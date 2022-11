HS:n haastattelemat helsinkiläisnuoret eivät Twitteristä tai Elon Muskin touhuista juuri perusta. ”Tuntuu, että siellä on vain tosi paljon draamaa.”

Viestipalvelu Twitter ei ole nuorten suosiossa eikä siksi sen ympärillä käytävä kuohunta juuri kiinnosta, sanovat HS:n haastattelemat helsinkiläisnuoret.

Twitter on noussut puheenaiheeksi sen jälkeen, kun miljardööri Elon Muskista tuli sen uusi omistaja.

Musk pisti heti tuulemaan. Hän on esimerkiksi erottanut koko yhtiön hallituksen sekä kaavailee Twitterin muuttamista maksulliseksi vahvistetuille käyttäjätileille. Muskin noustua Twitterin johtoon osa käyttäjistä on päättänyt lähteä alustalta kokonaan.

HS kävi kysymässä helsinkiläisnuorilta heidän suhtautumistaan Twitteriin ja Muskin toimintaan.

Alppilan lukioon matkalla olleet Emma Kallioniemi, 17, ja Dina Lindfors, 16, eivät kumpikaan käytä Twitteriä.

”Ei se ole sellainen some-alusta, joka itseäni kauheasti kiinnostaisi. Tuntuu, että siellä on vain tosi paljon draamaa”, Kallioniemi sanoo.

Lindfors on samoilla linjoilla. Toisinaan hän saattaa käydä katsomassa Twitteristä jonkun tietyn päivityksen, jos se on herättänyt keskustelua somessa tai kaveripiirissä, mutta muuten alusta ei ole koskaan jaksanut kiinnostaa.

Elon Muskin edesottamuksia he eivät ole juuri seuranneet.

”Mielestäni Musk on täyshullu, enkä tykkää seurata häntä ollenkaan”, Kallioniemi toteaa.

Kaverukset kertovat käyttävänsä sosiaalisen median alustoista eniten Instagramia ja Snapchatia, jonka kautta on kätevä pitää yhteyttä kavereihin. He eivät olisi valmiita maksamaan minkään somealustan käytöstä.

”Ihan hyvin voisin luopua vaikka kaikista someista, jos ne tulisivat maksullisiksi. Olen muutenkin vähentänyt viime aikoina niiden käyttöä”, Lindfors sanoo.

Alppilan lukiota käyvä Nelli Vainio arvelee, että Twitterin polarisoitunut keskusteluilmapiiri saattaa karkottaa sieltä nuoria käyttäjiä.

Myöskään 19-vuotias Nelli Vainio ei käytä Twitteriä aktiivisesti.

Hän kertoo viettävänsä itse eniten aikaa Snapchatin, Instagramin ja Tiktokin parissa. Näillä alustoilla tulee toisinaan vastaan sisältöä myös Twitteristä.

Muskin viimeaikaisia toimia Vainio kertoo seuranneensa vain vähän.

”Jonkin verran olen nähnyt otsikoita ja pohtinut, että mitä ihmettä siellä tapahtuu”, hän sanoo.

Osa Vainion kavereista käyttää Twitteriä, mutta yleisesti ottaen se ei hänen mukaansa ole nuorten suosiossa. Yksi syy voi olla, että keskusteluilmapiiri on alustalla niin polarisoitunutta.

”Esimerkiksi politiikka on siellä täynnä vastakkainasettelua. Monet kaverinikin ovat sanoneet, että Twitter on huonoin somealusta, mitä on olemassa.”

Alppilan lukion pihalla vastaan tulee siellä opettajana pian aloittava 29-vuotias Jussi Ahonen. Hän arvelee, että suurin osa Twitterin käyttäjäkunnasta on vähintään hänen ikäluokkaansa tai sitä vanhempia.

”Kyllä jotkut oppilaatkin varmaan ironisesti käyttävät Twitteriä, mutta eniten sieltä löytyy vanhempaa porukkaa”, hän kertoo.

Jussi Ahonen on aloittamassa opettajana Alppilan lukiossa. Hänen kokemuksensa perusteella nuoret eivät juuri käytä Twitteriä.

Ahonen selaa itse Twitteriä lähes päivittäin, jotta pysyy ajan tasalla tapahtumista kotimaassa ja maailmalla. Hän ei kuitenkaan itse juuri twiittaile eikä olisi valmis maksamaan palvelusta mitään.

”En näe sillä mitään arvoa. Enkä usko, että maksaisin mistään muustakaan somesta.”

Elon Muskin kaavailemille uudistuksille Ahonen ei ainakaan vielä anna tunnustusta.

”Vaikuttaa siltä, että Muskilla on nyt tarve näyttää, että hän voi ostaa mitä vain ja tehdä mitä vain. Ehkä taustalla on joku järkevä ajatuskin, mutta ainakaan vielä hänen toimintansa ei ole vakuuttanut.”

