Hoas yrittää Game of Thronesiin vedoten saada opiskelijoita Myllypuroon

Houses of Hoas -kampanjalla asuntosäätiö houkuttelee hakijoita katsomaan kantakaupungin ohi.

Houses of Hoas -kartassa pääkaupunkiseutu on muuttunut fantasiamaailmaksi.

Myllypurossa liput liehuvat linnassa ja merikäärme uiskentelee Laajalahdella, ainakin jos Hoasin uutta karttaa on uskominen.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö on julkaissut palvelukartastaan uuden version, jossa koko pääkaupunkiseutu näyttää fantasiamaailmalta. Tunnelma on kuin fantasiasaaga Game of Thronesin maailmasta.

”Ajattelimme, että tällainen fantasiameininki nyt voisi ehkä herättää jengiä”, sanoo Hoasin viestintäpäällikkö Saara Saksanen.

Tavallisesti Hoasin sivuilta löytyy palvelukartta, joka näyttää lähialueen palvelut. Houses of Hoas -kampanjaa varten kartasta luotiin toinen versio, jossa merkkien ulkoasua on vaihdettu.

Kartassa komeimpina paistattelevat Leppävaara-Vermonniityn, Malminkartanon ja Myllypuron alueet. Niistä löytyy myös syy siihen, miksi koko kampanja on olemassa.

Lähes puolet Hoasilta asuntoa hakevista hamuaa kantakaupunkiin tai ihan sen ääreen. Kaikki eivät kuitenkaan voi saada yksiötä Kampista, eikä kaikkien niitä ehkä kannattaisi edes hakea.

”Monella ehkä jää näkemättä, että voisi olla jokin tosi toimiva ja hyvä vaihtoehto.”

Hoasin tekemien kyselyjen mukaan suurin osa voisi kuvitella jäävänsä opiskeluaikaiselle asuinalueelleen vielä valmistumisen jälkeen. Ensin opiskelijat vain pitäisi saada tutustumaan alueisiin.

Kampanjalla Hoas halua esitellä varsinkin muualta tuleville tuntemattomampia alueita ja hakijoiden tutustuvan alueisiin ilman stereotypioita. Hyviä kulkuyhteyksiä ja luontoa kun löytyy monesta paikasta. Esimerkiksi Myllypuroon on valmistumassa useampi talo lähelle Metropolian kampusta.

Lue myös: Ainutlaatuinen renessanssi Itä-Helsingissä: Näin Myllypuro nousi uuteen kukoistukseen

Sosiaalisessa mediassa kampanja on ollut seuratumpi kuin tavallinen sisältö, mutta vielä on liian aikaista arvioida näkyykö suosia lopulta asuntohakemuksissa. Kampanjasta saatu palaute on ainakin ollut positiivista.

”Että jes, mahtavaa, nyt on joku mahis ymmärtää mitä on Stockan kellon ulkopuolella”, Saksanen kuvailee palautetta.

Muutaman viikon päästä kampanjan tuloksia ja palautetta tarkastellaan. Jos fantasiateema kiinnostaa, voisi alueille suunnitella vaikka omia vaakunoita, Saksanen pohtii. Ainakin alueita esitteleviä videoita voisi myös olla luvassa.

”Voidaan saada varmaan jotain winter is coming -meininkiä, kuin alkaa olla ulkona sen verta mustaa.”