Porvooseen osoittavaan kylttiin osui kirjoitusvirhe Sipoon Söderkullassa.

Sipoon Söderkullaan rakennetaan uutta kiertoliittymää. Tarkkasilmäinen kuitenkin huomaa, että liikenneympyrään asennetussa tuliterässä tienviitassa on kirjoitusvirhe.

Porvoon suuntaa viestivän kyltin teksti on suomeksi oikein, mutta ruotsinkielinen teksti ohjaa kaupunkiin, jota ei ole olemassakaan.

Tienviitassa lukee Porgå. Todellisuudessa Porvoo on ruotsiksi Borgå.

Miten tässä näin pääsi käymään?

Virheellisen kyltin matka paikoilleen oli monivaiheinen.

”Suunnitelma-asiakirjoissa kyltti oli oikein. Kunnan käyttämän urakoitsijan alihankkija tai sen alihankkija on ostanut kyltityksen ulkopuolelta. Siellä on voinut tapahtua näppäilyvirhe”, arvioi Sipoon vs. tekninen johtaja Lari Siren.

”Tekstin on luultavasti tarkistanut urakoitsijan työmies”, hän sanoo.

”Uskon, että tällaista virhettä ei omassa suunnittelussamme kävisi. Alihankkija on ihan muualta, ja sitä ei voi tietää, minkälainen ruotsin kielen taito ja ymmärrys siellä päin on ollut.”

Kyltti on herättänyt hilpeyttä sosiaalisessa mediassa. Kömmähdystä kommentoitiin monin sanakääntein useassa eri ryhmässä Facebookissa, jossa kuva alkoi levitä viikonloppuna.

Vielä parempi olisi ollut Borvoo Porgå.

Siboossa osataan nää jutut!

Porvoon kosto: Öljytien alkuun kyltti Sipoo Sippå.

Virheellinen tienviitta ei ehdi enää kauaa viihdyttää, sillä opaste on määrä poistaa todennäköisesti tänään maanantaina. Tilalle tilataan uusi kyltti.

Söderkullan uusi kiertoliittymä valmistuu Sirenin mukaan marras–joulukuun taitteessa.

Liikennemäärät Söderkullaan ovat kasvaneet asutuskeskuksen kasvun myötä.

Sirenin mukaan kiertoliittymä on paras ja turvallisin tapa vastata kasvaneisiin liikennemääriin.

Ensimmäisenä kyltin virheestä uutisoi HBL.

Lue lisää: Olympiastadionin varoitus­kyltistä löytyi käsittämätön käännös – ”Uskon, että Google translatekin olisi pystynyt parempaan”

Lue lisää: Helsinkiin ohjaavasta tien­viitasta valkeni hölmö kirjoitus­virhe – Asentajat eivät ilmeisesti katsoneet, mitä pystyttävät tien varteen

Lue lisää: Hilpeä käännös­kukkanen jäi opaste­kylttiin Seurasaaressa – sen tajuttuaan saaren pomokin alkaa nauraa