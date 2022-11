Kaartinkaupungin hotelli U14:ssä ratkaistaan Euroopan parhaiden kerhojoukkueiden bridgemestaruus. Kilpailu kestää kolme päivää.

Iso joukko maailman taitavimpia kortinpelaajia on kokoontunut kolmeksi päiväksi Kaartinkaupunkiin, Helsinkiin.

Hotelli U14:ssä pelataan bridgen Champions’ Cupia, jossa kohtaavat eri Euroopan maiden mestaruuden voittaneet kerhot.

Korttia läiskitään hotellilla torstaista lauantaihin, ja kisaan osallistuu kaikkiaan 12 kerhojoukkuetta.

”Pelaajien taso poikkeuksellisen kova, sillä mukana ovat kaikki hallitsevat maailmanmestarit ja monta mestaria edellisistäkin MM-kisoista”, sanoo Suomen Bridgeliiton (SBL) toiminnanjohtaja Hulda Nyberg.

”Bridgen eurooppalaiset superstarat ovat Helsingissä. No, eivät ihan kaikki, mutta riittävästi minun makuuni.”

Sveitsiläistä Contact 1 -joukkuetta voi hyvällä syyllä pitää ennakkosuosikkina, sillä sen kaikki kuusi pelaajaa olivat voittamassa joukkuekultaa edellisissä MM-kisoissa.

Kun puhutaan bridgen MM-kisoista tai Champions’ Cupista, voi lajia tuntematon kysyä, miten korttipelissä voi ylipäätään kilpailla. Eikö kyse ole pelkästä korttionnesta?

Bridgessä ratkaisee kuitenkin taito, sillä täsmälleen samat jaot pelataan kaikissa pöydissä. Saadut tulokset ovat siten keskenään vertailukelpoisia.

Suomessa bridge on kelpuutettu urheilulajien joukkoon, sillä SBL on ollut Suomen olympiakomitean jäsenjärjestö vuodesta 2017.

Vesa Fagerlund pelasi ristikolmosen torstaiaamun ottelussa Riviera-joukkuetta vastaan. Vasemmalla näkyy vastustajien Geert Arts.

Suomea Champions’ Cupissa edustavat parit Oskari Koivu – Antti Aimala, Mauri Saastamoinen – Juho Granström ja Erik Hansson – Vesa Fagerlund.

Maailman bridgehuiput ovat ammattilaisia. Suomalaisjoukkue taas koostuu amatööreistä, joten Nyberg ei odota sen pääsevän mitalisijoille.

”Suomen joukkue on nuori ja hakee vielä kokemusta. Jos se pääsee kahdeksan parhaan joukkoon, niin olen tyytyväinen. Taso on niin kova”, Nyberg sanoo.

Suomalaisjoukkueesta löytyy toki menestyneitä pelaajia.

Oskari Koivu oli kesällä tuomassa Suomeen ensimmäistä bridgen MM-mitalia, kun suomalaisjuniorit voittivat hopeamitalit. Koivu oli myös MM-turnauksen paras pelaaja.

Vesa Fagerlund on kiertänyt jo vuosia Yhdysvaltojen ammattilaisturnauksissa. Hän on kohdannut pelipöydässä Microsoftin perustajan Bill Gatesin useita kertoja, ja joka kerta tuloksena on ollut miljardöörin joukkueen tappio.

Suomalaisjoukkueen ehkäpä erikoisin tapaus on Erik Hansson, joka on juniorien MM-voittaja, Euroopan mestari ja PM-kultamitalisti. Hansson asuu ja opiskelee Suomessa, mutta edustaa maajoukkuetasolla isänsä kotimaata Ruotsia.

