Kalasatamassa nähdään pian omintakeista valotaidetta, kun kerrostalojen ikkunat valaistaan värivaloin.

Tältä näytti kerrostaloon rakennettu valoteos Leppävaarassa 2017. Vastaavaa henkeä on nyt tulossa Kalasatamaan.

Kalasatamassa nähdään vajaan kahden viikon kuluttua omintakeista valotaidetta.

Taiteilija Anne Roininen valaisee kerrostalojen ikkunoita eri värein Junonkadun ympäristössä. Teos nähdään perjantaina 18. ja lauantaina 19. marraskuuta kello 16–20.

Tapahtumailtoina asukkaat laittavat valot päälle sovittuun aikaan. Teos elää sen jälkeen asukkaiden käytöksen mukaan: Joku saattaa esimerkiksi sammuttaa valonsa ennen muita mennessään aikaisin nukkumaan.

Teoksen valmistelu on vaatinut viikkojen jalkautumistyön, kerrotaan tapahtuman tiedotteessa. Roininen apujoukkoineen on koputellut asukkaiden ovia ja kysellyt mahdollisuutta asentaa valoja. Asukkaiden kanssa on keskusteltu kunkin valomieltymyksistä.

Tapahtuman tuottaa Suomen valotaiteen seura Flash, ja se on osa Kalasataman ympäristötaidehanketta.

Tapahtumaa voisi luulla sähkösyöpöksi. Järjestäjien mukaan nykyajan valonlähteet eivät juuri vie energiaa, ja huoneistojen muut valot sammutetaan teosvalojen tieltä.

Järjestäjät toivovat, että katselijat tulisivat paikalle kävellen, pyörällä tai julkisilla, sillä parkkipaikkoja on alueella rajatusti.