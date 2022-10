Hakaniemenkadulla sijaitseva Kuja Bar & Bistro sulkee ovensa. Ravintolan kohtaloksi koituivat kallistuneet energian ja raaka-aineiden hinnat sekä lounasasiakkaiden väheneminen.

Helsingin Hakaniemessä sijaitseva bistro Kuja lopettaa toimintansa.

Parin viikon päästä eli lauantaina 12. marraskuuta on ravintolan viimeinen varsinainen aukiolopäivä, kertoo ravintoloitsija Heli Roiha.

Ravintola on tunnettu etenkin flammkuchenista eli valkoisesta pizzastaan. HS:n vanhassa jutussa kehuttiin myös Kujan hampurilaisia.

Roihan mukaan vuonna 2013 avattu ravintola on jo monta kuukautta ”kitkutellut taloudellisesti”.

”Koko ajan olemme miettineet, pitäisikö sulkea vai ei”, hän kertoo.

Kujan kohtaloksi koituivat lopulta samat ongelmat, joiden kanssa moni muukin ravintola parhaillaan painii: kasvavat kaasu-, sähkö- sekä raaka-ainekustannukset.

Myös koronapandemian lisäämä etätyö on näkynyt suoraan Kujan lounasasiakkaiden määrässä, Roiha kertoo.

”Kaikkina Kujan vuosina lounaat ovat tuoneet meille sitä peruskulujen kassaa. Mutta nyt, kun hybridityöstä ei näytä olevan paluuta entiseen, on meillä saattanut 120 lounaan sijasta mennä 30 lounasta.”

Aukioloaikoja on jo sorvattu uusiksi, kertoo lappu ovessa.

Hakaniemenkatu 7:ssä sijaitsevalla Kujalla on vuokrasopimusta jäljellä ensi kesään saakka. Roihan mukaan ravintolaa yritetään vielä jouluun asti pitää auki perjantaisin.

”Haluamme, että varsinkin kanta-asiakkaat pääsisivät vielä meille käymään. Menemme supistetulla ruokalistalla, ja vain minä ja yhtiökumppanini olemme enää töissä.”

Vaikka ravintolan sijainti jää hieman sivuun Hakaniementorista, on Roiha nähnyt sen etuna. Alue on hyvin rauhallinen ja moni kanta-asiakas pitää siitä, että paikka on ”heidän omansa”. Myös lounasruokailijoita on aiemmin riittänyt, sillä vastapäätä sijaitsee suuri virastotalo.

Ensi vuoden alusta eteenpäin suunnitelmat ovat Roihan mukaan vielä melko auki. Hän uskoo, että tiloissa tulee joka tapauksessa toimimaan jonkinlainen ravintola, kuten on Roihan käsityksen mukaan toiminut jo vuosikymmenten ajan.

”Mutta Kujaa siinä tuskin tullaan enää näkemään, ellen nyt satu huomenna voittamaan Eurojackpotissa”, hän sanoi torstaina.

Päätös sulkea ravintola syntyi viime viikolla. Viimeinen niitti oli se, että Kujan pitkäaikainen keittiömestari kertoi Roihalle saaneensa töitä muualta.

”Olen kiitollinen, että hän uskalsi tehdä päätöksen ja antaa meillekin tavallaan potkun perseelle.”

Roiha etsii parhaillaan päivätöitä. Hänen mukaansa on ollut masentavaa vastailla ihmisten marras- ja joulukuun pöytävarauksiin, ettei ravintola ole enää silloin auki.

Toisaalta hän uskoo, että muutoksessa voi piillä myös mahdollisuus.

”Nyt pitää miettiä, mitä elämällään haluaisi tehdä ja mihin suuntaan haluaisi kehittyä.”

Valkoisen pizzan eli flamien ystäville Roiha vinkkaa, että niitä saa Helsingissä esimerkiksi Kruununhaan saksalaisesta ravintola Zinnkelleristä.

