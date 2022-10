Opettaja Mika Kunnari haluaa innostaa etenkin poikia lukemaan. Siksi hän kerää sarjakuvia Jätkäsaaressa.

”Ajattelin kysyä, jos saarelaisnaapureilta löytyisi lahjoitettavia sarjakuvia oppilaskäyttöön?”

Näin kirjoitti Jätkäsaaren peruskoulun opettaja Mika Kunnari kaupunginosan someryhmään. Kunnari kerää parhaillaan koululle sarjakuvalehtiä välituntisin pidettävään lukukerhoon. Tavoitteena on innostaa oppilaita tarttumaan painettuun sanaan.

”Vanhoilla menetelmillä, joilla olen itsekin aikoinaan innostunut lukemisesta”, Kunnari sanoo HS:lle.

Opettajana Kunnari on huolestunut lasten lukutaidosta.

Koulussa on paljon oppilaita, jotka suorastaan harrastavat lukemista, mutta paljon on myös niitä, jotka eivät lue ikinä mitään ilman pakkoa. Lukemisen välttelijöitä on etenkin pojissa.

Kunnarin oma rakkaus lukemiseen syttyi lapsena, kun isä luki iltasatuja. Myöhemmin hän ryhtyi lukemaan sarjakuvia, joista tekstilajit monipuolistuivat vähitellen. Kotona oli lukevan miehen malli. Samaa esimerkkiä Kunnari haluaa näyttää opettajana.

”Ehkä haluan lanseerata tällaisen lukevan maskuliinisuuden”, hän veistelee.

Sarjakuvat Kunnari ajatteli hyväksi välituntilukemiseksi, sillä lyhyimmät tarinat ovat vai muutaman ruudun mittaisia. Niitä voi lukea niin nopeasti, ettei keskittyminen ehdi herpaantua. Välitunnin aikana voi lukea jo monta lyhyttä strippiä.

Sarjakuvissa tarinaa ei kerrota vain sanojen avulla. Kuvat auttavat lukijaa ymmärtämään mitä tapahtuu myös silloin, jos jokin sana on vieras. Etenkin lapsille, joille suomi ei ole äidinkieli, jotkin sanat voivat olla vieraita. Silloin vihjeitä niiden merkityksestä voi hakea kuvista.

Vitosluokkalaisia opettava Kunnari suunnittelee pitävänsä kahta eri lukukerhoa, toista 3–4-luokkalaisille ja toista 5–6-luokkalaisille.

Lukukerhossa Kunnari on itse paikalla ja valmiina auttamaan vaikeiden sanojen kanssa. Ja tietysti myös keskustelemaan, jos jokin tarinassa mietityttää.

Opettajan työpäivässä ei ole löysiä hetkiä, joten lukuvälitunteja pidettäisiin mahdollisuuksien mukaan. Ainakin pakkaskeleillä porukalla sarjakuvien lukeminen sisätiloissa voisi houkutella oppilaita, Kunnari pohtii.

Sarjakuvat ovat Kunnarin oppilaille jo tuttuja, sillä hänellä on tapana lukea luokan kanssa joka aamu päivän lehdestä Lassi ja Leevi -sarjakuva. Sarjassa käsitellään usein juuri koulumaailmaa, joten aamurutiini toimii hyvänä keskustelunavauksena.

”Kun tässä jotain kyselyä tein, niin yli puolet luokasta taisi vastata, että älä ainakaan lopeta Lassin ja Leevin lukemista.”

Kun Kunnari pyysi lehtilahjoituksia Jätkäsaaren sosiaalisen median ryhmässä, alkoi niitä tulla nopeasti. Aku Ankka, Lucky Luke, Tenavat… Kansissa vilahtelevat tutut nimet.

Jotta valikoima olisi monipuolinen ja kaikki löytäisivät mieluisaa lukemista, olisi ainakin supersankarilehdille, Hämähäkkimiehelle ja muille, vielä tarvetta.