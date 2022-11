Rennosta sometyylistään tunnettu seurakunta hassutteli Popedan hajoamisella.

Popedan solisti Pate Mustajärvi ilmoitti tiistaina 8.11. jättävänsä yhtyeen. Humoristisista tviiteistään tunnettu Haagan seurakunta lähti tuttuun tyyliinsä hassuttelemaan uutisella. Tviiteistä uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Seurakunta julkaisi muun muassa päivityksen, jossa kertoi tarjoavansa tukea ja keskusteluapua lopettamispäätöksen aikaansaaman kriisin keskellä.

Tviitissä vertailtiin Jeesuksen ja Pate Mustajärven uria.

”Jeesus viihtyi tien päälle 3 vuotta, Pate 15 kertaa kauemmin.”

Kuten seurakunnan tviitit aiemminkin, myös Popeda-aiheiset ovat jakaneet mielipiteitä. Toisia esimerkiksi Pate Mustajärven rinnastus Jeesukseen ei miellyttänyt. Toiset taas antoivat seurakunnalle kiitosta hauskasta viestinnästään.

Helsingin Sanomat kirjoitti maaliskuussa seurakunnan hassuttelevasta sometyylistä.

Tuolloin Haagan seurakunnan pappi Sami Lahtinen – yksi Twitter-tilin aktiivisista päivittäjistä – kertoi että huumori on Haagan seurakunnassa tärkeä.

Sen avulla ihmisille voi tulla olo, että he elävät kirkon kanssa samassa todellisuudessa.

”Mietittiin myös (tiliä luodessa), mitä some kaipaa ja mitä me voisimme sinne tuoda. Ei haluta raskauttaa ihmisten elämää, vaan huumori ja ilo on se juttu”, hän kommentoi.

