tai onko havainto eilisaamua kylmemmästä säästä tosi.

Mutta mikä niistä on kaupunkilaisille rakkain? Kerro meille alla olevalla lomakkeella, mitä kelloa vilkuilet kaupungilla kulkiessasi ja miksi.