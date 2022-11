Rautatientorilla kokeillaan parhaillaan liukuportaiden kulkusuuntien muuttamista. Asiasta tiedotetaan matkustajille äänien sekamelskalla.

Helsingin Rautatientorin metroasemalle menijä törmää nyt erikoiseen kuulutusten kakofoniaan.

Käynnissä on kokeilu, jossa liukuportaiden kulkusuuntia muutetaan neljän viikon ajaksi. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne eli entinen HKL selvittää, miten liukuportaiden kulkusuuntien muutos vaikuttaa matkustajavirtoihin.

Ainakaan viestinnän vähäisyydestä kokeilua ei voi moittia.

Kompassiaukion kovaäänisistä raikuu nimittäin jatkuvalla syötöllä kuulutus, jossa naisääni kertaa saman asian kolmella eri kielellä:

”Huomioi, että ylös ja alas menevien liukuportaiden järjestys on muuttunut metron ja Kompassitason välillä. Vänligen observera att...”

Yhtäkkiä kuuluu melodinen äänimerkki, jonka jälkeen miesääni alkaa puhua naisäänen päälle:

”Hyvät matkustajat, kokeilemme metroasemalla liukuportaiden kulkusuuntien vaikutusta...”

Lopusta on vaikea saada selvää, sillä kuulutukset menevät pahasti päällekkäin. Myös miesääni kertoo sanottavansa kolmella kielellä, eli sekamelska kestää yhteensä lähes minuutin ajan.

Mistä kakofonia Rautatientorilla johtuu, Kaupunkiliikenteen hankejohtaja Heikki Viika?

”Asemalla on kaksi eri järjestelmää. Miesääni tulee normaalina asemakuulutuksena noin viiden minuutin välein. Naisääni taas tulee erikseen lisätystä äänimajakasta, joka on asetettu rullaportaiden päähän toistamaan sanomaa koko ajan. Tässä tulee niin sanotusti törmäyksiä, kun järjestelmät eivät ole synkassa.”

Mitä asialle aiotaan tehdä?

”Meille on tällä viikolla tullut kielteistä palautetta kuulutuksista, joten lähipäivinä asemakuulutus tullaan poistamaan Kompassitasolta kokonaan. Jatkuvasti toistuva kuulutus taas ollaan muuttamassa niin, että se toistuisi 30 sekunnin välein.”

Miten liukuporraskokeilu on tähän mennessä sujunut?

”Noin 47 prosenttia kyselymme vastaajista on suhtautunut pilottiin positiivisesti. Noin kolmasosa palautteesta on ollut negatiivista, mutta suurin kritiikki on nähdäkseni ollut, miksei alaspäin voisi mennä yhden sijasta kahdet liukuportaat. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista pelastuslaitoksen vaatimusten vuoksi.”